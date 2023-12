escuchar

Se acerca fin de año y con ello la necesidad imperiosa de huir de la ciudad, para encontrar un poco de sosiego para el cuerpo, la cabeza y el alma. Todos necesitan un break lejos de los grandes comercios, las corridas al trabajo y al colegio, el subte colapsado en hora pico sin espacio para moverse, el ruido persistente del tren y los edificios altos que impiden la vista hacia el horizonte.

En respuesta a esta búsqueda de calma, los barrios cerrados en la Costa argentina se convierten en una propuesta que permite alejarse de los ruidos de la ciudad y sumergirse en una experiencia cercana a la playa, conjugando la seguridad, la naturaleza, la intimidad, la comodidad y el acceso a servicios similares a la ciudad o a un barrio cerrado de GBA.

El barrio cerrado Costa Esmeralda en el Partido de la Costa fue el caso de éxito en consolidarse y ser el más demandado como un destino en sí mismo Tomás Cuesta - LA NACION

Desde hace un tiempo, los barrios cerrados se vienen consolidando como una opción para los argentinos que buscan espacios con resguardo, verde y recreación.

La zona norte de GBA fue el pionero en barrios cerrados, la zona sur explotó durante la pandemia y el oeste continúa creciendo con nuevas ofertas. “A partir del segundo semestre del 2020 hasta ahora hubo un boom en la venta de lotes en barrios cerrados en todo el área suburbana, diría con mayor velocidad en la zona sur, que en la zona norte, aunque también el norte fue una suerte de boom”, asegura Martín Boquete, broker de Toribio Achával.

La vida de los countries en las zonas suburbanas de Buenos Aires ahora se traslada a la Costa atlántica, replicando los mismos servicios y amenities que se persiguen en la cotidianeidad. Las ofertas son varias y cada una se distingue por su historia y las preferencias de sus usuarios: los hay cercanos a la playa, ubicados en medio de las dunas; otros guardan un poco más de distancia con el mar, pero permiten caminatas exclusivas hasta el agua.

Costa Esmeralda fue el pionero y el primer caso de éxito en consolidarse en el kilómetro 380 de la ruta 11. Supo conquistar un lugar distintivo en el mercado y durante los últimos años blindó su reputación como un exclusivo barrio privado con playa de categoría premium. Evolucionó hasta convertirse en un destino en sí mismo para las vacaciones en la Costa argentina y su gran empujón fue la pospandemia siendo el lugar que eligieron en el verano 2021/22 quienes solían ir a Punta del Este cuando cruzar el charco se puso difícil por el coronavirus. Y en estos últimos años las propuestas de barrios cerrados cerca del mar se extendieron en distintas nuevas zonas del Atlántico argentino.

1) Cerca de Pinamar norte

Una de las propuestas más cercanas a la ciudad de Buenos Aires es Northbeach. Ubicado en el Partido de la Costa, a 14 kilómetros de Pinamar, combina espacios seguros, naturaleza, bosque y mar. Northbeach funciona como un barrio cerrado que actualmente cuenta con cinco edificios, con el plus de cumplir el sueño de levantarse cada mañana y tener vista directa al mar argentino.

Northbeach está ubicado en el Partido de la Costa, a 14 kilómetros de Pinamar.

Desarrollado por el grupo Cioffi, este pueblo de mar ofrece las mismas amenities de un country premium, como seguridad, canchas de fútbol 11, tenis, paddle, básquet, rugby, golf, dos piletas frente al mar climatizadas, para disfrutar en todo momento del año, un amplio Club House y servicio de playa.

Es una superficie de 274 hectáreas, con 1,2 kilómetros de playas exclusivas. El 30% del terreno fue destinado a conservar la naturaleza existente, sumando además, más de 15.000 ejemplares de árboles de distintas especies. Cuenta con 150 departamentos terminados y se están entregando 280 de los 800 lotes que ofrece el proyecto.

Cuenta con 1,2 km de costa y playa, también con un paisaje ondulado por las dunas, un bosque natural centenario y transparentes espejos de agua.

“Lo que distingue a Northebeach de otras propuestas es la oferta de una playa privada y la combinación del mar con el bosque. Si bien en la Argentina el sector del agua no es exclusivo, por la localización en la que se encuentra este barrio, los únicos que la utilizan son los que residen en Northbeach”, asegura Boquete, director de Toribio Achával, firma que lo comercializa.

Además, el proyecto tiene un gran centro comercial propio con locales de diversos rubros, gastronomía y supermercado, al cual se puede acceder desde adentro del barrio o desde afuera.

