Verano 2026: los destinos del país que más buscan los argentinos y cuánto cuesta alquilar en cada uno

Con el calendario a punto de marcar enero y el inicio formal del verano 2026 cada vez más cerca, la planificación de las vacaciones entra en su etapa decisiva. En ese contexto, el mercado de alquileres temporarios vuelve a ganar protagonismo como una de las principales alternativas para quienes buscan descansar, ya sea en la Costa Atlántica, en destinos de cercanía o en grandes centros urbanos del país.

Casas y departamentos concentran la atención de miles de familias y viajeros que, frente a una temporada corta y muy demandada, terminan de definir dónde y cuánto están dispuestos a pagar.

Un relevamiento reciente de Mercado Libre Inmuebles confirma esta dinámica. Según el informe, la búsqueda de alquileres temporales se incrementó cerca de un 50% durante los meses de octubre y noviembre respecto del resto de 2025, un dato que refleja no solo mayor anticipación en las decisiones, sino también un escenario de competencia creciente por las propiedades mejor ubicadas. La Costa Atlántica vuelve a liderar el interés, aunque también aparecen con fuerza destinos urbanos y opciones de escapada corta.

Los cinco destinos que concentran el interés de los viajeros

1) Mar del Plata

Mar del Plata es la ciudad más buscada para alquilar en el verano 2026 Mara Sosti

En el ranking del informe, Mar del Plata se mantiene como la ciudad más buscada del país para alquilar este verano. Su liderazgo responde a una fórmula conocida: playa, servicios, conectividad y una oferta amplia que permite adaptarse a distintos presupuestos. Para el verano 2026, los valores de referencia parten de los $70.000 por noche en unidades chicas y pueden superar los $500.000 en propiedades más grandes o bien ubicadas, especialmente en áreas como Playa Grande, La Perla, Bosques de Peralta Ramos o Güemes. Algunos ejemplos en estas zonas son:

Güemes: en esta zona, uno de los más buscados por su cercanía al mar y su polo gastronómico y comercial, los precios arrancan en torno a los $70.000 diarios . Es el caso de un departamento de 35 m² sobre la calle Sarmiento, totalmente equipado y con capacidad para hasta cuatro personas, que cuenta con dormitorio con cama doble adaptable, sofá cama en el living, cocina completa con electrodomésticos, baño con ducha, patio privado con mobiliario y servicios como Wi-Fi y TV por cable. Su ubicación, a pocas cuadras del Torreón, de la zona comercial de Güemes y a una cuadra del shopping Aldrey, explica parte de su atractivo dentro del mercado de alquiler temporario.

En esta misma ubicación otro ejemplo es un departamento de tres ambientes sobre la calle Olavarría, que se alquila por $200.000 por noche . La unidad tiene 80 m² totales, dos dormitorios, balcón terraza con parrilla, living comedor con cocina integrada, toilette, baño completo y cochera.

Playa Grande: en este sector, una casa de 166 m² , a pocas cuadras de la playa, se alquila a US$350 por noche en enero. La propiedad cuenta con tres dormitorios, tres baños, cochera para dos autos, parque con parrilla y piscina, además de Wi-Fi, cable y ropa blanca incluidos, un combo que sumado a la ubicación eleva el ticket promedio de la zona.

La Perla: en este tradicional barrio residencial con buena conexión al centro y al frente costero, un chalet de 120 m² , ubicado a dos cuadras del balneario San Sebastián, se alquila por $230.000 la noche . Tiene tres dormitorios, dos baños, patio con parrilla y cochera, y está equipado para hasta siete personas.

Bosques de Peralta Ramos: en este entorno más verde y alejado del ruido urbano, los precios reflejan la búsqueda de privacidad y contacto con la naturaleza. Una casa de una planta, sobre un lote de 780 m², con tres dormitorios, dos baños y capacidad para siete huéspedes, se ofrece desde $180.000 por noche.

