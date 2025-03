Un especialista revela los secretos para lograr que la gente vaya a la oficina

El futuro del trabajo no se define por un solo lugar, sino por la capacidad de elegir e integrar espacios que no solo sean funcionales, sino que también promuevan el bienestar y el desarrollo personal.

El espacio de trabajo del futuro será aquel que inspire a las personas a mejorar tanto en sus tareas como en la forma en que las desempeñan. Diseñar estos espacios no implica únicamente la creación de oficinas, sino la construcción de entornos que fomenten la creatividad, la colaboración y el bienestar. En definitiva, se trata de generar espacios para la vida.

Diseñando en la incertidumbre

El mundo laboral está atravesando una transformación sin precedentes. El concepto de trabajo, el rol de las oficinas y hasta la estructura misma de las empresas están evolucionando de manera acelerada. Lo que antes se entendía como un “espacio de trabajo” ya no es suficiente; en la actualidad, las oficinas deben convertirse en ecosistemas que promuevan bienestar, creatividad y productividad.

La incertidumbre de los últimos años ha demostrado que no es posible seguir pensando que “todo volverá a ser como antes”. La pandemia, en particular, marcó un antes y un después en la relación con los espacios de trabajo. Ya no basta con preguntarse qué necesitan los empleados; ahora es fundamental considerar cómo quieren sentirse. “Es necesario pensar en un ecosistema, en una estructura mucho más compleja”, señaló Domingo Speranza, CEO de Newmark Argentina, durante una charla TED. “No se trata simplemente de un modelo híbrido entre la casa y la oficina, sino de un ecosistema complejo”, agregó.

Entre las máximas que Speranza desarrolló en su charla TED, afirmó que los espacios laborales del futuro deben ir más allá de lo funcional. Deben fomentar la creatividad, la innovación y el sentido de comunidad. Esto no solo mejora la experiencia diaria de los colaboradores, sino que también alinea el entorno físico con los valores y la cultura de cada organización.

Hoy en día, las oficinas no son solo lugares de trabajo; representan la identidad de las empresas. Los espacios que prioricen la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar serán clave para atraer y retener talento. La propuesta integral de una organización—que abarque desde la experiencia laboral hasta su compromiso con temas sociales y ambientales—será un factor diferencial en la competitividad empresarial.

La hiperflexibilidad: una nueva normalidad

La forma de trabajar está cambiando de manera radical, y eso impacta directamente en el diseño de los espacios laborales. Según Speranza, en un contexto de hiperflexibilidad, es necesario abandonar el pensamiento estático de la oficina como un escritorio fijo. ”Antes de la pandemia, solo el 30% del tiempo en la oficina se pasaba en el escritorio; el resto del tiempo, las personas se desplazaban por distintos espacios”, señaló. Entonces, ¿para qué seguir diseñando oficinas con puestos de trabajo fijos?

El concepto de “terceros lugares” está ganando protagonismo. “Un tercer lugar es una cafetería, un aeropuerto, un hotel. Es donde trabajan los nómades digitales y donde trabajan muchas personas actualmente”, explicó Speranza. Esto implica que el trabajo ya no está atado a un solo espacio, sino que se desarrolla en múltiples entornos diseñados para potenciar la productividad y el bienestar.

Este cambio también impacta en la forma en que las empresas piensan la ubicación de sus oficinas. “Nadie va a querer seguir viajando una hora de ida y una hora de vuelta eternamente”, afirmó el experto. La tendencia apunta hacia la “ciudad de los 15 minutos”, donde el trabajo, el ocio y la vida personal se desarrollan en un mismo entorno.

Sustentabilidad y compromiso social

Otro aspecto clave en la evolución de los espacios de trabajo es su impacto ambiental y social. “Los edificios comerciales en las ciudades son los principales generadores de huella de carbono”, dijo Speranza. Las empresas deben repensar sus estrategias para reducir su impacto y diseñar oficinas que sean eficientes y sustentables.

Además, los nuevos espacios laborales deben ser inclusivos en todos los sentidos. Desde la accesibilidad para personas con discapacidad hasta políticas de género y diversidad, los lugares de trabajo deben representar valores que vayan más allá de la productividad. “Si se busca que estos espacios generen innovación y cultura, deben estar abiertos a todas las personas”, enfatizó.

El trabajo está cambiando y, con él, los espacios que se habitan. La oficina del futuro no es solo un lugar de trabajo, sino un entorno en el que se construye comunidad, se fomenta la creatividad y se impulsan valores esenciales para la sociedad. La clave está en diseñar espacios que no solo sean funcionales, sino que realmente mejoren la vida de quienes los ocupan.

