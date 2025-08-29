Dónde construirán el nuevo estadio que costará US$12 millones

Un nuevo estadio con una inversión de US$12 millones se construirá en Córdoba, un proyecto impulsado por la Universidad Siglo 21 y Universo Jiménez, la productora de Carlos “la Mona” Jiménez. Se estima que su inauguración sea el último trimestre de 2027 o el primero de 2028. Este nuevo domo promete convertirse en un polo de atracción para la ciudad, con el fin de ofrecer un espacio moderno para el entretenimiento, la cultura y los eventos corporativos.

¿Dónde estará ubicado el nuevo estadio de Córdoba?

El nuevo estadio se ubicará en el campus de la Universidad Siglo 21, cerca del aeropuerto internacional de Córdoba. Este campus fue diseñado por el reconocido arquitecto César Pelli, con la colaboración de Ggmpu (Gramática/Morini/Pisani/Urtubey Arquitectos), que se inauguró en el 2004 con la presencia del propio arquitecto argentino.

Córdoba contará con un nuevo mini estadio, con una inversión de US$12 Gentileza

El diseño y la tecnología del nuevo domo

El estudio Augustinoy, también responsable del diseño del antiguo Orfeo Superdomo, realizó el pre-proyecto y anticipó un diseño arquitectónico vanguardista y tecnología de última generación.

El espacio contará con:

Sonido envolvente 360° .

. Pantallas LED de ultra definición .

. Diseño modular y versátil, adaptable a eventos deportivos, culturales, académicos y corporativos, ferias y congresos.

Una docena de palcos VIP con servicios personalizados.

Food courts con propuestas gastronómicas curadas por Universo Jiménez.

Accesibilidad total.

Las tribunas tendrán una capacidad para 3.500 butacas

María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21, expresó: “Es un símbolo de convergencia, un lugar donde la academia se une con el arte, donde la cultura se encuentra con la innovación y donde el conocimiento se transforma en experiencia. Es también una apuesta a Córdoba que, con su carácter de centro productivo y su ecosistema siempre colaborativo, nos inspira a seguir invirtiendo y a reafirmar nuestro compromiso como universidad, liderando la construcción del futuro” explicó.

Se espera que el Domo Siglo 21 se convierta en un escenario versátil, capaz de albergar entre 100 y 200 actividades anuales. La propuesta incluye la llegada de espectáculos internacionales y nacionales, para abarcar desde shows artísticos hasta convenciones, congresos y eventos deportivos.

El financiamiento de la construcción del nuevo estadio

Los impulsores costearán la inversión. Se planea la preventa de los palcos VIP, con un costo de aproximadamente US$200.000 anuales para el acceso libre a todas las actividades que se realicen en el lugar. También se prevé el apoyo del Banco de Córdoba y financiamiento nacional.

Carli Jiménez, creador de Universo Jiménez, afirmó: “Es un paso grande; es un espacio que no solo posicionará a Córdoba sino que además generará más de 700 puestos de trabajo y muchos más alrededor”. Se estima que dejará en impuestos entre U$S 27 millones y U$S 30 millones, cada año. El Universo Jiménez desarrolla unidades de negocios distintas pero que se complementan entre sí, como festivales masivos, puestos de gastronomía (incluido el bar-museo de “la Mona”), la concesión del Sargento Cabral, una plataforma de venta de entradas y un canal de streaming.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriela Origlia.