Cerro Lindo. Así será el primer megaemprendimiento residencial de Bariloche

El dinamismo inmobiliario de Bariloche, un destino turístico que en temporada alta recibe más de 40 vuelos diarios, se puede reflejar en la proliferación de una gran cantidad y variedad de emprendimientos residenciales, con opciones inversores y consumidores finales tanto locales como extranjeros. Y en este contexto, Cerro Lindo se destaca por sus dimensiones y ubicación: 238 hectáreas a solo minutos del centro de la ciudad.

El desarrollo de Grupo Klover, una empresa que viene apostando fuerte por la ciudad patagónica más emblemática, es un gran masterplan de 805 lotes que van desde los 600 hasta 1900 m² distribuidos en 9 barrios, un gran parque natural propio de 113 hectáreas, 6 proyectos multifamiliares con departamentos de dos, tres y cuatro ambientes, y una zona mixta con locales comerciales, oficinas y un colegio.

“Cerro Lindo es el lanzamiento más relevante desde Arelauquen. Su diseño urbanístico logra un equilibrio único entre naturaleza, vida al aire libre, deportes, relax y vistas excepcionales. Se trata, sin duda, de una ciudad inteligente, cercana y totalmente caminable”, asegura Javier Escobar, director de Arquitectura del Grupo Klover. “El proyecto se destaca por su amplia red vial, con calles troncales de 25 metros de ancho que incluyen veredas y bicisendas que mejoran la movilidad y la conectividad dentro del barrio”, añade.

Entre los amenities con los que contará Cerro Lindo se encuentran un club house con restaurante, espacios de recreación para niños y adolescentes, y un spa de altura con piscina climatizada in-out, todos con vistas al lago Nahuel Huapi. Además, contará con un refugio de montaña con vistas hacia el lago Gutiérrez, pensado como punto de encuentro para actividades outdoor. “Pero el plato fuerte será el parque natural propio, con senderos y espacios diseñados por especialistas”, dice, por su parte, Martín Sánchez Calvete, director de Patagonia del Grupo Klover.

A través del siguiente link se puede realizar una visita inmersiva a cada uno de los amenities y senderos como también a los barrios y unidades disponibles.

Con más de 20 años en el mercado inmobiliario y un enfoque que se distingue por el desarrollo de comunidades sustentables, Grupo Klover se ha consolidado en puntos estratégicos del país, especialmente en el Sur del Gran Buenos Aires y la Patagonia. En Bariloche, además de Cerro Lindo, está desarrollando Amarras del Nahuel: un “barrio náutico” de 9 edificios en un predio de 5,3 hectáreas con 170 metros lineales de costa sobre el Lago Nahuel Huapi.

Con estas propuestas, Grupo Klover se posiciona en el mercado inmobiliario de Bariloche, apostando por proyectos que combinan calidad, servicios y una estrecha conexión con el entorno natural que caracteriza a esta ciudad.

