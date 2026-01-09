¿Cuánto cuesta cercar un terreno en enero 2026?

Al momento de adquirir un terreno, muchos compradores se enfocan en la ubicación, el precio o el potencial de desarrollo que este puede tener. Sin embargo, el primer paso que muchas veces suele pasarse por alto es el cercado del terreno que compramos. Cercar el terreno que adquirimos representa una inversión clave para proteger y valorizarlo.

Este paso significa que nuestra propiedad quedará delimitada, lo que nos evitará problemas legales, a la vez que protege nuestra inversión y nos permite empezar a aprovechar este espacio de forma inmediata.

La definición clara de sus límites es un punto importante porque evita posibles conflictos con vecinos, desde una construcción dentro de nuestra propiedad o incluso el plantado de árboles, el cercado establece de manera visible dónde comienza y termina cada propiedad. Además, nos permite usarlo antes de construir, como por ejemplo para incorporar vegetación, utilizarlo para almacenamiento o incluso para disfrutar con la familia y amigos. Esta delimitación también aporta privacidad, funciona como una barrera visual y preserva la intimidad del propietario, lo que contribuye para generar un entorno más tranquilo e íntimo.

Las rejas son la opción más elegida en las ciudades Shutterstock

Una cuestión no menor es que un terreno con cerco se ve más cuidado y más preparado para posibles desarrollos inmobiliarios, lo que también incrementa su valor en el mercado.

Otro de los principales motivos para cercar tiene que ver con la protección, la cerca evita invasiones a la propiedad u ocupaciones ilegales, riesgo frecuente en lotes que no están habitados. También actúa como barrera contra robos, especialmente cuando se almacenan materiales o herramientas. Por otra parte, si el terreno se encuentra en una zona rural, el cerco cumple la función de impedir el ingreso de animales silvestres o de granja que puedan dañar cultivos o instalaciones.

Estos son los precios

Al comprar un terreno, una de las primeras inversiones y decisiones es colocar un cerco Shutterstock

Las opciones para cercar un terreno van desde las más económicas como mallas o alambrados, pero reducen la privacidad y no resultan tan seguras porque pueden ser violentadas; en cambio, los muros de cemento o premodelados, aunque representan una mayor inversión inicial, proporcionan al propietario mayor seguridad y privacidad.

En cuanto a los valores, desde Cambren, compañía especializada en fabricación y colocación de alambrados, postes de hormigón y muros premoldeados con más de 20 años de experiencia, aseguran que estos varían según la cantidad de metros lineales, la ubicación del terreno (por el valor del flete), y la instalación incluida. Por ejemplo, para la instalación de un muro premodelado (de hormigón con mallas reforzadas) de 400 metros lineales, con placas de 2 metros de altura, postes de 2,74 metros, el valor con materiales y mano de obra incluida es de $38.892.108, con un 15% de descuento que la empresa ofrece queda en $31.478.808.

Mientras que para un terreno de 20 x 40 metros un cerco de las mismas características el valor total con descuento del 15% es de $1.804.449.

Al momento de adquirir un terreno será necesario cercarlo para lograr prevenir problemas de seguridad, ganar privacidad y posibilidad de uso, además de valorizar la tierra. En definitiva, se trata de una inversión inicial que evita problemas futuros, nos otorga control sobre el espacio y mejora la experiencia de uso de la propiedad desde el primer día.