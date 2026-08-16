El lugar de la Argentina que busca convertirse en el mejor Longevity Wine Destination de Latinoamérica

MENDOZA.- Una vida larga, saludable y activa. Una nueva apuesta que une el turismo del bienestar y el real estate experiencial. Por eso, la provincia del oeste argentino busca dar el salto y ser pionera en Latinoamérica en albergar un ecosistema de hospitalidad, gastronomía y cultura vitivinícola, bajo el concepto de “economía de la longevidad”, como parte de las transformaciones actuales más profundas que se están dando en todo el mundo.

Así, la tierra del sol y del buen vino tendrá el primer “Longevity Wine Destination” de la región, ubicado en Estancia Atamisque, en el corazón del Valle de Uco y al pie de la Cordillera de los Andes. Se trata de Tayén, un proyecto alineado con el creciente interés global por una vida prolongada y de calidad.

El nombre del proyecto proviene del verbo mapuche que significa “fluir, transformarse y salir”; por lo que se trata de un lugar donde el bienestar es una práctica sostenida en el tiempo. “Durante años aprendimos a medir el tiempo, a llenarlo y a hacerlo rendir. Sin embargo, cada vez más personas empiezan a preguntarse cómo quieren vivirlo”, explica Ramiro Alonso, Founder & Chief Revenue Officer de RGR Group Developers, empresa que construye Tayen.

El proyecto pensado con foco en la longevidad

El emprendimiento, que será inaugurado en 2028, ocupa más de 1000 hectáreas de la reconocida estancia.

En la primera etapa se desarrollarán 4000 metros cuadrados: tendrá un hotel con 18 lodges de lujo integrados al entorno; un Centro Luxury Wellness, Fitness & Recovery; propuestas gastronómicas vinculadas al vino y al territorio; experiencias In & Out; espacios para encuentros corporativos; y una programación especialmente diseñada para acompañar procesos de transformación personal, señalaron desde la compañía.

Un nuevo negocio

El aumento de la esperanza de vida y la preocupación creciente por una salud integral muestran un giro hacia la economía de la longevidad, por lo que empiezan a emerger iniciativas que buscan dar respuesta a la demanda creciente.

Las personas viven más años que nunca y, sobre todo, quieren vivirlos mejor; de ahí que los hábitos de consumo de este segmento estén cambiando.

De hecho, los ciudadanos mayores de 50 años ya aportan un tercio del PBI global y explican más del 40% del consumo mundial, según datos de organizaciones del sector en los Estados Unidos, como AARP y Brookings; mientras que la economía del bienestar superó los US$6,8 mil millones en 2024 y se ubica entre las mayores industrias del planeta, por encima del turismo y la tecnología, de acuerdo con datos del Global Wellness Institute.

Otros números que reflejan su crecimiento y potencial: la economía del wellness se proyecta que llegará a los US$9,8 mil millones para 2029; su segmento de mayor crecimiento es el real estate de bienestar. Estos datos reflejan un crecimiento anual del 19% según el Global Wellness Institute. Este organismo también midió el turismo del bienestar que superó los US$1000 millones en 2024 y va camino a alcanzar los US$1400 millones en 2027.

En la Argentina, el 15,7% de la población ya tiene 60 años o más (Censo 2022) Freepik - Freepik

Todo esto tiene su sustento en la demanda. Según el Indec, el 15,7% de la población del país ya tiene 60 años o más (Censo 2022) y superará el 20% hacia 2040, con una esperanza de vida proyectada de 83 años en mujeres y 78,7 en varones.

La economía del bienestar superó los USD 6,8 billones en 2024 y se ubica entre las mayores industrias del planeta

Mendoza y su apuesta al healthspan

Bajo este escenario, Mendoza busca posicionarse internacionalmente también con propuestas inéditas, donde se combina montaña, vino, naturaleza, hospitalidad y calidad de vida que permiten vivir experiencias activas.

Así, Tayén también pretende reunir en un mismo ecosistema más elementos que suelen operar de manera separada: salud preventiva, gastronomía, movimiento, recuperación y comunidad.

Los creadores del emprendimiento hablan de extensión de la calidad de vida o healthspan: no se trata solo de sumar años, sino de sumar años con salud.

Hoy existe una brecha cercana a una década entre cuánto vive una persona y cuántos de esos años los vive en plenitud, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son 72,5 años de esperanza de vida, frente a 63,3 de vida saludable. Así, por cada año de vida que la humanidad gana, cerca de seis meses transcurren en mala salud, analiza el McKinsey Health Institute.

“Achicar esa distancia no depende únicamente de la medicina. La evidencia científica muestra que factores como la nutrición, el movimiento, el descanso, el manejo del estrés y la calidad de los vínculos son determinantes para sostener una vida activa e independiente durante más tiempo”, explica Alonso poniendo sobre la mesa el contexto de Argentina, que también atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento poblacional.

Sin dudas, más allá del plan de bienestar, se trata de una nueva categoría para el real estate, porque incorpora un modelo de negocio que propone una estructura basada en la participación accionaria dentro de una estructura operativa integrada, permitiendo que los inversores sean parte del crecimiento y funcionamiento del sistema.

Mendoza busca posicionarse internacionalmente también con propuestas inéditas

Alonso se refiere a que el futuro del real estate no estará definido únicamente por los metros cuadrados construidos, sino por la capacidad de crear ecosistemas que generen experiencias, servicios y actividad económica de manera permanente.

“El futuro del desarrollo inmobiliario está en la construcción de ecosistemas integrados. Ya no alcanza con desarrollar un activo; el verdadero desafío es crear sistemas vivos capaces de generar experiencias, comunidad y valor de manera sostenida”, afirma Alonso, convencido de que las personas hoy no buscan solamente dónde invertir o dónde alojarse. “Buscan formar parte de experiencias con sentido”, completó el empresario.