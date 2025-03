Estas propiedades fueron soñadas con un destino, pero terminaron olvidadas y en el abandono

Existen propiedades que, a pesar de su magnitud y esplendor, han quedado en el olvido, despojadas de la vida que alguna vez soñaron albergar. Estas mansiones, castillos y urbanizaciones se encuentran abandonadas por diversos motivos: crisis financieras, proyectos inconclusos, fallos en la ejecución y, a veces, la simple falta de interés. Lo que podría haber sido un símbolo de prosperidad y prestigio, hoy es nada más que una sombra de su potencial.

Diversas situaciones, como el fracaso de grandes empresarios, las recesiones económicas, las promesas incumplidas de gobiernos y las vidas rotas de quienes alguna vez soñaron con estas propiedades, han contribuido al vaciamiento de lo que, en su momento, se pensó sería un paraíso. Hoy, estas mansiones de lujo permanecen cerradas, como si el tiempo hubiera olvidado cómo seguir su curso dentro de ellas. A pesar de su opulencia, el futuro de estos lugares es incierto, y nadie parece tener la intención de volver a darles vida.

Mansión de Peter Grant

En 2005, Peter Grant, un millonario canadiense, comenzó a construir lo que se conocería como la mansión más grande de Canadá. Ubicada en Haileybury, esta propiedad de 6000 metros cuadrados fue diseñada para ofrecer una vida de lujo absoluto, con características impresionantes como un puerto para embarcaciones, una pista de squash, una cancha de tenis, una catarata y varias terrazas con vistas al lago.

La mansión de US$25 millones que nunca fue habitada, los antiguos dueños no terminaron la construcción Captura

El interior de la mansión, planeado con el mismo lujo desbordante, incluía una galería de arte, dos ascensores, una sala de cine, una pileta cubierta, un jacuzzi gigante y dos chimeneas de 10 metros de altura, ubicadas en el dormitorio principal y la sala de estar. Considerada como “el edificio unifamiliar más grande del país,” también fue conocida por otros nombres relacionados con la localidad de Haileybury.

Sin embargo, la recesión económica mundial de 2008 alteró drásticamente los planes de Grant, sumiendo a él y a su empresa en una deuda monumental de US$438 millones. Ante el colapso financiero, la mansión, que nunca llegó a ser terminada, fue puesta a la venta en 2010. A pesar de su tamaño y lujo, no logró encontrar comprador. En un intento por darle una nueva oportunidad, una empresa de Toronto se mostró interesada en la propiedad para utilizarla como edificio corporativo. No obstante, los nuevos dueños no pagaron los impuestos, y la obra quedó nuevamente paralizada, lo que llevó al municipio de Haileybury a embargar la mansión.

Hoy, años después, la mansión sigue vacía y en ruinas, atrapada en el abandono y la desidia. Lo que alguna vez fue concebido como un paraíso para Grant y su familia hoy se encuentra en completo olvido, a la espera de un futuro incierto, mientras el ecosistema de lujo que nunca floreció se deteriora lentamente.

Castillos de Turquía

Los castillos de Turquía, un conjunto de viviendas de lujo construidas al estilo de los castillos europeos, fueron concebidos como un proyecto exclusivo en la región de Sincan, cerca de Ankara. Iniciado a fines de los años 90, el proyecto consistía en más de 700 viviendas, cada una diseñada con torres, murallas y jardines que evocaban la arquitectura medieval y de cuentos de hadas. Esta oferta fue inicialmente promovida como un estilo de vida único, pensado para quienes deseaban vivir en un entorno exclusivo y alejado de la vida urbana convencional.

El complejo de viviendas Burj al Babas Shutterstock

Sin embargo, la alta especialización del diseño y la ubicación remota de los castillos hicieron que la demanda fuera mucho menor a la esperada. A pesar de ser lujosos, los castillos no lograron atraer a la cantidad de compradores necesarios, y con el tiempo, muchas de estas viviendas quedaron desocupadas. La falta de interés por parte de los posibles habitantes provocó que el proyecto se convirtiera en una ciudad fantasma.

Hoy en día, las mansiones de lujo en forma de castillos permanecen vacías y en ruinas. La vegetación ha invadido los exteriores, y las estructuras que alguna vez prometieron una vida de fantasía ahora están abandonadas.

