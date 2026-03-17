¿Cuáles son los barrios de Caba que más bajaron el precio de las propiedades en marzo 2026?

El inicio del 2026 marcó una nueva etapa en el mercado inmobiliario. Después de subas acumuladas durante 2024 y 2025, los valores de venta se mantuvieron con una dinámica más estable entre noviembre y enero.

Sin embargo, en febrero el precio medio del m² en la Ciudad subió un 0,2%, y se ubicó en US$2455/m², según el último índice de Zonaprop.

En este contexto, el valor promedio de un monoambiente en CABA es de US$108.000, el de un dos ambientes alcanza los US$129.000 y el de tres ambientes se ubica en US$178.000.

¿Cuáles son los barrios que más bajaron?

A pesar de la suba del metro cuadrado promedio, hay barrios porteños que registraron un descenso en sus precios. Parque Patricios, que en enero tenía un valor de US$1759, en febrero pasó a US$1738; Santa Rita bajó de US$2123 a US$2106 y Parque Avellaneda de US$1600 a US$1589.

Parque Patricios tuvo un descenso en el precio del metro cuadrado: de US$1759 en enero a US$1738 en febrero Soledad Aznarez - La Nación

Los tres barrios mencionados encabezaron las caídas intermensuales, aunque no fueron las únicas. El ranking se completa con:

Parque Patricios: -1,21%

Santa Rita: -0.80%

Parque Avellaneda: -0,67%

San Telmo: -0,60%

Mataderos: -0,51$

Constitución: -0,49%

Liniers: - 0,47%

Colegiales: -0,35%

Nueva Pompeya: -0,35%

Parque Chas: -0,32%

En total, 18 barrios se posicionaron en el listado de descensos mensuales. Puerto Madero, la zona que defiende los valores más altos de la Ciudad con US$6152/m², también experimentó una baja, en este caso del 0,7%.

Por otro lado, también se registraron caídas interanuales, aunque la lista se reduce considerablemente. Solo cinco barrios muestran bajas en la comparación anual:

Constitución: -2,80%

San Nicolás: -2,61%

La Boca: -1,56%

Parque Patricios: -0,85%

Retiro: -0,35%.

Un dato a tener en cuenta es que Constitución y Parque Patricios son los únicos barrios que registraron bajas tanto mensuales como interanuales, lo que marca una tendencia descendente en sus valores. Actualmente, el metro cuadrado medio de Parque Patricios se ubica en los US$1738/m², y el de Constitución en US$1814/m²

¿Y los que más subieron?

En contrapartida, también hay barrios que registraron aumentos mensuales. Según la plataforma, los que más subieron fueron:

Agronomía: 1,96%

Montserrat: 1,51%

Floresta: 1,49%

Versalles: 1,33%

San Cristóbal: 0,77%

Los barrios más baratos y los más caros

Al analizar el precio por metro cuadrado en cada barrio, los datos muestran que:

Puerto Madero sigue encabezando el ranking con US$6157/m² , el valor más alto de la Ciudad

, el valor más alto de la Ciudad Detrás aparece Núñez con US$3407/m²

Y Palermo le sigue con US$3387/m²

Puerto Madero encabeza el ranking con el valor más alto de la Ciudad: US$6157/m² JUAN MABROMATA - AFP

Estos últimos dos barrios combinan demanda sostenida, buena conectividad y fuerte desarrollo inmobiliario.

En el otro extremo, entre los barrios más económicos se encuentran:

Lugano como el barrio más barato para comprar un departamento, con un precio promedio de US$1097/m² .

para comprar un departamento, con un precio promedio de . Le siguen Nueva Pompeya (US$1484/m²)y La Boca (US$1552/m²), zonas donde los valores siguen muy por debajo del promedio porteño.

Aumentos por tipo de propiedad

Si se analiza el mercado según el tipo de propiedad, los departamentos a estrenar pasaron de US$2924 en enero a US$2932 en febrero, lo que representa una suba del 0,31%.

Los departamentos a estrenar tuvieron una suba intermensual del 0,31% Daniel Basualdo

En el caso de las unidades en pozo, el valor bajó de US$3139 a US$3119/m2, un descenso cercano al -0,64%.

Por su parte, los departamentos usados pasaron de US$2208 a US$2215, lo que implica una suba de alrededor del 0,32%.