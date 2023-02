Muy cerca de Argentina: crearán una pileta de 1900 metros cuadrados en la que se podrá escuchar música debajo del agua

escuchar

Una de las marcas hoteleras más reconocidas a nivel mundial abrirá sus primeras sedes en Brasil este año. Se espera que los resorts Hard Rock Ilha do Sol, en el estado de Paraná, y en Fortaleza, en el estado de Ceará, abran al público en julio y diciembre de 2023, respectivamente. Entre las atracciones se encuentran piscinas donde será posible escuchar música subacuática y colecciones de objetos que hacen referencia a estrellas de la música internacional, como Bon Jovi y Rihanna.

Los dos resorts están siendo construidos por el desarrollador VCI, que espera abrir seis unidades más de Hard Rock en el país vecino en los próximos años, en Campos do Jordão, Jericoacoara, Recife, Natal, Foz do Iguaçu y São Paulo. Con excepción del hotel en la capital de São Paulo, todos los desarrollos, incluidos los que abrirán en 2023, operarán con el modelo de multipropiedad en el que las personas pueden comprar fracciones de cada departamento y garantizar el uso en una cierta cantidad de días durante todo el año.

La mayoría de los proyectos aún se encuentran en la fase de recaudación de fondos. Por eso, la empresa cree que los hoteles de Paraná y Ceará podrán servir como tarjetas de presentación de la bandera en el país. Y una de las apuestas es la tecnología de sonido subacuático instalada en las piscinas principales de ambos resorts. El sistema, que será controlado por un DJ, permitirá a los invitados escuchar música, desde clásicos hasta éxitos actuales, con claridad, siempre que se sumerjan.

La pileta con su sistema de sonido subacuático ya fue probada por algunos propietarios Prensa / VCI

La piscina del Hard Rock Hotel Ilha do Sol ya se pudo probar en diciembre, cuando se abrió a algunos multipropietarios. A lo largo del mes de enero, se reabrió el espacio a clientes e interesados, en una especie de day use, aunque el hotel aún no está oficialmente abierto al público en general.

“La nueva tecnología es uno de los grandes atractivos del área de esparcimiento de nuestro desarrollo y será un éxito entre los clientes, quienes tendrán acceso a una experiencia única e inolvidable”, señaló, por correo electrónico, el vicepresidente Comercial y de Marketing. presidente de VCI, Ademar Brumatti.

¿Cómo serán los hoteles?

Las primeras noticias de que se instalaría un resort de la marca “rocker” en Brasil comenzaron a circular hace casi 10 años. El contrato para la construcción del Hard Rock Fortaleza se firmó en 2014 y su apertura ya ha sido postergada en varias ocasiones. La previsión actual marca diciembre de 2023 como la fecha en la que el hotel finalmente comenzará a recibir a sus primeros huéspedes.

El Hard Rock Hotel Fortaleza, a pesar de su nombre, se está construyendo a poco más de 100 kilómetros de la capital de Ceará. El desarrollo está en Praia da Lagoinha, en un pueblo (todavía) tranquilo en el municipio de Paraipaba, en la costa oeste de Ceará. El destino, que se encuentra entre Paracuru y Flecheiras, es considerado uno de los más bellos del estado y todavía tiene un ambiente muy familiar, con sencillas posadas y restaurantes frente al mar.

Cuando esté terminado, el nuevo complejo sin duda se destacará en el paisaje local. Habrá 535 habitaciones, tres piscinas y 3.340 metros cuadrados para eventos. Los huéspedes tendrán a su disposición una franja de arena de unos 700 metros, un helipuerto, dos complejos acuáticos, cinco restaurantes, canchas deportivas, salones con bares, un Rock Spa, tiendas Rock Shop y el área Roxity Kids Club para niños y adolescentes.

Una de las piletas tendrá 1900 metros cuadrados de calado Prensa / VCI

Siguiendo la tradición del resto de cadenas hoteleras del mundo, la música tendrá un papel central en el hotel. Además de la piscina con sistema de sonido subacuático, habrá una arena para conciertos, un estudio de grabación y una colección de más de 300 objetos de artistas internacionales, utilizados en la decoración. Los invitados podrán ver, por ejemplo, una guitarra Bon Jovi, vestidos de Shakira y Rihanna y tambores de Guns N’ Roses.

Antes de Ceará, sin embargo, viene Paraná. Según el cronograma de VCI, el primer Hard Rock Hotel a abrir en Brasil será en Ilha do Sol, en julio de 2023. Se está construyendo en el municipio de Sertaneja, en el norte del estado, a una hora de Londrina. La isla se encuentra en la presa de Capivara, un área del río Paranapanema, que separa los estados de Paraná y São Paulo.

El hotel de 311 habitaciones y 2650 metros cuadrados para eventos debería atraer más la atención sobre el destino, aún desconocido para la mayoría de los turistas brasileños. Actividades náuticas, como paseos en barco, pesca y windsurf, estarán en el menú de actividades que se ofrecerá a los huéspedes, quienes también contarán con spa, espacio para niños, restaurantes, bar en la azotea y tres piscinas climatizadas -la más grande, con sonido subacuático, con 1900 metros cuadrados de calado y capacidad para 2,5 millones de litros de agua.

