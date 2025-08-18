Invertir sin esfuerzo. Por qué Huergo 475 transforma la manera de hacer Real Estate

En un mercado que busca cada vez más soluciones integrales, y en el que la diversidad y la sofisticación de los emprendimientos es cada vez mayor, hay un nuevo diferencial que atrae a los inversores y que no cualquier desarrollo puede ofrecer: la gestión de la renta o “inversión sin esfuerzo”.

Este modelo es el que aplica uno de los desarrollos más renombrados de estos tiempos en la ciudad de Buenos Aires. Huergo 475, en la nueva zona de Puerto Madero, se presenta, así, como una propuesta realmente innovadora. Y es que, además de ser una inversión inmobiliaria estratégica y de estar en una privilegiada ubicación, cuenta con una gestión de administración gracias a la alianza de Consultatio con Top Rentals.

“El comprador de Huergo 475 accede a una unidad premium dentro de un edificio con diseño contemporáneo, amenities de primer nivel y todas las prestaciones necesarias para el confort urbano. Y la administración y alquiler temporario del departamento están en manos de Top Rentals, una firma líder en la gestión de propiedades para estadías cortas en los principales polos turísticos y corporativos del país”, detalla Mariano Cerquetella, gerente comercial de Consultatio, desarrolladora del emprendimiento.

El resultado es una renta atractiva y sin preocupaciones operativas para el inversor, quien de esta manera no debe ocuparse ni del mantenimiento, ni de la atención al huésped, ni de la búsqueda de inquilinos. El acuerdo con Top Rentals incluye desde la decoración del departamento hasta su mantenimiento, atención personalizada y gestión comercial.

El nuevo estilo de vida urbano

Desarrollado por Consultatio Real Estate, una de las compañías más reconocidas del país, Huergo 475 se ubica frente a Puerto Madero, en el límite con San Telmo, una zona que combina conectividad, dinamismo y proyección de valorización.

El edificio fue concebido con una mirada contemporánea: líneas limpias, espacios comunes equipados, coworking, gimnasio y áreas verdes, con un enfoque que privilegia el confort, la eficiencia y la experiencia del usuario. Se trata, sin dudas, de un proyecto ideal tanto para quienes llegan a Buenos Aires por estudios o trabajo, como para turistas o nómades digitales que buscan una estadía de calidad en una ubicación clave.

“En Huergo 475 buscamos dar un paso más en la evolución del Real Estate: Su arquitectura distintiva, ubicación estratégica y propuesta de amenities lo consolidan como un producto único dentro de la oferta inmobiliaria. Es ideal para inversión y vida moderna, especialmente atractivo para jóvenes profesionales y estudiantes, pero también para inversores por sus posibilidades de alquiler tradicional o temporario, con alto potencial de valorización, concluye Mariano Cerquetella.

