El proyecto que Mindlin construyó en Barrio Parque fue reconocido como “el mejor de los mejores” en un premio internacional

La desarrolladora del presidente de Pampa Energía fue distinguida nuevamente en una instancia que reúne a los ganadores de cada país

El proyecto fue realizado por la desarrolladora de Marcelo Mindlin
Barrio Parque vuelve a quedar en el centro de la escena. Uno de los enclaves más exclusivos de Buenos Aires no solo refuerza su perfil como zona residencial de alto nivel, sino que también gana visibilidad internacional gracias al nuevo reconocimiento obtenido por uno de sus desarrollos inmobiliarios.

En esta ocasión, el edificio ubicado frente a la Plaza Perú y en diagonal al Museo Malba, en Martín Coronado 3300, sumó un nuevo galardón internacional en los International Property Awards 2025-2026.

Creaurbana, la firma del Grupo Emes, controlada por Marcelo Mindlin, ya había obtenido los reconocimientos en las categorías “Architecture Multiple ResidenceySingle Apartment/Condominium Developmentel pasado 21 de noviembre.

En esta segunda instancia del certamen, disputada exclusivamente entre los proyectos ganadores de cada país, fue distinguido como ganador regional de toda América en la categoría Single Apartment/Condominium Development, consolidando a la Argentina como un competidor de peso dentro del mercado inmobiliario de lujo internacional.

El edificio está ubicado frente a la Plaza Perú y en diagonal al Museo Malba
La ceremonia de premiación regional se realizó el 16 de enero en el Hotel Savoy en Londres. Con un jurado integrado por más de 100 especialistas internacionales, estas distinciones ponderan calidad arquitectónica, sustentabilidad e innovación.

“Este segundo reconocimiento, alcanzado en una instancia regional entre los ganadores de todo el continente americano, valida el camino que venimos recorriendo para elevar los estándares del real estate argentino”, afirmó Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana. “Nos impulsa a seguir desarrollando proyectos de largo plazo que destaquen la calidad constructiva del país a nivel mundial”, agregó.

Fue distinguido como ganador regional de toda América en la categoría Single Apartment/Condominium Development
Los premios fueron evaluados por un jurado internacional de más de 100 especialistas
Diseñado por BMA Arquitectos, el edificio, que suma 28.000 m² construidos, cuenta con 32 residencias de más de 300 m². La arquitectura de baja densidad, los materiales y la ubicación -una de las más cotizadas de Buenos Aires- lo ubican en el segmento más alto del mercado y entre los valores por m² más elevados del país.

Con más de 1.000.000 de m² construidos, la desarrolladora avanza en su plan de expansión con proyectos por más de 120.000 m² en Puertos (Escobar), Puerto Madero y Vicente López. Además, está por entregar DePampa y DeAlcorta, en Bajo Belgrano, dos de sus desarrollos más recientes y premium.