Oportunidades y lanzamientos

El proyecto Villa del golf, el primer edificio que contará con vista al bosque y a la cancha de golf, ofrecerá precios más accesibles que los otros edificios. Además, Northbeach cuenta con un centro comercial propio y en el 2024 comenzará la inauguración de algunos de sus locales: se abrirán el supermercado y otras tiendas.

Northbeach cuenta con una piscina climatizada para disfrutar todo el año.

Para el caso de la Villa de Golf, las unidades en pozo de uno y dos dormitorios van desde los US$1950 a US$2350/m². Una de las novedades es que apuntan a salir con una preventa que será por debajo de los US$1800/m².

En la Villa 1, ubicada en una posición más cercana al mar (a 150 metros de la línea de agua), que se encuentra en construcción y que tendrá entrega en abril del 2024, quedan algunas unidades de dos dormitorios por un valor de entre US$2100 y US$2900/m².

Northbeach ofrece playa privada y la combinación del mar con el bosque.

Para el caso de las reventas de las Villas del Mar, el precio de los dos dormitorios parte de US$ 2500/m² a US$ 3300/m². Incluyen unidades de entre 100 y 110 metros cuadrados cubiertos con terrazas. Todas las unidades vienen con cochera cubierta de 18 m² y, en algunos casos de reventas, los departamentos se ofrecen totalmente equipados.

En Villas del Mar quedan cuatro departamentos a estrenar de dos dormitorios con entrega inmediata por un precio que va de US$2500 a US$2900/m².

2) Chapadmalal, mirando al sur

La conexión con el mar puede ser una parte integral de la identidad de algunas personas. Para aquellos que la vida marina y el ruido del agua les brinda calma y tranquilidad, esta propuesta se consolida como una alternativa.

Olas es un barrio cerrado en Chapadmalal, Mar del Plata, cerca de los acantilados, rodeado de un bosque lleno de especies de árboles de más de 70 años de vida. El emprendimiento se desarrolla sobre un terreno de 100 hectáreas vírgenes, ubicado a 15 minutos de Playa Grande y a 100 metros del mar.

Los inconfundibles acantilados de Chapadmalal junto al emprendimiento Olas Chapadmalal

La propuesta promueve la integración de la naturaleza con una comunidad de hábitos sustentables. El barrio contará con una laguna que conformará un ambiente acuático y un arroyo que la nutrirá, una huerta orgánica, bio-senderos separando los lotes, y árboles tanto dentro de los lotes, como en los sectores comunes.

“Este proyecto aspira a convertirse en un ámbito natural excepcional para disfrutar todo el año, en donde la sustentabilidad, el respeto por la naturaleza y la conexión con el océano son pilares fundamentales para aquellos que busquen una vida más relajada a pasos del mar”, asegura Manuel Ladanaj, titular de Robles Casas & Campos, empresa que comercializa, en conversación con LA NACION.

El emprendimiento se desarrolla sobre un terreno de 100 hectáreas vírgenes, ubicado a 15 miutos de Playa Grande y a 100 metros del mar.

Dentro del proyectco habrá un club house, un restaurante y se podrán practicar deportes como yoga, gym, tenis, paddle y fútbol 5.

El proyecto se inicia con una primera etapa de 152 lotes y tendrá aproximadamente 350 cuando se complete su desarrollo. Las medidas de los lotes van desde los 1300 m² hasta los 2100 m². El precio del metro cuadrado se encuentra, en promedio, en el orden de US$100. Las obras comienzan a principios de 2024, y la comercialización de lotes ya comenzó.

3) Vecino de Mar de las Pampas

Una propuesta con quebradas y llanuras que remiten al entorno del campo se ubica en el km 427 de la RP Nº 11, a cinco minutos de Mar de las Pampas, a 80 km de Mar del Plata y a 385 de la Ciudad de Buenos Aires.

“La tradicional dicotomía entre playa y campo, que solía plantearse cada verano, se está atenuando gracias a una nueva corriente: las chacras marítimas. Éstas ofrecen extensiones de terreno más amplias que los lotes convencionales y una proximidad privilegiada al mar, fusionando lo mejor de ambos entornos para atraer a diversos inversores y visitantes”, expresa Martín Galli, socio fundador de El Salvaje, Chacras Marítimas.

A cinco minutos de Mar de las Pampas, a 80 km de Mar del Plata y a 385 de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que conjuga campo y mar

Con dunas y caminos naturales, El Salvaje es un desarrollo residencial privado de chacras marítimas cercano al mar, con posibilidad de ir a la playa a caballo o en vehículos de doble tracción. Cuenta con acceso directo a inmensas playas vírgenes, que se conectan con el circuito ecológico de la Reserva Natural Faro Querandí.