2) Pinamar

El destino famoso por sus extensas playas, bosques de pinos creados sobre antiguas dunas, y una variada oferta de actividades para todas las estaciones se ubica en segundo lugar Diego Medina

El segundo lugar en búsqedas lo ocupa Pinamar, un destino que consolida su perfil asociado a un público que busca playa. Para el verano 2026, los precios de referencia parten en torno a los US$120 por noche en dúplex y departamentos y pueden superar los US$300 diarios en casas de mayor categoría, con picos en zonas residenciales y en desarrollos próximos al mar o inmersos en el bosque.

Algunos ejemplos por zona:

Zona Centro / Residencial : dentro del tejido urbano tradicional de Pinamar, se destacan opciones intermedias que combinan jardín y amenities. Un dúplex de tres ambientes en el complejo Mardilvara, sobre Martín Pescador, se alquila desde US$120 por noche. Con capacidad para cuatro o cinco personas, ofrece patio con parrilla, cocina completa, aire acondicionado, internet por fibra óptica y espacio para auto.

Tridente : en esta zona residencial, asociada a casas amplias y estadías más confortables, los valores suben de escala. Una propiedad de 300 m² , con cinco dormitorios, pileta climatizada, parque y parrilla, se alquila a US$200 por noche en temporada baja y alcanza los US$350 diarios en los picos entre diciembre y febrero. La posibilidad de alojar grupos numerosos y contar con servicios premium explica el posicionamiento de precios.

Villarobles: este barrio cerrado que se ubica a 15km de Pinamar, rodeado de bosque y con un perfil más exclusivo, concentra algunas de las tarifas más altas. Una casa para seis personas, con tres dormitorios en suite, vista a la laguna y al golf, se alquila desde US$300 por noche fuera de temporada y llega a valores cercanos a los US$370 en diciembre. En enero, la propiedad se ofrece bajo modalidad semanal, con valores de alrededor de US$1900 por seis noches, mientras que en febrero las tarifas bajan levemente: US$1.600 por seis noches en la primera quincena y US$1.500 en la segunda.

3) Para los del interior, Caba es una opción

CABA deja de ser un punto de paso y se consolida como un destino turístico

La presencia de Buenos Aires entre los destinos más buscados confirma una tendencia que se afianza verano tras verano. La ciudad dejó de ser solo un punto de paso para convertirse en un destino elegido en sí mismo, impulsado por su oferta cultural, gastronómica y recreativa. El alquiler temporario funciona como una alternativa al hotel tradicional, especialmente en barrios como Palermo, Puerto Madero, Recoleta y Belgrano. Para el verano 2026, los valores de referencia parten desde los $60.000–$90.000 por noche en unidades chicas y pueden superar los US$190 diarios en departamentos con amenities y bien localizados.

Algunos ejemplos son:

Belgrano : un departamento de 40 m² en Barrancas de Belgrano se alquila por $90.000 por noche . Ubicado en un edificio que ofrece balcón, terraza, SUM, gimnasio, laundry y seguridad 24 horas.

Palermo : en uno de los barrios más elegidos por turistas locales e internacionales, con fuerte vida nocturna y gastronómica, un departamento con un dormitorio sobre la calle Honduras se alquila desde $60.000 por noche .

Recoleta : frente al Cementerio de la Recoleta, un departamento se ofrece a US$148 por noche . La propuesta incluye gimnasio, spa, sauna, jacuzzi, seguridad 24 horas,

: frente al Cementerio de la Recoleta, un departamento se ofrece a . La propuesta incluye gimnasio, spa, sauna, jacuzzi, seguridad 24 horas, Puerto Madero: un departamento de un dormitorio en Martha Salotti, con vista al río, se alquila por US$193 la noche. Ubicado en el mismo edificio que el Hotel Faena, permite acceder a amenities como pileta, gimnasio y spa, además de contratar servicios del hotel, un diferencial que explica su precio dentro del mercado de alquiler temporario porteño.

