Colline Cariló Residences. Arquitectura contemporánea y un nuevo concepto frente al mar

La temporada de verano encuentra a Cariló atravesando un momento clave en su desarrollo urbano. Con el inicio oficial de obra de Colline Cariló Residences, comienza a materializarse un proyecto que se emplaza en un terreno singular: la última manzana disponible frente al mar, dentro de la Extensión Urbana de Divisadero, uno de los sectores más exclusivos del destino.

El terreno fue preservado durante décadas por la familia Guerrero, fundadora de Cariló y custodio histórico de su identidad. Ahora, tras encontrar una propuesta alineada con los valores originales del balneario, se avanzó con un desarrollo que busca elevar el estándar residencial sin alterar la relación con el entorno natural.

Arquitectura integrada al bosque y al mar

Con más de 20.000 m² desarrollados, Colline contempla 63 residencias premium de entre dos y cinco ambientes, con vistas directas al mar y al bosque. El proyecto incluye un parque central de casi una hectárea y una propuesta arquitectónica contemporánea que prioriza la escala, la implantación y el diálogo con el paisaje.

“El diseño moderno en Colline es una herramienta, no un fin en sí mismo. Buscamos una arquitectura sobria, que dialogue con el bosque y respete la topografía”, explica Fernando Soto, arquitecto y CEO de Grupo Habitti, a cargo del diseño. Según detalla, la modernidad aparece en la funcionalidad, el confort y la calidad espacial, con el entorno natural como protagonista.

Una nueva etapa en la evolución del destino

Desde la mirada del desarrollador, el proyecto responde a una transformación gradual del perfil de demanda. “Colline nace de una reflexión profunda sobre Cariló y su evolución natural. No es solo un desarrollo inmobiliario, sino una propuesta que acompaña el crecimiento del destino sin perder su identidad”, señala Gastón Ibarra, director general de IBGA Capital Group.

En ese sentido, destaca que el proyecto introduce una planificación integral que combina arquitectura, paisaje y servicios, en línea con una demanda cada vez más sofisticada. Se trata, además, del primer proyecto residencial de escala en más de 15 años en Cariló, un dato que refuerza su carácter singular dentro del mercado inmobiliario de la Costa Atlántica.

Amenities y propuesta de valor

El desarrollo incorpora amenities de nivel internacional, entre ellos spa, piscinas interior y exterior climatizadas, fitness center, cowork, lounge, cavas privadas y espacios de encuentro. La propuesta apunta tanto a quienes buscan una residencia permanente como a quienes eligen Cariló para veranear o invertir, en un contexto de consolidación del destino.

La comercialización está a cargo de Celtis, Constructora del Bosque y Santamarina Propiedades, tres firmas con trayectoria en el mercado local. Con la preventa ya en marcha y la obra en ejecución, Colline se posiciona como uno de los proyectos más relevantes del actual ciclo inmobiliario en Cariló y como un caso testigo de su próxima etapa de desarrollo.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.