El ranking de las calles más cool del mundo

La revista digital Time Out publicó su listado anual con las 31 arterias urbanas más destacadas a nivel global. Una vía del barrio porteño de San Telmo ingresó en la selección, que considera la oferta gastronómica, las propuestas culturales, las opciones de diversión y el sentimiento de comunidad para definir a las calles más cool del planeta. La calle Defensa se ubicó junto a otras vías de ciudades como Osaka, Porto y Montreal.

Qué calles integran el listado de las más “cool” del mundo

La publicación destacó a 31 arterias en total. El listado de las cinco primeras posiciones a nivel mundial es el siguiente:

Rua do Senado, Río de Janeiro, Brasil

Orange Street, Osaka, Japón

Rua do Bonjardim, Porto, Portugal

Fanghua Street, Chengdu, China

Sherbrooke Street West, Montreal, Canadá

La Rua do Senado, en Río de Janeiro, consiguió el primer puesto del ranking

Latinoamérica tiene otras dos representantes en el listado. La Avenida Álvaro Obregón en Ciudad de México se ubica en la posición número quince. La calle Defensa en Buenos Aires, Argentina, también forma parte de la selección.

Cuál es la calle argentina seleccionada y en qué posición se encuentra

La calle Defensa, en el barrio porteño de San Telmo, alcanzó la posición número 24 del total. La vía, que se extiende desde la Plaza de Mayo hasta el Parque Lezama, fue reconocida por su mezcla de elementos tradicionales con propuestas trendy.

Todos los domingos, la feria de San Telmo convoca a más de 15.000 personas. Visitantes locales y extranjeros recorren sus calles adoquinadas en busca de antigüedades y artesanías. Durante la semana, la zona permite apreciar con mayor tranquilidad las fachadas neocoloniales, las galerías y la estatua de Mafalda.

Cuáles son sus principales atractivos

El recorrido por Defensa ofrece varios puntos de interés. El Mercado de San Telmo es la mayor atracción del barrio. Se inauguró en febrero de 1897 y recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional en el año 2000. El recinto combina puestos de comida argentina con especialidades de otros países como el shawarma o el raclette.

El Mercado de San Telmo, inaugurado en 1897, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2000 AFV

La Galería Solar de French es otro de los lugares más fotografiados de la zona gracias a los paraguas de colores que forman un techo. El barrio también alberga la Plaza Dorrego, la segunda más antigua de Buenos Aires y Monumento Histórico Nacional. Allí se anunció al pueblo la Independencia en septiembre de 1816. El Pasaje Defensa, una casona construida en 1880 que funciona como galería comercial, completa la oferta del lugar.

Solo tres calles de Latinoamérica ingresaron en la selección de las 31 más destacadas JULIAN BONGIOVANNI

Cuánto cuesta vivir en San Telmo

El valor del metro cuadrado en la calle Defensa puede alcanzar los US$2300, según datos del informe de precios de Reporte Inmobiliario. El precio promedio de venta en todo el barrio es de US$2149 por metro cuadrado, de acuerdo con el portal Zonaprop.

La plataforma detalla que el valor de un departamento a estrenar fue de US$2885 por metro cuadrado en octubre, mientras que una unidad de pozo costó US$3047 y una usada, US$1916.

El alquiler promedio en la zona de San Telmo es de $670.310 mensuales Shutterstock

Para quienes buscan alquilar, el precio promedio de una propiedad es de $670.316 mensuales. La zona de San Telmo presenta una rentabilidad anual del 5,2%, una cifra que supera levemente el promedio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ubica en 4,80%.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.