El desarrollo se asienta fundamentalmente en el compromiso con el medio ambiente, sustentándose en tres pilares: baja densidad poblacional, localización fuera de las áreas de dunas móviles y preservación de las geoformas de las superficies. “Es una propuesta que trabaja en brindar un valor diferencial en sus estrategias ecológicas y de estándares ambientales internacionales. Con la baja densidad poblacional, se espera acotar la demanda de recursos naturales, garantizando la provisión de agua para las futuras generaciones, minimizando la impermeabilización y la contaminación sonora”, detalla Galli.

El proyecto se asienta fundamentalmente en el compromiso con el medio ambiente.

El proyecto se desarrolla en tres etapas y comprende tres barrios en una zona residencial extraurbana. La primera etapa finalizó este año con 279 lotes y la segunda dará inicio en el comienzo de la temporada 23/24, lanzando la preventa de la segunda etapa. Consta de un poco más de 100 lotes, cada uno con una superficie superior a 2500 m².

Sus espacios recreativos comprenderán una sede náutica, club house, pileta, laguna para deportes no motorizados, playa, canchas de tenis y fútbol, sendas aeróbicas y circuito de trekking. El área hotelera ofrecerá cinco hectáreas y tendrá un área comercial de cuatro hectáreas con tiendas y sectores gastronómicos, de entretenimiento y abastecimiento.

Cuenta con acceso directo a inmensas playas vírgenes, que se conectan con el circuito ecológico “Reserva Natural Faro Querandí".

El valor por metro cuadrado de los lotes oscila entre los US$16 y US$24, siendo US$40.000 el valor mínimo de un lote. La compra de una chacra marítima de hasta 3000 m² puede realizarse a través de pago al contado del 30% del valor total del terreno y 36 cuotas en dólares. También puede hacerse un pago al contado del 100% del valor del terreno con un descuento del 10% sobre el precio base.

4) Una mini ciudad a pocos km de Pinamar

Conformado por siete barrios residenciales, distribuidos a ambos lados de una avenida de doble vía, que funciona como red troncal de circulación, Villa Robles se constituye como otra de las ofertas de countries disponibles en la Costa.

El diseño prevee una gran urbanización, procurando ofrecer los servicios necesarios y cuidando la preservación de la naturaleza. Se encuentra conformado por 1000 hectáreas de pinos, álamos y acacias, y tres kilómetros de playa virgen, para recorrer.

Villa Robles se encuentra conformado por 1000 hectáreas de pinos, álamos y acacias, y 3 kilómetros de playa virgen, para recorrer. Villa Robles

“El entorno está lleno de vegetación, con una forestación de pinos que tienen 35 años, que en su momento sembró el señor Vicente Robles, y se crearon lagunas artificiales, que generaron un ambiente único”, asegura Marcos Aldao, desarrollador del barrio Villa Robles.

Contará con una aldea comercial con supermercado, centro de salud, estación de servicio, restaurantes, tiendas, cafés, gimnasio, business center, centro cultural, club de niños y colegio bilingüe. Se podrá llegar a Villa Robles por aire, tierra o mar, ya que cuenta con aeropuerto y puerto náutico.

Villa Robles se constituye como otra de las ofertas de countries disponibles en la Costa. Villa Robles

Entre otras de sus propuestas, se enumeran un club de golf, bosque para cabalgatas, paseos en bici, running y caminatas. También un muelle y guarderías para vehículos náuticos no motorizados; un área de práctica para canotaje, kayak, láser, remo y paseos en bote. Y suman canchas de tenis, fútbol, críquet y polo.

“Hay un auge de crecimiento en la zona, y Pinamar norte sus alrededores son de esos lugares en los que la gente está invirtiendo”, asegura Aldao, y cuenta que el proyecto tiene en su primera etapa una venta de 1800 lotes unifamiliares, de los cuales ya se vendieron aproximadamente 600.

Villa Robles contará con aeropuerto y puerto náutico. Villa Robles

Los precios van desde US$ 45.000 para el barrio Serena, el más cercano a la ruta 11, que se extiende en torno a una alguna artificial (con un mínimo de construcción de 150 m²). Para el barrio Albatros, los valores rondan los US$ 65.000, con un mínimo de construcción de 200 m². El barrio Brisas, con más cercanía a la playa, se ofrece en US$ 80.000 (con un mínimo de construcción de 250 m²). Para el caso de los barrios que están en primera línea del mar, los precios parten de US$ 597.000.