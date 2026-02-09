El Salvaje, Chacras Marítimas: el desarrollo inmobiliario de dos amigos de la infancia, donde la naturaleza es la protagonista

Hay lugares que no se explican, se sienten. El Salvaje es uno de ellos. Basta atravesar el acceso desde la Ruta Provincial Nº 11 para que el ritmo cambie. El paisaje se abre, el ruido se apaga y la naturaleza vuelve a ocupar el centro de la escena. Ubicado en el kilómetro 427, a solo cinco minutos de Mar de las Pampas, el desarrollo se integra a su entorno con una lógica poco frecuente en el mercado costero.

El Salvaje, Chacras Marítimas: explicado por sus socios fundadores

Desde su concepción, El Salvaje eligió un camino distinto: adaptarse al paisaje en lugar de transformarlo. Se trata del único desarrollo residencial de la costa que cuenta con Aprobación Ambiental Provincial (OPDS), resultado de políticas y programas de sustentabilidad basados en el uso responsable de los recursos y en la preservación del entorno natural. La propuesta se apoya en criterios ambientales claros: emplazamiento fuera de las dunas móviles, mantenimiento de las geoformas originales y bajísima densidad poblacional.

Con una superficie total de 400 hectáreas, sólo un 7% del terreno está afectado a la construcción. El resto permanece como campo, bosque, humedales, senderos y cielo abierto. A esto se suma la preservación de la cadena de humedales, con una reserva intangible de 30 hectáreas y áreas adicionales de protección.

El mapa del desarrollo inmobiliario, explicado por Martín Galli, socio fundador.

“La naturaleza se manifiesta todo el tiempo y obliga a tomar decisiones conscientes”, explica Martín. Esa mirada se traduce en chacras de más de 2.500 metros cuadrados cada una, que garantizan espacios abiertos, privacidad y una relación auténtica con el paisaje, permitiendo conservar la amplitud y la calma.

El estilo de vida que propone El Salvaje se apoya en una infraestructura pensada como experiencia integrada. Las áreas comunes se organizan en sedes temáticas que permiten múltiples actividades sin perder el carácter residencial y tranquilo del entorno. La Sede Náutica incluye un Club House con terraza elevada y vistas abiertas, una laguna para deportes náuticos no motorizados, playa de arena recreativa y una pileta con borde infinito integrada visualmente al paisaje.

El Salvaje, desde arriba.

El desarrollo cuenta además con un Área Deportiva sobre un predio de tres hectáreas con canchas de fútbol, pádel, básquet y vóley, plaza de juegos infantiles y vestuarios; un Área Ecuestre con futuras sendas y caballerizas; un Área Comercial proyectada sobre la ruta para brindar servicios sin necesidad de salir del emprendimiento; y un Área Hotelera prevista a mitad de camino entre el mar y la ruta, destinada a unidades multifamiliares y a un posible desarrollo hotelero.

La propuesta se complementa con seguridad privada, control vehicular en el pórtico de acceso y vigilancia perimetral permanente.

Las caminos de El Salvaje, Chacras Marítimas.

El Área Deportiva de El Salvaje, Chacras Marítimas.

El club house.

La laguna y las chacras, inmersas en la naturaleza de El Salvaje.

En El Salvaje se encuentran todo tipo de animales, árboles y plantas.

La playa: entre bosque, dunas y mar.

Una identidad renovada

Hoy, El Salvaje transita una etapa de consolidación. Con infraestructura completa de la etapa uno, y nuevas viviendas en construcción, el proyecto confirma que el sueño inicial no se agotó en la idea, sino que aprendió, maduró y creció. A lo largo de los últimos 16 años, transitó tres grandes momentos:

Entre 2013 y 2019, su nacimiento. Esta etapa se caracterizó por la fuerza de la naturaleza, las ideas fundacionales y las primeras viviendas.

Entre 2020 y 2023, su crecimiento. Un fuerte impulso en la construcción de viviendas que hoy alcanzan las 70.

Desde 2024, su madurez. Instalaciones completas, estructuras de servicios y gestión consolidadas. El foco ahora está puesto en mejorar la calidad de la experiencia.

El Salvaje es campo y mar; cielo y tierra; playas vírgenes, reserva, bosque y laguna. Es una forma de habitar el paisaje con respeto, conciencia y una mirada patrimonial inteligente de largo plazo. Una propuesta que no busca crecer en cantidad, sino en calidad, y que se consolida como un desarrollo de referencia en la costa argentina, donde la naturaleza sigue siendo la verdadera protagonista.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.