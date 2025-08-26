La Argentina suma un nuevo estadio que costará US$12 millones

CÓRDOBA.- Cinco años después del cierre del Orfeo Superdomo en la ciudad de Córdoba se presentó un proyecto para un nuevo domo que se inaugurará en el último trimestre del 2027 o primero del 2028. La inversión de US$12 millones tendrá como socios a la Universidad Siglo 21 y a Universo Jiménez (la productora de Carlos “la Mona” Jiménez). El mini estadio con capacidad para 4500 personas estará en el campus de la universidad, cerca del aeropuerto internacional de la ciudad.

El pre-proyecto lo realizó el estudio Augustinoy -que también proyectó, en su momento, el Orfeo- y, según explicaron, tendrá un diseño arquitectónico “vanguardista y tecnología de última generación. Contará con sonido envolvente 360° y pantallas LED de ultra definición; diseño modular y versátil, adaptable a eventos deportivos, culturales, académicos y corporativos, ferias y congresos; una docena de palcos VIP con servicios personalizados y food courts con propuestas gastronómicas curadas por Universo Jiménez. Además, tendrá accesibilidad total”. Las butacas en tribunas sumarán 3.500.

El nuevo mini estadio de Córdoba funcionará dentro del campus de la Universidad Siglo 21

María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21, planteó que la obra es un “símbolo de convergencia, un lugar donde la academia se une con el arte, donde la cultura se encuentra con la innovación y donde el conocimiento se transforma en experiencia. Es también una apuesta a Córdoba que, con su carácter de centro productivo y su ecosistema siempre colaborativo, nos inspira a seguir invirtiendo y a reafirmar nuestro compromiso como universidad, liderando la construcción del futuro”.

La inversión será costeada por los impulsores que saldrán a realizar la preventa de los palcos VIP con un costo de unos US$200.000 anuales para el acceso libre a todas las actividades que se realicen en el lugar. Además, prevén “apoyo” del Banco de Córdoba y financiamiento nacional.

Tendrá capacidad para 4500 personas y estiman producir 200 eventos por año

Se llamará Domo Siglo 21

Carli Jiménez, hijo de “la Mona” y creador de la productora, explicó que la empresa nació “para generar eventos que trascienden los escenarios y se convierten en parte de la memoria colectiva”. En ese contexto, apuntó que el Domo Siglo 21 es un “paso grande; es un espacio que no solo posicionará a Córdoba sino que además generará más de 700 puestos de trabajo y muchos más alrededor”. Dejaría en impuestos, cada año, entre U$S 27 millones y U$S 30 millones.

La proyección pasa por traer shows internacionales, además de los nacionales. Calculó entre 100 y 200 las actividades anuales que se podrán realizar en el domo. Por ejemplo, el Movistar Arena de Buenos Aires realiza unas 300 anuales. El espacio cordobés apunta a albergar desde shows artísticos a convenciones y congresos pasando por eventos deportivos.

Se estima inaugurar a fines de 2027 o principios de 2028

Universo Jiménez viene desarrollando unidades de negocios distintas pero que se complementan entre sí, como festivales masivos (arrancaron con el Bum-Bum y fueron sumando otros), puestos de gastronomía entre los que se cuenta el bar-museo de “la Mona”, tiene la concesión del Sargento Cabral (el club históricamente identificado con el cuartetero), una plataforma de venta de entradas y un canal de streaming.

“La Mona” Jiménez ya no hace bailes en formato tradicional; se presenta en festivales (la mayoría organizados por Universo Jiménez).

El campus de la Universidad Siglo 21, donde estará el domo, fue diseñado por César Pelli e inaugurado en 2004 con la presencia del arquitecto argentino reconocido internacionalmente. Trabajó, entonces, con el estudio local Ggmpu (Gramática/Morini/Pisani/Urtubey Arquitectos) que tuvo a su cargo la obra.

Con una inversión de US$12 millones, Córdoba tendrá un nuevo mini estadio creado por la Universidad Siglo 21 con Universo Jiménez y diseño del estudio Agustinoy Gentileza

En lo que hace al exestadio Orfeo, que tenía capacidad para 10.100 personas, se está desarmando. Funcionó dos décadas y por allí pasaron todas las estrellas musicales y del deporte. En el espacio el Grupo Dinosaurio de Euclides Bugliotti avanza con el Orfeo Plaza Distrito Salud que llevará una inversión de entre US$30 millones y US$40 millones y dos años de ejecución. Fue anunciado a comienzos de este año.