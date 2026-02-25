emm La Pampa 1410: una propuesta contemporánea acompaña la evolución del Bajo Belgrano

Belgrano es uno de esos barrios que sostienen su identidad con el paso del tiempo. Mantiene su perfil residencial, su escala y su ritmo cotidiano, pero al mismo tiempo incorpora nuevas dinámicas que lo mantienen activo. En Bajo Belgrano, esa convivencia se percibe con claridad: vecinos de toda la vida, edificios tradicionales y, a pocas cuadras, una zona que en los últimos años sumó propuestas gastronómicas, comercios y un movimiento peatonal constante, especialmente los fines de semana.

Esa combinación entre estabilidad y renovación silenciosa explica por qué el barrio sigue siendo uno de los más buscados tanto para vivir como para invertir en propiedades en Buenos Aires. No se trata de un territorio emergente ni de una moda pasajera, sino de un área consolidada que se adapta a nuevas formas de habitarla.

En ese contexto se desarrolla emm La Pampa 1410, un edificio de 13 pisos que incorpora departamentos de uno y dos ambientes dentro de un esquema de escala residencial. “La propuesta no intenta redefinir el barrio, sino integrarse a su lógica con tipologías actuales y un nivel de terminación que responde a la demanda contemporánea”, comenta Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, la inmobiliaria que comercializa el proyecto en exclusiva.

El proyecto reúne distintas configuraciones dentro de las tipologías de un ambiente y dos ambientes, con superficies que cubren necesidades concretas. Entre los departamentos de un ambiente se incluyen opciones desde 34 m² totales y alternativas que alcanzan los 44 m² totales. En dos ambientes, la oferta contempla unidades de 50 m² a 67 m² totales. En todos los casos con balcones, un diferencial cada vez más valorado en el mercado inmobiliario de Belgrano.

Las plantas priorizan distribuciones claras y sectores definidos. En los dos ambientes, la separación entre área social y dormitorio permite una organización más precisa del espacio; los monoambientes facilitan diferentes usos según el perfil del propietario, ya sea como vivienda propia o como unidad de renta.

Uno de los ejes del desarrollo está en su nivel de terminaciones. Las unidades se entregan con pisos colocados, placares, cocina equipada, baños totalmente terminados, equipos de aire acondicionado instalados y cerradura digital en la puerta principal.

El proyecto contempla además la opción emm Ready, un servicio de interiorismo integral que permite recibir la unidad completamente ambientada y equipada. Esta alternativa resulta especialmente funcional para quienes proyectan renta temporaria en dólares o alquiler tradicional, pero también para propietarios que buscan simplificar el proceso de mudanza.

Invertir en Bajo Belgrano: una ubicación estratégica con proyección de valor

Ubicado en la esquina de La Pampa y Migueletes, el proyecto se sitúa en uno de los puntos donde la dinámica de Bajo Belgrano se vuelve más visible. La cercanía a avenidas, transporte público y circuitos comerciales convive con la escala residencial que caracteriza la zona, un equilibrio difícil de encontrar en otros barrios de Buenos Aires.

La decisión de los desarrolladores de avanzar también con emm BE 2985, un nuevo emprendimiento en Blanco Encalada y Balbín, refuerza esa lectura del equipo de Ocampo Propiedades sobre una demanda sostenida en la zona y la capacidad de absorber nuevas tipologías sin perder identidad barrial.

En un mercado inmobiliario que comienza a mostrar mayor dinamismo, desarrollos como emm La Pampa 1410 y emm BE 2985 encuentran su lugar cuando logran equilibrar ubicación, tipologías acordes y terminaciones de calidad dentro de barrios con identidad consolidada. La novedad no está en el territorio, sino en cómo se actualiza la forma de vivirlo.

“Se trata, sin duda, de una gran oportunidad para vivir o invertir en Bajo Belgrano”, concluye Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Para más información sobre emm La Pampa 1410, contactarse con Ocampo Propiedades haciendo click acá o vía WhatsApp - +541136613234.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.