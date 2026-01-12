Dónde está el famoso “chalet” de la 9 de Julio que salió a la venta

El inmueble conocido como chalet Díaz ingresó al mercado de compraventa junto con la totalidad de la superficie cubierta del edificio situado a escasos metros del Obelisco, en una operación que busca capitalizar el valor histórico y patrimonial de la construcción.

Ubicación exacta y condiciones de venta

La propiedad se encuentra en la calle Sarmiento al 1100, en el barrio de San Nicolás. El paquete de venta incluye el bloque entero y su precio de lista asciende a US$ 8 millones. La superficie total construida supera los 10.300 m², con una disponibilidad rentable cercana a los 7500 m², cuya estructura dispone de nueve plantas de oficinas, un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores. La casa de dos plantas corona el conjunto arquitectónico y ofrece vistas directas al centro de la ciudad.

La comercialización abarca los 10.374 m² construidos totales. Las plantas de oficinas presentan superficies aproximadas de 800 m² divididas en semipisos. Sergio Esteban Romaniuk, de la inmobiliaria Coldwell Banker SER, explicó la estrategia comercial: “La idea es vender todo el bloque”.

El chalet de estilo normando se encuentra en la terraza de Sarmiento al 1100

El origen del refugio en las alturas

Rafael Díaz fundó la histórica mueblería Muebles Díaz, considerada la más grande de Sudamérica en su época. El empresario decidió edificar su vivienda personal en la cima del edificio comercial para optimizar sus tiempos de descanso. Romaniuk detalló el motivo funcional de la obra: “Rafael Díaz vivía en Banfield y por eso lo motivó a construir el chalet arriba del edificio, porque quería un lugar para dormir la siesta”. El propietario buscaba un espacio para almorzar y descansar sin la necesidad de realizar el trayecto hasta su domicilio particular en la zona sur.

Rafael Díaz construyó la vivienda en 1927 sobre la terraza de su mueblería para descansar durante el día y evitar el traslado hasta su hogar en Banfield

El diseño presenta un estilo normando con tejas, inspirado en las propiedades de Mar del Plata. El edificio y la casa se levantaron en simultáneo en 1927, años antes de la construcción del Obelisco. La mueblería operó hasta 1985 y el espacio se transformó posteriormente en oficinas. El sector residencial superior mantuvo su fisonomía casi intacta a través de las décadas.

Estado de conservación y protección patrimonial

La unidad posee cerca de 200 m² divididos en dos niveles. Romaniuk destacó la preservación de los materiales originales del inmueble: “Tiene sus pisos originales, aberturas, todo original”. El Chalet Díaz recibió en 2014 la declaración de Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La ley 1227 lo categoriza bajo la figura de “Sitios o Lugares Históricos”. Esta normativa protege la estructura e impide modificaciones sustanciales, aunque exige tareas de mantenimiento.

La propiedad albergó los estudios de LOK Radio Mueblería Díaz, antecesora de Radio Rivadavia, y sobrevivió a las demoliciones por la apertura de la avenida 9 de Julio

El sitio posee antecedentes relevantes en la historia de los medios de comunicación. Rafael Díaz tenía afición por la radio y fundó allí LOK Radio Mueblería Díaz, una emisora que se transformó con el tiempo en la actual Radio Rivadavia. La antena de transmisión formó parte del paisaje del edificio durante años.

Potencial comercial y usos futuros

La escala y la ubicación del inmueble abren diversas posibilidades para los inversores. Los posibles destinos incluyen sedes corporativas, instituciones, proyectos culturales o espacios de exposición. La tendencia de refuncionalización del centro porteño habilita opciones mixtas. Romaniuk afirmó sobre el futuro de la propiedad: “Puede llegar a ser reconvertido en viviendas. El que lo compre va a tratar de rentabilizar y mucho el tema del chalet”.

La comercialización del bloque completo habilita el desarrollo de sedes corporativas, espacios culturales o la reconversión de las oficinas en viviendas

El barrio atraviesa un proceso de transformación urbana. El corredor inmobiliario observa una zona que “se está reconvirtiendo en residencial lentamente, pero a paso firme”. Citó como ejemplos la futura adaptación del edificio del Mercado del Plata y del antiguo banco Tornquist.

La venta apunta tanto al inversor local como al mercado externo. Gabriela Papaianni, asesora inmobiliaria, indicó sobre el alcance de la oferta: “Al ser una compañía global en más de 40 países, aprovechamos ese ecosistema”. La familia de Rafael Díaz decidió desprenderse del activo tras casi un siglo de historia en la avenida 9 de Julio.

