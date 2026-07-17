Nueva York: construyen una Copa del Mundial de juguete de casi ocho metros y medio de alto

Mientras la recta final del Mundial de 2026 entusiasma a los aficionados de todo el mundo, otro símbolo del torneo ha comenzado a llamar la atención en Nueva York; esta vez, no por su valor deportivo, sino por su proeza de ingeniería. Instalado en la emblemática Rockefeller Plaza de Manhattan, un trofeo de la FIFA de 8,47 metros de altura fue construido íntegramente con ladrillos Lego, transformando uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad en una monumental instalación de diseño.

La instalación utiliza exactamente 1.363.402 piezas, lo que la convierte en una de las construcciones más grandes jamás producidas por LEGO. Para soportar el peso de la estructura —aproximadamente 4,2 toneladas— fue necesario desarrollar una estructura interna de acero de aproximadamente 3,5 toneladas, invisible para los visitantes, pero esencial para garantizar la estabilidad y la resistencia al viento y a las cargas distribuidas en la superficie.

El proceso de producción se desarrolló a lo largo de ocho meses en la fábrica de maquetas de la empresa en Kladno, República Checa. En total, 59 profesionales, entre diseñadores, ingenieros, maquetistas y técnicos de montaje, dedicaron más de 7000 horas al proyecto. Tras su finalización, el trofeo tuvo que desmontarse en 16 módulos para cruzar el Atlántico y volver a ensamblarse en Manhattan, una operación logística tan compleja como su construcción.

El proceso de fabricación se desarrolló a lo largo de ocho meses Adam Gray - FR172090 AP

No solo un juego de niños

Lego dejó de estar presente exclusivamente en las habitaciones infantiles. En los últimos años, la marca ha comenzado a invertir en instalaciones urbanas a gran escala que funcionan como auténticos ejercicios de arquitectura efímera.

El desafío reside precisamente en la naturaleza del material. Si bien cada pieza es pequeña y ligera, la combinación de cientos de miles de bloques genera cargas significativas, lo que requiere cálculos estructurales similares a los utilizados en la construcción convencional. Por ello, las grandes esculturas de la empresa suelen ocultar esqueletos metálicos internos capaces de distribuir el peso y evitar la deformación.

La elección de Rockefeller Plaza también refuerza este aspecto. En lugar de instalar la pieza en un estadio o recinto deportivo, Lego la ubicó en uno de los espacios públicos más visitados de Nueva York, transformando la escultura en un punto de encuentro para turistas y residentes.

A la inauguración asistió el exfutbolista brasileño Cafú, quien se encargó de ensamblar las últimas piezas del proyecto junto a aficionados de diferentes países. La instalación también marca la apertura de la Lego Fan Zone, un espacio interactivo que reúne desafíos de construcción, paneles colaborativos y experiencias relacionadas con el universo de la Copa Mundial.

LEGO la ubicó en uno de los espacios públicos más visitados de Nueva York, Rockefeller Plaza Archivo

El trofeo también simboliza una nueva etapa para la compañía, que ha estado invirtiendo en proyectos cada vez más ambiciosos. Recientemente, Lego presentó la versión más grande de su colección Architecture, dedicada a la Basílica de la Sagrada Familia, con más de 12.000 piezas, así como réplicas a tamaño real de coches de Fórmula 1 y otros monumentos públicos de todo el mundo.

En este contexto, el gigantesco trofeo deja de ser un mero objeto conmemorativo. Demuestra cómo un sistema constructivo basado en módulos estandarizados —creado originalmente para el juego— se ha convertido en una plataforma para explorar conceptos de arquitectura, ingeniería, diseño industrial y la ocupación temporal del espacio urbano.