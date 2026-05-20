Desapareció de una isla griega hace 35 años y nunca más se supo de él: la drástica decisión que tomó ahora la policía

El 24 de julio de 1991, una postal paradisíaca de Grecia quedó marcada para siempre por una desaparición que, más de tres décadas después, continúa sin resolverse. Ese día, Ben Needham, un pequeño inglés de apenas 21 meses, desapareció sin dejar rastros en la isla de Kos.

El niño había nacido el 29 de octubre de 1989 y se encontraba de vacaciones junto a su familia en el pueblo de Iraklis, cerca de la ciudad de Kos, donde sus abuelos maternos tenían una propiedad. Mientras su madre, Kerry Needham, trabajaba en un hotel local durante la temporada turística, el niño quedó al cuidado de sus abuelos, Eddie y Christine Needham.

Aquella tarde de julio, la familia realizaba tareas de remodelación en una granja y Ben jugaba en los alrededores, entraba y salía del lugar mientras el matrimonio trabajaba cerca. Sin embargo, cerca de las 14:30 horas, todo cambió. Los padres de Kerry notaron que el niño ya no estaba y comenzaron a buscarlo desesperadamente por la zona.

La madre de Ben tenía 20 años cuando su hijo desapareció y se encontraba trabajando en la ciudad balnearia de Kos (Foto: David Crump/Daily Mail/REX/Shutterstock)

En un principio, los familiares creyeron que el pequeño se había alejado mientras jugaba o que su tío adolescente, Stephen, lo había llevado a dar una vuelta en moto. Pero los minutos comenzaron a pasar y el menor no aparecía. La angustia se transformó rápidamente en desesperación y finalmente decidieron avisar a la policía griega. Lo que siguió estuvo marcado por errores y demoras que, según la familia, pudieron resultar claves en las primeras horas de búsqueda.

Las autoridades en un comienzo centraron las sospechas sobre los propios familiares y decidieron interrogarlos antes de activar una alerta más amplia. Esa situación retrasó la notificación a aeropuertos y puertos de la isla, un punto que con el paso de los años sería duramente cuestionado. Durante once días, efectivos de la Policía Helénica, bomberos y miembros del Ejército griego realizaron intensos operativos en Kos. Se revisaron campos, pozos, construcciones abandonadas y distintos sectores rurales de la isla, pero nunca apareció ni una sola pista concluyente sobre el destino del niño.

Con el correr de los años, el caso de Ben Needham se convirtió en una obsesión mediática en Reino Unido. La imagen del pequeño rubio de ojos claros recorrió programas de televisión, diarios y campañas internacionales. Incluso aparecieron numerosas personas que aseguraban ser el niño desaparecido o afirmaban haberlo visto en distintos países. Sin embargo, todas las pruebas de ADN terminaban por descartar esas hipótesis.

La historia de la misteriosa desaparicíon de Ben Needham

El caso tomó un giro inesperado en 2016, cuando la policía informó a Kerry Needham sobre una nueva línea de investigación. Según revelaron las autoridades, un hombre de la isla había declarado que Konstantinos Barkas, un operador de una construcción que ya había muerto, le confesó que Ben murió accidentalmente durante unas obras de las que estaba a cargo y que luego ocultó el cuerpo entre escombros de construcción para no ser detenido.

La hipótesis generó un enorme impacto y reactivó las esperanzas de obtener respuestas concretas. Las autoridades realizaron excavaciones exhaustivas en distintos terrenos con maquinaria pesada, perros especializados y tecnología de rastreo subterráneo. A pesar del enorme operativo, nunca encontraron restos humanos ni pruebas que permitieran confirmar qué ocurrió realmente con el infante.

El desconsuelo de la madre de Ben Needham al ser informada de que no buscarían más a su hijo

La madre de Ben Needham, Kerry Needham, quien hoy tiene 51 años, aseguró al diario inglés Daily Mirror “sentirse devastada” tras enterarse de que la unidad de delitos graves de la policía de South Yorkshire dejaría de estar al frente de la investigación vinculada a su hijo. “El caso recaerá ahora exclusivamente en las autoridades griegas”, afirmó, desconsolada porque ya no habrá un operativo en conjunto entre los países europeos.

A sus 51 años, Kerry Needham no pierde las esperanzas de volver a ver con vida a su hijo (Foto: S Meddle/ITV/REX/Shutterstock)

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión mediática en Reino Unido y, rápidamente, obligaron a la policía de South Yorkshire a emitir un comunicado. Según explicaron las autoridades a Sky News, su participación en el caso “no cambió” y colaborarán activamente en la búsqueda de respuestas. La fuerza aseguró que su función siempre fue actuar como enlace entre las autoridades británicas, Interpol y las autoridades griegas.

“La investigación griega continúa abierta y creemos que seguirá así hasta que se llegue a una conclusión”, señalaron desde la policía inglesa. Además, remarcaron que mantienen asignados recursos específicos para el caso, incluido un oficial de enlace familiar y un inspector detective que seguirán como puntos de contacto permanentes tanto para la familia como para los distintos organismos involucrados.

También explicaron que, de cara al 35.° aniversario de la desaparición de Ben, revisaron sus procedimientos internos para garantizar que puedan responder ante cualquier nueva información o pista que surja en el futuro. Ante este nuevo viraje, la madre del niño respondió con la misma frase con que se inició el caso: “Solo quiero saber qué le pasó a mi hijo”.