4) Villa Gesell

La ciudad balnearia se mantiene popular en la costa atlántica argentina Marcelo Manera

Más atrás en el ranking, pero con una demanda sostenida, aparece Villa Gesell, que conserva su atractivo histórico como destino familiar y juvenil. Para el verano 2026, los valores de referencia parten desde los $100.000–$130.000 por noche en departamentos bien ubicados y pueden alcanzar los $180.000 o incluso superar los $200.000 en unidades frente al mar o en complejos con amenities durante la temporada alta. Casos que ejemplifican esto son los siguientes:

Zona Sur / Frente al mar : este sector concentra algunas de las opciones más buscadas por quienes priorizan la vista directa al océano. Un departamento de 55 m² frente al mar , con dos dormitorios y cochera, se alquila a $160.000 por noche en la primera quincena de enero y llega a $180.000 en la segunda. En febrero , los valores oscilan entre $150.000 y $170.000 diarios . La ubicación sobre la playa y la posibilidad de prescindir del balneario explican el posicionamiento de precios.

Barrio Norte : a pocas cuadras de la costa, esta zona ofrece alternativas algo más accesibles, muy demandadas por familias. Un departamento de dos ambientes, ubicado a 100 metros del mar, se alquila bajo modalidad semanal, con un valor de $500.000 por siete noches . La propiedad cuenta con patio propio, parrilla y capacidad para hasta cinco personas.

: a pocas cuadras de la costa, esta zona ofrece alternativas algo más accesibles, muy demandadas por familias. Un departamento de dos ambientes, ubicado a 100 metros del mar, se alquila bajo modalidad semanal, con un valor de . La propiedad cuenta con patio propio, parrilla y capacidad para hasta cinco personas. Las Gaviotas, cercana a Mar de las Pampas: en el límite sur del partido, un departamento de 84 m² con vista lateral al mar, ubicado en un complejo de playa con pileta, sauna, gimnasio y cochera, se alquila con tarifas que rondan los US$1500 por semana y US$2800 por quincena.

5) Tigre

Las cabañas en el Delta del Tigre ofrecen una escapada natural con opciones que van desde lo rústico hasta lo moderno

El quinto lugar lo ocupa Tigre, que gana terreno como opción de descanso de cercanía a CABA, especialmente para escapadas cortas o fines de semana. El Delta, los barrios residenciales y la posibilidad de alquilar casas con parque, pileta o acceso directo al río explican su crecimiento. Para el verano 2026, los valores de referencia parten desde los $70.000 por noche en cabañas isleñas donde el contacto con la naturaleza y la privacidad se vuelven el principal diferencial.

Entre los ejemplos se destaca la zona del Delta:

Delta – Canal Honda / primera sección de islas : las cabañas para dos personas concentran la demanda de escapadas cortas. Una cabaña de 45 m² sobre el Canal Honda se alquila desde $70.000 por noche , con promociones de lunes a jueves que rondan los $280.000 por cuatro días y tres noches. Con muelle, parrilla y vista abierta al río, este tipo de producto resulta atractivo para parejas que buscan desconexión total sin alejarse demasiado de la ciudad.

: las cabañas para dos personas concentran la demanda de escapadas cortas. Una , con promociones de lunes a jueves que rondan los $280.000 por cuatro días y tres noches. Con muelle, parrilla y vista abierta al río, este tipo de producto resulta atractivo para parejas que buscan desconexión total sin alejarse demasiado de la ciudad. Delta – Arroyo Esperita: en sectores más privados y con menor tránsito fluvial, los valores suben. Una casa de 70 m² sobre un terreno de 3.500 m², con muelle propio y uso exclusivo del parque,, las tarifas se estructuran por estadías mínimas, con paquetes que rondan los $260.000 por tres días y dos noches y adicionales por jornadas extra. La amplitud del lote, la costa propia y la ausencia de vecinos inmediatos explican el posicionamiento dentro del segmento medio-alto del Delta.

El informe muestra además que el interés se extiende a otras localidades como San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, lo que confirma una temporada con fuerte concentración en la Costa Atlántica, pero también con un crecimiento sostenido de los destinos cercanos al Área Metropolitana.

Con el verano 2026 a punto de comenzar, el mercado de alquileres temporarios se presenta con alta demanda, mayor anticipación en las búsquedas y una segmentación de precios cada vez más marcada. La ubicación, el tipo de propiedad y las fechas de estadía se consolidan como los factores que explican las mayores variaciones de valor, en un escenario donde definir con tiempo puede marcar la diferencia entre acceder a una buena oportunidad o enfrentar precios más elevados en plena temporada alta.