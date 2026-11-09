Diego Rybka, director comercial de Uno en Uno: “Un render puede mostrar cómo se ve un edificio, no puede decirnos cómo se va a sentir vivir en él”

Durante mucho tiempo, desarrollar consistió en gran medida en hacer una cuenta: cuánto se puede construir, cuánto cuesta y cuánto se puede vender. La superficie, la eficiencia y la rentabilidad ocupaban el centro de la conversación.

Pero un edificio no es solamente una cantidad de metros cuadrados.

Antes de existir como obra, existe una serie de decisiones: dónde construir, qué conservar, qué transformar, cómo orientar un edificio, cómo relacionarlo con la calle, qué espacios necesita la gente y, sobre todo, qué forma de vida queremos hacer posible.

Antes de existir como obra, existe una serie de decisiones

Ahí empieza el verdadero valor de un proyecto. La arquitectura está atravesando, además, una transformación profunda. Hoy una herramienta de inteligencia artificial puede generar en segundos alternativas de plantas, imágenes y escenarios que antes requerían horas de trabajo. Puede acelerar procesos, comparar posibilidades y abrir caminos que hasta hace poco eran difíciles de explorar.

Pero hay algo que la tecnología no resuelve por sí sola: decidir qué vale la pena hacer.

Un render puede mostrar cómo se ve un edificio. No puede decirnos cómo se va a sentir vivir en él. Puede proponer una fachada, pero no comprender qué necesita un barrio. Puede generar cientos de alternativas, pero no reemplazar la mirada capaz de reconocer cuál de ellas tiene sentido.

Un render puede mostrar cómo se ve un edificio. No puede decirnos cómo se va a sentir vivir en él

Porque la arquitectura no se experimenta en una pantalla. Se recorre, se habita, se escucha, recibe luz, genera encuentros y acompaña momentos cotidianos. Por eso, cuanto más fácil se vuelve producir imágenes y alternativas, más importante se vuelve el criterio.

Diseñar desde las personas implica hacer preguntas que no tienen una respuesta automática: ¿cómo va a cambiar la forma de trabajar dentro de 10 años? ¿Qué espacios necesita una familia que hoy trabaja y estudia desde su casa? ¿Qué relación queremos tener con la naturaleza? ¿Qué hace que un espacio común realmente sea usado? ¿Cómo puede un edificio mejorar la vida de quienes lo habitan sin aislarse de la ciudad?

Estas preguntas también cambian la manera de desarrollar. Un buen proyecto no empieza necesariamente cuando aparece un plano, empieza cuando se encuentra un lugar y se intenta entenderlo.

Hay terrenos que son buenos por lo que son hoy; y hay otros que son interesantes por lo que pueden llegar a ser.

La arquitectura no se experimenta en una pantalla. Se recorre, se habita, se escucha, recibe luz, genera encuentros y acompaña momentos cotidianos

La diferencia está en poder leer la ciudad antes de que el cambio sea evidente: una nueva conexión, una infraestructura que está por llegar, un corredor que comienza a activarse, un espacio público que se recupera, nuevas formas de circulación o simplemente un barrio que empieza a atraer otra manera de vivir.

Detectar esas oportunidades requiere información, pero también experiencia e intuición. No alcanza con encontrar un buen lote. Hay que poder imaginar qué puede suceder alrededor de él.

Y esa mirada modifica también la relación entre arquitectura y rentabilidad. El diseño no debería entenderse como algo que se agrega a un proyecto para hacerlo más atractivo. Es parte de las decisiones que determinan su valor.

Una buena orientación puede mejorar el confort. Una planta bien resuelta puede hacer más habitable una vivienda. El verde puede modificar el microclima y la experiencia de un espacio. Una terraza puede convertirse en un lugar de encuentro real y no solamente en un ítem de amenities. Una planta baja bien pensada puede cambiar la relación entre un edificio y su entorno.

Son decisiones de diseño, pero también son decisiones sobre valor. Por eso, la discusión no debería ser cuánto más cuesta diseñar mejor, sino qué valor puede generar hacerlo. Y ese valor no termina dentro del edificio.

Cuando un proyecto logra relacionarse con su entorno, mejorar una esquina, incorporar vegetación, activar una calle o generar nuevos espacios de encuentro, empieza a participar de algo más grande que su propio lote. Puede contribuir a transformar la percepción de un barrio y acompañar procesos de renovación urbana que, con el tiempo, generan nuevas oportunidades.

Cuando un proyecto logra relacionarse con su entorno, mejorar una esquina, incorporar vegetación, activar una calle o generar nuevos espacios de encuentro, empieza a participar de algo más grande

Ahí es donde el desarrollo inmobiliario y la arquitectura dejan de ser disciplinas separadas. Desarrollar también es interpretar. Es entender un lugar antes de intervenirlo. Es anticipar cómo puede transformarse. Es traducir esa lectura en una arquitectura capaz de responder a las personas que la van a habitar y, al mismo tiempo, aportar algo a la ciudad.

La tecnología va a seguir cambiando la manera en que proyectamos. La inteligencia artificial va a permitir hacer más cosas, más rápido y con mayor precisión; y eso es una oportunidad enorme.

Pero si podemos producir infinitas alternativas, la pregunta más importante será cada vez menos “¿qué podemos hacer?” y cada vez más “¿qué vale la pena hacer?”

Ahí está, quizás, el verdadero trabajo de la arquitectura. No en construir más metros cuadrados, sino en entender qué hacer con ellos. No en anticipar solamente cuánto va a valer un proyecto, sino en preguntarse qué valor puede generar.

Porque un buen desarrollo no debería limitarse a ocupar un terreno. Debería ser capaz de leer una ciudad, entender a las personas y dejar algo mejor de lo que encontró.

Construir valor antes que metros cuadrados.

El autor es director comercial de Uno en Uno