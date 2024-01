escuchar

MIAMI.- En el momento en que la comida mexicana se ha vuelto un boom en los Estados Unidos, una pareja de argentinos creó su propia marca de comida rápida. La Rural Mexican Grill nació en 2021 como una expansión del restaurante argentino La Rural, pero con un concepto de negocio totalmente distinto: comida mexicana menos picante con productos lo más naturales posible, y un sistema de fast food fácil de manejar.

“Lo que veíamos de la competencia es que para nuestro paladar, hay comidas que son muy picantes. Hicimos un mix entre una de las franquicias más grandes que puede ser Chipotle y otra un poco más pequeña como Moe’s”, cuenta uno de sus dueños, Gabriel Cambaklian.

“Empezamos con una locación en Weston, la segunda en Coconut Creek, y abrimos ahora en Sunrise, y Davie. Tratamos de expandirnos en la zona para que la gente nos conozca. Hicimos una proyección y la comida mexicana está creciendo un 5% anual en la próxima década, es mucho”, dice Cambaklian. El dato es que en 2022 ese tipo de gastronomía creció un 4,8%. “Siguiendo esa lógica y siendo muchísimo más chicos que la competencia, tenemos que crecer en 18 sucursales en los próximos 10 años”, sostiene su dueño.

Gabriel Cambaklian y su esposa, creadores de la marca

Cómo crearon el negocio

El empresario y su familia se mudaron a Miami hace nueve años, y crearon el restaurante argentino La Rural. Pero al momento de pensar en una cadena, empezaron a pensar en un modelo de negocio más simple.

La nueva cadena ofrece comida mexicana saludable, sin condimentos agresivos y con buena calidad de carne, pollo, tofu, carne picada y cerdo. “Pensamos que para expandirnos como franquicia es mucho más fácil manejar este tipo de negocios de comida rápida que un restaurante de carnes. Puede operar con tres o cuatro empleados, y el manejo del negocio se puede explicar en dos días de entrenamiento, porque tiene su manual desde que entras hasta que salís” explica.

Uno de locales del emprendimiento de comida mexicana en Miami

Según su análisis de mercado, solo en Florida identificó 220 posibles locaciones. No tiene previsto expandirse fuera del estado, porque además la comida está adaptada al mercado local. “Si vas con esta comida a Texas no la van a comer porque no es picante o agresiva”, añade.

El negocio aplica para la visa de inversión E2, que otorga el permiso para residir en el país. El inversor puede buscar y equipar el local por su cuenta, y pagar US$30.000 de franquicia; o hacerlo conjuntamente con la compañía madre. “A nosotros no nos interesa tanto construir los locales, los ayudamos porque sabemos que hay inversores que están en el exterior y es difícil controlar una obra. Si hay gente que quiere invertir y tiene un constructor amigo, también está perfecto”, acota.

Los platos no son tan picantes como la gastronomía mexicana tradicional buscando un equilibrio con el paladar de quienes prefieren opciones más suaves y saludables

Los montos de inversión varían si la locación ya fue restaurante o no. En el primer caso, el costo va de US$250.000 a US$300.000. Si nunca fue restaurante, el costo llave en mano va de US$350.000 a US$450.000. “En ambos casos, el dueño del local te devuelve un porcentaje de lo que invertís porque le estás renovando sus instalaciones. Por ejemplo, si vos ponés US$250.000 dólares en un local, el dueño te devuelve unos US$50.000, con lo cual te cuesta US$200.000, porque lo estás renovando con las disposiciones nuevas de electricidad, medioambiente, etc. Cuando son locales nuevos, que no tienen ni piso ni baño, te están devolviendo US$100.000. Esto es así, y es por contrato”, asegura.

Los locales van de los 140 m² a los 185 m² y el 30% o 35% de la facturación es de delivery, mediante aplicaciones como Door Dash o Uber Eats.

Rentabilidad e ingresos

Según Cambaklian, la Rural Mexican Grill arroja una rentabilidad de entre el 12% y 16%, si bien hoy solo una de sus locaciones obtiene más que eso. “El porcentaje puede subir si los dueños trabajan dentro del local, por los sueldos y porque cada dueño representa dos empleados. Las recetas son simples, cualquier joven puede preparar la comida. Lo más difícil es conseguir las locaciones. La semana pasada visité 26 y no me gustó ninguna”, describe.

El creador de la cadena dice que lo más difícil es encontrar locales que sean acordes a lo que buscan y necesitan

El ingreso mensual va de US$8000 a US$9000 si trabaja un matrimonio. “Yo sé que es un cálculo austero, puede ser más. Para una familia de tipo de cuatro personas, si no se compran todo lo que hay en Miami, se puede vivir”, relata.

El fee de franquicia es el 5% de la facturación del local, y el dueño de la marca no está ligado a la compra de materia prima. La idea es que cuantas más franquicias tengan, se pueda hacer un pool de compra para bajar aún más el costo, sin bajar la calidad de la carne. Desde que un inversor decide poner una franquicia, suelen pasar de seis meses a un año hasta abrir la puerta del local.