Patinar sobre hielo en el Rockefeller Center de Nueva York en 2025: cuánto cuesta la entrada y el alquiler de patines

En la Ciudad de Nueva York se puede disfrutar de una de las actividades más icónicas del invierno. Se trata de la pista de hielo del Rockefeller Center, que forma parte de una de las experiencias más preciadas tanto para los turistas que visitan por primera vez la ciudad como para los neoyorquinos de toda la vida.

Cuánto cuesta patinar en la pista del Rockefeller Center en Nueva York

La pista de hielo del Rockefeller Center abrió sus puertas al público el sábado 11 de octubre y permanecerá disponible todos los días. Las entradas para patinar sobre hielo cuestan desde US$22 por persona, con descuentos para grupos de diez o más integrantes, sin incluir el alquiler de patines, cuyo costo adicional es de US$12, según informó Telemundo.

Los precios para esta temporada rondan entre US$22 a US$124 (RockefellerCenter/Archivo)

Lista de precios 2025:

Adultos (13 años o más): de US$22 a US$124

de US$22 a US$124 Niños (6 a 12 años): de US$22 a US$124

de US$22 a US$124 Menores de 6 años: de US$12 a US$66

de US$12 a US$66 Alquiler de patines: US$12

US$12 Taquillas: gratis

gratis Skate aid (soporte para niños): US$25

Desde la página oficial del Rockefeller Center señalaron que los niños de 6 a 12 años deben estar acompañados por un patinador adulto o por un chaperón (acompañante que no patina y entra gratis). Los menores de 6 años también deben acudir con un adulto que patine.

Además, se ofrecen abonos de temporada y la posibilidad de reservar eventos privados.

Las sesiones VIP de patinaje parten desde US$112 e incluyen 60 minutos sobre el hielo, acceso prioritario a la pista, entrada al salón climatizado, alquiler de patines gratuito y un 20% de descuento en la tienda de regalos.

Los horarios de apertura van desde las 9.00 hasta las 23.00 hs con sesiones diarias para todas las edades. En temporada alta, los turnos pueden comenzar más temprano, alrededor de las 7 de la mañana, destacó Univision.

La pista del Rockefeller Center en Nueva York abre de 9.00 a 23.00 hs. (RockefellerCenter/Archivo)

La famosa pista de patinaje del Rockefeller Center

También conocida como The Rink, la pista fue diseñada originalmente como una atracción temporal para atraer visitantes a la plaza al aire libre del Rockefeller Center en 1936. Sin embargo, tres años más tarde, en 1939, se convirtió en un elemento permanente.

Desde entonces, es uno de los monumentos más legendarios y visitados de la ciudad, ya que recibe más de un cuarto de millón de patinadores al año, de acuerdo con Telemundo.

Este otoño, los visitantes pueden disfrutar de todo lo que ofrece el complejo. La plataforma de observación Top of the Rock brinda dos experiencias únicas:

The Beam , que recrea la famosa fotografía de 1932 “Almuerzo en la cima de un rascacielos”

, que recrea la famosa fotografía de 1932 Skylift, una atracción que eleva a los visitantes tres pisos sobre una plataforma al aire libre para disfrutar de vistas inigualables del horizonte neoyorquino y sus restaurantes de renombre

La pista recibe cada año a más de 250 mil patinadores (RockefellerCenter/Archivo) AFP

Consejos para patinar en el Rockefeller Center

Esta es una de las pistas más concurridas de Nueva York, especialmente durante la época navideña, cuando las filas suelen ser extensas. Por ese motivo, se recomienda comprar la entrada con antelación en la web, elegir día y hora, según el portal A Nueva York.

Algunos consejos útiles para disfrutar la experiencia: