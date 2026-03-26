¿Vivir en un contenedor? Pros, contras y el precio final de la llave en mano en marzo 2026

Aunque la idea de las casas contenedor no es nueva, este tipo de vivienda continúa sumando adeptos. Para muchos, representa una alternativa rápida, sustentable y eficiente para acceder a un hogar o sumar un ambiente adicional a una propiedad ya existente.

El concepto surge de la reutilización de contenedores marítimos —cuya función originalmente era transportar mercadería— con el objetivo de darles un nuevo uso habitacional. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿son realmente convenientes?

Las casas contenedores surgen de la reutilización de contenedores marítimos Michael Probst - AP

Beneficios de las casas contenedor

Entre los principales beneficios que destacan quienes impulsan este tipo de construcciones se encuentran:

Plazos de entrega reducidos: pueden estar listas en seis meses o incluso menos

pueden estar listas en seis meses o incluso menos Estructuras recicladas: aprovechan contenedores o materiales reutilizados, reduciendo la contaminación ambiental

aprovechan contenedores o materiales reutilizados, reduciendo la contaminación ambiental Sustentabilidad: otorgan un segundo uso a estructuras que, de otro modo, serían desechadas

otorgan un segundo uso a estructuras que, de otro modo, serían desechadas Alta resistencia: al estar hechas de acero, soportan condiciones climáticas adversas y viajes marítimos

al estar hechas de acero, soportan condiciones climáticas adversas y viajes marítimos Facilidad de transporte: pueden trasladarse con relativa facilidad por su diseño modular

pueden trasladarse con relativa facilidad por su diseño modular Ampliación flexible: es posible sumar nuevos módulos al original para ampliar la vivienda cuando se necesite

es posible sumar nuevos módulos al original para ampliar la vivienda cuando se necesite Menor peso: comparadas con las construcciones tradicionales de hormigón o acero, resultan más livianas

Las críticas del sector

Aunque son muchas las ventajas de estas viviendas, vale resaltar que cuentan con algunas desventajas:

En primer lugar, quien compra una casa contenedor debe renunciar a la posibilidad de hacer su propio diseño de la vivienda , ya que tendrá que atenerse a las dimensiones con las que cuenta el módulo para los ambientes, dormitorios y baños. También contarán con una estética externa propia de los contenedores marítimos, que se deberá tener en cuenta.

, ya que tendrá que atenerse a las dimensiones con las que cuenta el módulo para los ambientes, dormitorios y baños. También contarán con una estética externa propia de los contenedores marítimos, que se deberá tener en cuenta. Otro gran desafío de estas casas es que, dado que los contenedores no están hechos originalmente para ser habitados, no cuentan con las prestaciones necesarias para alojar a alguien, como la aislación térmica o acústica. En ese sentido, requerirán de un trabajo previo de adaptación para convertirse en vivienda.

En ese sentido, requerirán de un trabajo previo de adaptación para convertirse en vivienda. Por último, un detalle no menor es que existen restricciones de vivienda según la zona en la que se quiera instalar (normativas que establece el código urbanístico de cada lugar y que determina los espacios y dimensiones que debe tener una casa). En ese sentido, habrá que revisar las disposiciones de cada zona, para conocer si están habilitadas.

Algunos especialistas advierten que el contenedor fue diseñado originalmente para transportar productos en un barco, no para vivir. “Es una cáscara de metal que refleja el sol, en la que entra agua, acumula calor, que estructuralmente no está aprobado ni verificado por normas de cálculo, por lo que usarlo como casa no es un buen destino”, alerta Lucas Salvatore, presidente de Idero.

Algunos expertos subrayan que muchas de estas construcciones no cumplen con los códigos urbanísticos

En la misma línea, otros expertos subrayan que muchas de estas construcciones no cumplen con los códigos urbanísticos. Sin embargo, desde el sector privado aseguran que existen alternativas que sí se ajustan a la normativa vigente.

“Si el contenedor se utiliza flaco y largo como viene del puerto, no se respetan las medidas mínimas interiores. En nuestro caso, cumplimos con todas las normativas municipales argentinas, por lo tanto, son casas contenedores aptas para la habilitación municipal”, explica el ingeniero José A. Vives, de Dice Containers.

¿Cuánto cuesta una casa contenedor?

En el mercado argentino, los precios varían según tamaño y prestaciones. Actualmente, en Mercado Libre se pueden encontrar publicaciones en pesos desde $14.500.000 (13 m²) hasta $35.000.000 (30 m²), y en dólares se publican avisos de casas desde US$10.500 de 15 m² hasta US$25.000, con 30 m², todas con baño y cocina.

Por su parte, empresas del sector ofrecen modelos más amplios. Según la empresa Dice Containers:

• Una vivienda de 90 m², cinco ambientes y dos baños se comercializa en torno a US$65.381.

• Un modelo de 60 m², cuatro ambientes y un baño ronda los US$44.463.

• Una unidad de 30 m², dos ambientes se ubica en US$26.740.

• Las opciones más compactas, de 15 m², parten de US$18.369.

Estas viviendas suelen incluir aislamiento térmico, instalaciones eléctricas y conexiones de agua.

¿Contenedor o casa modular?

Una casa modular es una casa prefabricada. Un tipo de inmueble que se construye dentro de una fábrica y se traslada al terreno donde se va a ensamblar e instalar.

Aunque, al igual que los contenedores, su principal ventaja es la rapidez y que no se necesita obra, hay diferencias sustanciales en estos dos tipos de vivienda:

“El contenedor tiene dimensiones fijas —6 o 12 metros de largo por 2,30 de ancho—, lo que condiciona el diseño. En cambio, las casas modulares pueden adaptarse a las medidas que el cliente necesite”, explica Marcelo González, gerente comercial de Servicios y Sistemas Modulares (SySM).

Las casas modulares son inmuebles que se construyen dentro de una fábrica

Otro aspecto es la logística: los contenedores requieren transporte en camión y colocación con grúa, lo que puede dificultar el acceso a ciertos terrenos. Las modulares, en cambio, se trasladan en partes y se ensamblan en el lugar.

También difieren en la base: mientras que las modulares pueden instalarse sobre distintos tipos de superficies, los contenedores se apoyan directamente sobre el suelo con su estructura original.

En cuanto a costos, González afirma que las casas modulares oscilan entre US$700/m² y US$1100/m², dependiendo de la calidad de los materiales. Así, una vivienda de 60 m² puede costar entre US$42.000 y US$66.000, aproximadamente US$15.000 más que una opción equivalente en formato contenedor, con la ventaja de que es posible elegir diseño, dimensiones y materiales.