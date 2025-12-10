El nuevo gran centro logístico de la Zona Sur

En un contexto marcado por la escasez de metros logísticos disponibles en el Área Metropolitana, la Zona Sur de Buenos Aires se consolida como un territorio clave para el desarrollo de nuevos centros logísticos industriales. En ese escenario, un emprendimiento que lleva adelante en Berazategui se presenta como el ejemplo de la nueva generación de parques logísticos industriales que buscan responder a la creciente demanda.

El proyecto se levanta sobre un terreno de 70.000 metros mts2 en Hudson, partido de Berazategui, y contempla la construcción de cuatro naves logísticas industriales. Cada módulo contará con 7.500 mts2 de superficie de depósitos más 1.500 metros destinados a oficinas, vestuarios, baños y futuros locales comerciales, alcanzando un total de 9.000 mts2 por nave.

En conjunto, el emprendimiento contará con la posibilidad de alquilar espacios de manera total o parcial a partir de módulos de 1.500 mts2.

Las naves fueron diseñadas bajo estándares Triple A, con especificaciones que incluyen altura interior libre de 12 metros, depósitos a piso con aislación térmica en techos y paredes, portones de gran tamaño para camiones y containers, además de accesos para autoelevadores y playas de maniobras intermedias que interconectan los cuatro módulos, facilitando las operaciones de carga y descarga.

Uno de los puntos fuertes del emprendimiento es su ubicación sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata, a solo 28 kilómetros de la Capital Federal. El predio cuenta con un acceso directo desde la colectora y se conecta con el polo mueblero y el parque industrial lindero.

La nueva colectora, recientemente finalizada, unifica estos polos productivos y desemboca en la rotonda de Berazategui, potenciando la conectividad y la rapidez de los accesos tanto para transporte pesado como para vehículos particulares.

De esta manera, este nuevo centro logístico se posiciona como uno de los desarrollos más novedosos de la Zona Sur, en línea con la tendencia de expansión logística hacia áreas con mejor disponibilidad de tierra y accesos directos. Con la posibilidad de alquiler flexible y estándares constructivos de primer nivel, el emprendimiento busca convertirse en un referente del nuevo polo logístico-industrial de Berazategui.

