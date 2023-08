escuchar

A media hora de Birmingham se encontraba un establecimiento icónico tanto para lugareños como turistas, el pub inclinado “The Crooked House”, ubicado en la pintoresca zona de Himley en West Midlands, Inglaterra. Recientemente, el bar fue reducido a escombros en lo que las autoridades sospechan que fue un caso de incendio provocado.

Su inclinación era equilibrada y se sostuvo por más de 200 años Shutterstock

Originalmente construida como una casa de campo en 1765, la estructura de ladrillo colorado adquirió su peculiar inclinación durante el siglo XIX. Durante décadas, la actividad minera subterránea se desarrolló en las proximidades de la casa, en busca de recursos valiosos ocultos bajo tierra. Sin embargo, estas excavaciones tuvieron consecuencias insospechadas en la estructura misma de la propiedad. A medida que las minas se expandían, el terreno circundante comenzó a ceder de manera gradual pero constante, lo que resultó en un desplazamiento lateral de la casa.

La peculiar disposición de sus paredes, en lugar de disuadir a los clientes, se convirtió en un encantador atributo que le dio al bar el nombre de “El pub más torcido de Gran Bretaña”.

Una postal de 1904 del edificio del Pub "Crooked House"

Con el tiempo, “The Crooked House” se convirtió en algo más que un lugar para tomar una cerveza; fue un referente cultural y un lugar de encuentro para generaciones. Los clientes se sentían hipnotizados por la ilusión creada por la inclinación, ya que canicas y monedas parecían desafiar la gravedad y rodar cuesta arriba en ciertas superficies dentro del pub.

Sin embargo, como muchos otros comercios, su decadencia comenzó con la pandemia, ya que se vio obligado a cerrar sus puertas. Tras las restricciones, reabrió para eventos con limitaciones horarias. Hace unos meses, el icónico pub se vendió y, apenas una semana después de cambiar de manos, fue consumido por las llamas de un incendio. Sucedió en una noche de sábado, cuando los bomberos fueron llamados al lugar mientras el edificio se destruía.

The Crooked House

Ante esta trágica coincidencia, las autoridades policiales están tratando el incidente como un incendio provocado, lo que generó preocupación entre la comunidad local. En cualquier caso, lo que enfureció aún más a los ingleses fue que, poco después de extinguirse el fuego, una excavadora demolió por completo la estructura restante. Sin embargo, este movimiento contradecía las instrucciones proporcionadas por el consejo local de South Staffordshire, que consideró la demolición “completamente inaceptable”. La policía, que había entregado la escena a los propietarios, negó cualquier participación en la destrucción del edificio.

La tragedia de este icónico lugar resalta una amenaza más amplia que enfrentan los emblemáticos pubs británicos, que fueron golpeados por sucesivas crisis. En medio de su historia y carácter únicos, muchos pubs históricos luchan por sobrevivir en un entorno económico y cultural en constante cambio. Según el grupo The Campaign for Real Ale (CAMRA), que promueve la cultura de los pubs en Reino Unido, alrededor de una treintena de establecimientos cierran sus puertas cada mes en el país.

La comunidad local, afligida por la pérdida de “The Crooked House”, tomo medidas para proteger y preservar su patrimonio. Miles de personas firmaron una petición en internet exigiendo su protección, y algunos incluso dejaron flores y carteles entre los escombros del pub. Los esfuerzos comunitarios para preservar estos bares británicos también se han convertido en una tendencia creciente, con algunas agrupaciones de vecinos tomando la iniciativa para salvar estos tesoros culturales.

