El nuevo uso de los inmuebles corporativos fue uno de los temas que se desarrollaron en el Encuentro de Real Estate organizado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) con motivo de los 20 años del Programa de Gestión y Desarrollo de Negocios Inmobiliarios que dicta esa casa de estudios. Participaron del panel, Martín Seijas, líder de Diseño de Hábitat de Banco Galicia; Eduardo Oppenheimer, director corporativo de Real Estate de Globant; Eduardo Bastitta Harriet, fundador de Plaza Logística y + Colonia; y Alejandro Gawianski, fundador y presidente de HIT Group; la mesa estuvo moderada por Julián Albinati, profesor de la UdeSA.

Seijas fue el encargado de abrir la mesa y contar su experiencia con la nueva gestión de espacios que hizo el banco. El arquitecto subrayó que, antes de la pandemia, el desafío era generar plantas de oficinas con mucha capacidad de absorción de empleados, ya que predominaban los equipos ágiles que necesitan trabajar en un lugar juntos. “Pero con la pandemia todo cambió y estuvimos todos trabajando desde nuestras casas, de manera que un equipo no necesitaba estar en un mismo espacio y era un hecho que lo que hacían lo hacían bien”, explicó el arquitecto. Por lo que la gestión del espacio quedó en stand by ya que la empresa se dio cuenta de que el negocio funcionaba igual.

“Se encontró una oportunidad porque el crecimiento se enfocó en otro lugar. Hoy, la ocupación estable de los edificios nos permitió liberar algunos activos que por su configuración no permitían plantas abiertas, se trata de edificios chicos de propiedad horizontal, ubicados en el microcentro, un lugar que actualmente tiene poca presencialidad”, añadió. Asimismo, el líder de Diseño de Hábitat sostuvo que surgió una incitativa estatal denominada Plan de Reconversión del Microcentro que los llevó al rol de desarrolladores, algo nada habitual para la empresa.

La innovación en los espacios de trabajo para atraer a los empleados a la oficina con sectores de relax y distención Herman Miller

“Sin embargo, hoy Banco Galicia está dentro de este plan que tiene como foco la creación de viviendas destinadas a usos que posibiliten la reactivación del microcentro. Estamos empezando en el mundo del Real Estate con dos edificios de 8000 m², de más de 100 viviendas”, aclaró Seijas durante la charla. “Estos edificios están próximos a nuestras oficinas entonces dentro de la estrategia, pensamos que lo mejor para nuestros trabajadores es que estos edificios cuenten con servicios médicos, gastronómicos, amenities. Nos estamos imaginando que, tal vez, se pueden comercializar a clientes o a nuestros colaboradores”, finalizó.

Por su parte, Oppenheimer también destacó que antes de la pandemia cada colaborador tenía su espacio de trabajo y estas ubicaciones crecían de forma constante. Sin embargo, con la pandemia esto se complejizó tanto que ahora una empresa puede tener crecimiento en colaboradores, pero que ellos no usen el espacio de trabajo que antes tenían destinado. “Tenemos incertidumbre y vamos probando respuestas a la problemática actual que tienen los espacios corporativos, pero la pregunta es si le estamos pegando”, reflexionó.

A la vez coincidió con Seijas en que, si bien con la pandemia todo el mundo se fue a su casa, los resultados siguieron siendo buenos. “El tema es que hay que tener en cuenta qué pasa con la cultura corporativa cuando los colaboradores no van a la oficina. Colaborar y estar en la oficina es lo que hace que tengas la cultura de tu compañía”, advirtió. Se necesitó entonces que los colaboradores volvieran a la oficina porque es la forma de transmitir esa cultura. Si bien hay una afluencia mayor no se está dando el uso que se le daba hace tres años, “¿estaremos encontrando alguna otra forma de transmitir cultura?”, se preguntó Oppenheimer. A la vez que añadió que también está el tema del atractivo del lugar del trabajo para que el talento se quede en la empresa: “En el último tiempo se está haciendo foco no solo en beneficios vinculados al entretenimiento sino también a beneficios de salud de la gente para que el personal se sienta bien, a gusto, para que se sienta en su casa”, concluyó.

Muchas empresas invirtieron en un rediseño y nuevos equipamientos de los espacios Shutterstock

El barrio, la nueva oficina

Actualmente existen nuevas tendencias de desarrollo urbano que integran la vida de las personas desde el punto de vista de la vivienda y del trabajo. En ese sentido, Bastitta Harriet destacó el proyecto que lleva adelante y que se denomina Plaza Logística que tiene hoy 530.000 m², es un negocio de rentas de depósitos, son siete parques logísticos distribuidos en el área metropolitana de Buenos Aires. Y comparó a este proyecto con otro proyecto que tiene en desarrollo llamado + Colonia, en Uruguay, al que consideró como una plaza logística de servicios. “Una de nuestras grandes inspiraciones viene de esta gran pérdida de identidad física que tienen las empresas de servicios y de la dificultad de la vuelta a las oficinas”, señaló. Para el desarrollador, luego de la pandemia se intensificó la problemática de la pérdida de la identidad, del sentido de pertenencia, de cultura, de espacios de interacción que fomenten la creatividad.

Pero para Bastitta Harriet el problema actual no es de oficinas, sino que reside en el traslado hacia las oficinas. “Tenemos una dificultad para que ese tiempo de traslado se repague de alguna manera. El gran objetivo de una compañía para recuperar la identidad se apoya en que los empleados vivan cerca”, advirtió. “Una vez que se logra esto, se consigue todo porque el barrio pasa a ser una gran oficina abierta. El desafío es cómo lograr que los empleados vivan cerca y para esto las empresas deben involucrarse con la urbanización”, señaló. Y aclaró entonces que esta es la gran inspiración de + Colonia. “Queremos que las nuevas compañías para las nuevas generaciones empiecen a involucrarse como lo hicieron hace 200 años -con la Revolución Industrial- con una nueva propuesta de urbanización para sus propios empleados”, finalizó.

Hay sectores de espacios colaborativos y sin ubicaciones fijas para quienes asisten algunos días por semana a la oficina Estudio Rubinat

Por último, Gawianski explicó que, en el contexto actual, a las empresas no les es inteligente cotizar capital en activos fijos sino buscar ser flexibles. Desde HIT Group se encargan de ofrecer hotelería para el trabajo, el gran desafío es que los jóvenes vuelvan a las oficinas, pero eso no está pasando. Los jóvenes también buscan la experiencia y el trabajo colaborativo. Gawianski contó además que, recientemente, el grupo entregó un edificio a Google de 25.000 m² donde armó un hub para dar servicios para toda la región y se trata de una empresa que por seguridad informática obliga a que la gente vaya a la oficina. “Y el site fue un éxito brutal en el que se trabaja 24/7 con tres niveles de ocupación”, dijo.

Por otra parte, detalló la adquisición de tres parcelas en el Parque de Innovación en Núñez donde construirá un espacio de coworking, otro edificio de innovación y un tercer edificio donde va a desarrollar un proyecto de coliving, porque los jóvenes mayoritariamente no pueden acceder a comprar una vivienda, pero quieren su independencia y muchos prefieren el trabajo remoto. La idea es hacer una vivienda joven con los amenities y flexibilidad de uso. Por último, detalló que el grupo que lidera también tiene un terreno que es una manzana completa en el Distrito Tecnológico, son 50.000 m², donde se va a desarrollar un ecosistema innovador en el que se pueda vivir, trabajar y estudiar y disfrutar en ese lugar.