En el tranquilo suburbio ingles de Chipping Barnet, al norte de Londres, se encuentra un lugar extraordinario que desafía todos los prejuicios sobre la vejez. Con su entrada de vidrio y su interior luminoso, New Ground parece más un espacio de trabajo compartido que un hogar para mujeres mayores. Sin embargo, es precisamente esto lo que hace que sea tan especial: es la primera comunidad de covivienda exclusivamente para mujeres mayores de 60 años en todo el Reino Unido.

A medida que se camina por la calle principal, luego de pasar por una escuela de teatro y una panadería, se llega a New Ground, un edificio de 25 pisos que alberga a 26 residentes (con una pareja incluida). Ocho de estos pisos son viviendas de alquiler social, y todos miran hacia un jardín repleto de flores silvestres, frutos y una pequeña huerta.

Al cruzar la puerta, un grupo de mujeres elegantemente vestidas sumergidas en un ambiente de cálidas sonrisas y olor a café recibe a los visitantes. “Nuestras edades oscilan entre los 58 y los 94 años”, explicó Jude Tisdall, una de las residentes de 71 años al medio inglés The Guardian. Como la mayoría, Tisdal vive allí desde que se completó el proyecto en 2016.

Muchas de estas mujeres continúan trabajando o realizando labores voluntarias, y todas participan activamente en la comunidad. Aquí, la percepción de que todas son simplemente “personas mayores” sería errónea, ya que desafían los estereotipos comunes asociados con la vejez. Jude, quien alguna vez posó para una edición de Vogue como una “pionera del cohousing”, es un testimonio viviente de cómo la edad no define a estas mujeres.

New Ground es una mezcla de viviendas privadas y áreas comunes que bien podrían confundirse con una oficina compartida moderna. Las elegantes estanterías blancas adornan las paredes, y una pantalla de televisión de cine se alza en la sala común.

La pregunta inevitable es: ¿permiten la entrada de hombres? Jude cuenta que todo el mundo hace esa pregunta y que efectivamente está permitido. Explica que muchas tienen hermanos, padres, hijos, nietos, amantes y todo lo demás. La única regla es que no pueden mudarse a New Ground. En el caso de que una de las residentes de New Ground se casara con un hombre, Jude bromeó que sería una buena razón para mantener una relación cercana sin vivir juntos de manera permanente.

La covivienda permite que las personas tengan viviendas individuales que pueden poseer o alquilar, con áreas comunes para socializar, tomar clases y hacer jardinería. Esta idea llegó en un momento crucial, especialmente para las personas mayores. En el Reino Unido, más de 3.6 millones de adultos de 65 años viven solos, y este número sigue creciendo. La covivienda es una respuesta a esta tendencia, brindando un sentido de comunidad y apoyo.

Sin embargo, la creación de New Ground fue un viaje largo y desafiante que duró 18 años repletos de desarrollo, educación y numerosas reuniones. Maria Brenton, la embajadora principal de UK Cohousing Network, presentó un estudio de investigación de la Fundación Joseph Rowntree sobre covivienda para personas mayores en Londres. Este concepto se inspiró en los Países Bajos y se basó en un estudio encargado por la Corporación de Vivienda.

Seis mujeres que ya se conocían asistieron al taller y decidieron crear su propia comunidad de covivienda en Londres, siguiendo el ejemplo holandés. Los impulsores principales fueron Madeleine Levius, quien falleció en 2005, y Shirley Meredeen, la única miembro fundadora que aún vive en New Ground a sus 80 años.

En New Ground, las mujeres se encargan de todo, desde el mantenimiento hasta la jardinería y los asuntos legales. Esto, en un mundo donde a menudo se infantiliza a las personas mayores, es un testimonio de su independencia y capacidad.

Este cohousing consta de 11 departamentos de una habitación, 11 de dos habitaciones y tres de tres habitaciones. El gran parque central es el punto focal, con un jardín secreto y un cobertizo para artesanías en un rincón remoto. Cuenta con un estacionamiento oculto en dos plantas sobre el edificio principal. Un bloque de departamentos de tres plantas mira hacia la iglesia de San Juan y tiene vistas a jardines y patios compartidos.

En este hogar único, la covivienda no solo beneficia a sus residentes, sino que también tiene un impacto positivo en la comunidad local. Además de liberar viviendas familiares más grandes que escasean, New Ground ofrece un sistema de “compañeros de salud” donde cada persona tiene amigos que la apoyan, brindando ayuda adicional cuando sea necesario.

La historia de New Ground es un recordatorio de que el envejecimiento no tiene por qué ser solitario ni convencional. En esta comunidad, las mujeres demuestran que la vida después de los 60 puede ser vibrante, colaborativa y llena de vitalidad. Más allá de desafiar los estereotipos, New Ground representa un enfoque innovador para el envejecimiento en una sociedad que cambia rápidamente.