Mansión de Amado Carrillo

Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, fue uno de los narcotraficantes más poderosos de México en la década de 1990. Su inmensa fortuna le permitió construir una de las mansiones más lujosas y ostentosas de su tiempo, reflejando el exceso y el poder que acumuló durante su reinado en el mundo del narcotráfico. Ubicada en Hermosillo, Sonora, la residencia fue diseñada para ser un verdadero palacio, con todos los lujos imaginables: enormes salones, acabados en mármol, amplias habitaciones con detalles de oro, una imponente piscina y jardines meticulosamente diseñados.

La imponente mansión de Amado Carrillo Fuentes hoy luce desierta y deteriorada

La mansión no solo representaba su riqueza, sino también su obsesión por la seguridad. Contaba con túneles subterráneos de escape, paredes reforzadas para resistir ataques y una estructura imponente que la convertía en una fortaleza privada. Se dice que la casa estaba equipada con tecnología avanzada para su época, incluyendo sistemas de vigilancia, habitaciones secretas y accesos ocultos para facilitar una posible huida en caso de emergencia.

Sin embargo, tras la repentina muerte de Carrillo Fuentes en 1997, la mansión quedó abandonada. Con el tiempo, la propiedad pasó de ser un símbolo de poder y opulencia a un vestigio de la decadencia del narcotráfico. Aunque algunos intentos de reutilizar la residencia fueron considerados, la mansión sigue en estado de deterioro, con paredes desgastadas y signos visibles del paso del tiempo. Hoy, su imponente estructura no es más que un recordatorio silencioso de un imperio criminal que se desmoronó, dejando tras de sí una propiedad que nadie quiere reclamar.

La mansión de Amado Carrillo Fuentes hoy permanece deshabitada

El deterioro de la mansión refleja las huellas de un mundo de excesos y opulencia que rápidamente se desvaneció. Hoy, la propiedad sigue vacía, siendo un recordatorio tangible de la fugacidad de la riqueza y el poder, y del destino incierto de estos monumentos de lujo.

Mansiones de Shenyang

Las mansiones de Shenyang, ubicadas en una ciudad en el noreste de China, son una de las historias más sorprendentes de urbanización fallida. A pesar de ser construidas con altos estándares de lujo, estas propiedades nunca llegaron a cumplir con las expectativas de quienes las concibieron.

Estas mansiones en proceso de construcción están abandonadas en China

La ciudad, que cuenta con numerosos rascacielos, viviendas de lujo y grandes complejos residenciales, se convirtió en un ejemplo de lo que a veces se denomina una “ciudad fantasma”. El exceso de inversión en viviendas y la falta de demanda para ocuparlas son los factores clave que contribuyeron a esta paradoja.

La construcción de estas mansiones comenzó como parte de un plan urbanístico ambicioso para transformar la ciudad en un centro económico de prestigio. Se erigieron casas y edificios de lujo con vistas panorámicas, jardines privados y espacios de alta gama, que inicialmente pretendían atraer a los ciudadanos más ricos y empresarios de toda China.

Una vista de las construcciones sin terminar en un proyecto inmobiliario abandonado durante más de dos décadas en Shenyang

Sin embargo, debido a una rápida expansión sin planificación adecuada y a la desaceleración de la economía local, la demanda no fue suficiente para ocupar todas las viviendas, lo que llevó a que muchas de estas mansiones quedaran vacías y en estado de abandono.

Hoy en día, Shenyang se enfrenta a la paradoja de tener grandes mansiones sin nadie que las habite. Los edificios de lujo permanecen desocupados, con la estructura de la ciudad intacta pero sin el pulso de una comunidad que la sostenga. Esta desolación urbana es un ejemplo claro de cómo las ambiciosas expectativas y los proyectos de gran escala pueden terminar atrapados en el vacío de una demanda que nunca existió, dejando atrás espacios de lujo que nunca fueron habitados y que ahora, más que símbolos de prosperidad, son testigos de un sueño inmobiliario fallido.

Más que simples estructuras abandonadas, estas mansiones son monumentos a la ambición desmedida, al exceso y a los sueños inconclusos. Ya sea por crisis económicas, decisiones fallidas o destinos trágicos, hoy se erigen como recordatorios de lo efímero del poder y la fortuna. Sus muros aún cuentan historias de grandeza y decadencia, mientras el tiempo avanza sin que nadie reclame estos símbolos de un lujo que nunca llegó a consolidarse.

LA NACION