Cuál es la constructora detrás del edificio que se derrumbó en Parque Patricios

El silencio de la madrugada de la Ciudad de Buenos Aires se rompió con un estruendo seco. En el límite entre Parque Patricios y Barracas, una losa del estacionamiento subterráneo de uno de los edificios del complejo Estación Buenos Aires cedió y dejó una escena de no creer: al menos 65 autos aplastados bajo toneladas de hormigón.

El derrumbe de la losa de aproximadamente 50 por 70 metros ocurrió este martes en el sector 2 del desarrollo, ubicado en Mafalda 907, a pocos metros del estadio del Club Atlético Huracán. A pesar de que el hundimiento se produjo en solo una parte del complejo, la decisión fue evacuar de manera preventiva todas las torres del conjunto, por lo que cerca de 200 personas debieron abandonar sus departamentos en minutos.

Según pudo saber LA NACION, no se registraron heridos ni personas atrapadas. Los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección completa de la losa del subsuelo, que provocó el hundimiento del sector donde había vehículos estacionados. Ahora se evalúa si existe riesgo estructural para determinar los pasos a seguir y si los vecinos podrán regresar a sus viviendas.

El agujero que se produjo en el patio central del complejo Ricardo Pristupluk

Así quedó el jardín central del complejo luego del derrumbe Ricardo Pristupluk

El proyecto y la constructora

El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del emprendimiento más grande construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II: cuenta con 2476 departamentos, con superficies que van desde los 32 hasta los 119 metros cuadrados.

Para realizar la obra, el Gobierno licitó la obra a diferentes constructoras. El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total realizada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados.

“Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información”, comunicó la empresa constructora.

La empresa a cargo del proyecto es Constructora Sudamericana (Cosud), responsable de los sectores 1, 2 y 10 del complejo

Con actividad desde 1970, la compañía participó en algunos de los desarrollos más emblemáticos del país. Entre ellos figuran las torres Fórum, centros comerciales como Unicenter y Portal de Rosario, además de supermercados en todo el país y establecimientos de salud como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio La Trinidad de Palermo, intervenciones en el Hotel Llao Llao y el Alvear Palace Hotel, entre tantos otros proyectos residenciales, comerciales e instituciones.

“La empresa está a total disposición de las autoridades competentes -incluyendo Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, etc.- y presta su colaboración absoluta en todas las investigaciones y peritajes requeridos", afirmó Cosud a través de un comunicado oficial.

El barrio Estación Buenos Aires, donde hoy viven más de 10.000 personas, comenzó a crecer a partir de 2015. Se levantó alrededor de la terminal de la línea de tren Belgrano Sur, que funcionó hasta 2018 y que durante años estuvo rodeada de depósitos industriales abandonados. Esa zona integraba los antiguos Corrales Viejos, un área históricamente vinculada al viejo matadero y a la descarga de desechos cloacales, conocida popularmente como la “Zona de la Quema”.

El barrio Estación Buenos Aires en el límite de Barracas y Parque Patricios Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

El esquema del programa Procrear cambió en el último año. En junio de 2025, el Gobierno nacional formalizó la disolución del fondo fiduciario de Procrear, iniciando el cierre definitivo del programa. A partir de esa decisión se produjeron modificaciones en la gestión de los activos remanentes.

En el barrio Estación Buenos Aires hoy viven más de 10.000 personas

Entre ellas, se realizaron subastas públicas de terrenos que aún formaban parte del complejo, a través de la plataforma Subast.ar de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de administrar y disponer de los bienes inmuebles del Estado nacional.

Ahora, mientras avanzan las pericias técnicas para determinar las causas del colapso, el foco está puesto en establecer si el episodio responde a una falla estructural, a problemas vinculados con las obras por filtraciones o a una combinación de factores.