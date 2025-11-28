El Club. El gran masterplan de Cardales que consolida el crecimiento de la zona

En Los Cardales comienza a tomar forma un proyecto que marca un antes y un después en la zona. Se trata de El Club, un barrio privado que apuesta a mucho más que a la vivienda: busca consolidar un estilo de vida donde deporte, educación, naturaleza y servicios conviven en un mismo espacio.

Con aproximadamente 700 lotes desde 1000 m², rodeados de bosque y un arroyo natural, el barrio propone un trazado inteligente que respeta la privacidad y garantiza accesibilidad a todas sus instalaciones mediante calles asfaltadas y doble cerco perimetral.

“De la primera etapa de 200 lotes se vendieron el 100% en cinco días”, comenta Lucas G. Flores, líder de Emprendimientos de Toribio Achával. “Por eso lanzamos una segunda etapa de 100 lotes y el éxito es el mismo: más del 80% vendido”, agrega.

La propuesta se distingue por integrar actores de primer nivel que aportan un diferencial único. La Unión Argentina de Rugby tendrá allí su nuevo centro nacional de alto rendimiento, futuro hogar de Los Pumas y referente continental. SportClub instalará un complejo de elite con seis canchas de pádel techadas, piscina semiolímpica cubierta, gimnasio de última generación y espacios para yoga, pilates y funcional. El rugby y el hockey también tendrán su lugar con canchas profesionales, vestuarios y áreas de entrenamiento, consolidando un corredor deportivo pensado para la práctica todo el año.

El Club Cardales también apuesta a la educación como motor de desarrollo. El Polo Educativo reunirá al Colegio Hölters Natur, bilingüe en inglés y alemán, al Colegio Dante Alighieri, con doble titulación argentina e italiana, y al Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri, que ofrecerá profesorados en Educación Física, Inglés e Italiano. Una propuesta que busca formar ciudadanos integrales, estimulando tanto lo académico como lo social, físico y creativo.

La vida cotidiana se complementa con un área comercial y gastronómica de excelencia, hotelería, office park y espacios recreativos que incluyen una laguna con playa interna y un innovador Wake Park en alianza con Pampa Cable Park, único en la región. Todo esto en un entorno seguro, rodeado de eucaliptos, pinos y cedros, que invita a vivir conectado con lo que importa: la familia, el deporte y la naturaleza.

El Club Cardales no es un barrio más. Es un masterplan que redefine el concepto de urbanismo en Los Cardales, consolidando la apuesta por desarrollar la zona con propuestas que trascienden la vivienda y generan comunidad, identidad y futuro. “Inspirado en el crecimiento de Cardales, este proyecto viene a ocupar el más alto nivel en servicios y calidad de producto inmobiliario”, concluye Martín Boquete, director de Toribio Achával.

