Oportunidad para vivir o invertir en el Fin del Mundo: cómo es el proyecto fueguino que ofrece ubicación estratégica, calidad constructiva y ventajas fiscales

Si en el mercado inmobiliario la ubicación lo es todo, entonces Insignia Residences se vuelve imbatible: en pleno corazón de Ushuaia, sobre la calle Gobernador Deloqui y a solo 100 metros de la avenida San Martín, el edificio de seis pisos aprovecha al máximo la posición privilegiada de la capital fueguina. Hacia el sur se abre al Canal Beagle, al norte mira a las montañas y está además rodeado de comercios, gastronomía y servicios.

La obra avanza a buen ritmo y aún quedan unidades disponibles a excelentes valores, una oportunidad destacada para quienes buscan vivir o invertir en el Fin del Mundo. Se trata, además, de un proyecto encabezado por Cristian Zaefferer, constructor y ex director de Los Cauquenes Ushuaia Resort & Spa, con trayectoria en la construcción de hoteles como el Four Seasons de Carmelo y el Sheraton de Pilar.

Las unidades de 1 y 2 ambientes cuentan con amplios ventanales con vistas al Canal Beagle o a las montañas.

Ubicación estratégica y vistas incomparables

Una de las claves del proyecto es que se desarrolla en un terreno elevado del centro de Ushuaia, a pocos metros del mar. La propuesta contempla un basamento con dos locales comerciales y seis niveles residenciales que suman 56 departamentos de distintas tipologías.

Los monoambientes divisibles miden entre 31 y 45 m² y cuentan con amplios ventanales (las unidades del primer piso incluyen terrazas propias); mientras que los departamentos de dos ambientes, de 52 m², incorporan toilette y un balcón con vistas abiertas.

Según la tipología, las unidades ofrecen vistas al Canal Beagle o a las montañas. Y un dato clave: la estructura de hormigón armado fue diseñada para soportar los vientos patagónicos y cumplir con las normas antisísmicas vigentes.

El proyecto incorpora dos ascensores para personas, bauleras y un laundry común, elementos indispensables para quienes planean vivir o alquilar sus unidades con fines turísticos o profesionales. La flexibilidad de uso es esencial: el reglamento permite destinar los departamentos tanto a vivienda como a alquiler temporario, acompañando el crecimiento del turismo en Ushuaia.

Calidad constructiva y diseño interior

El sello de calidad de Insignia se refleja en cada detalle. Las unidades incorporan carpinterías de PVC negras con doble vidrio hermético (DVH) que aseguran eficiencia térmica y acústica, y pisos de porcelanato de primera calidad. Las cocinas integradas se entregan con muebles a medida, mesadas de granito, anafe eléctrico y horno empotrado, mientras que los baños incluyen artefactos de porcelana y griferías de alta gama. La calefacción es por piso radiante con control individual, alimentada por un sistema central de calderas.

El proyecto suma paredes ignífugas, tabiques con aislamiento acústico, barandas de vidrio y aluminio en los balcones y un diseño de accesos especialmente cuidado. El resultado: espacios luminosos, contemporáneos y pensados para disfrutar del paisaje sin descuidar la eficiencia energética.

Un régimen fiscal que maximiza la rentabilidad

Además de su ubicación y diseño, Insignia se beneficia del régimen especial fiscal y aduanero de Tierra del Fuego. La Ley 19.640 exime del pago de impuestos nacionales a las operaciones realizadas dentro de la provincia, lo que significa que las personas (residentes o no) que compran un inmueble en Ushuaia no pagan IVA ni Impuestos Internos, mientras que tampoco abonan derechos de importación cuando se trata de bienes importados.

Los compradores están exentos del Impuesto a los Bienes Personales por los bienes radicados en la provincia, y no pagan el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles al adquirir o vender una propiedad. Al mismo tiempo las actividades realizadas en Tierra del Fuego no pagan Impuesto a las Ganancias y gozan de alícuotas reducidas en el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Estas ventajas impositivas se traducen en una mayor rentabilidad para los inversores. La comercialización prevé un anticipo y cuotas en pesos ajustables, en tanto el ahorro de impuestos permite destinar más capital a la obra o acelerar los plazos de recuperación. En una economía marcada por la inflación, la posibilidad de pesificar las cuotas y aprovechar las exenciones resulta un diferencial clave.

Las razones de una inversión con proyección

Insignia reúne tres factores que pocas inversiones inmobiliarias son capaces de ofrecer en forma simultánea: ubicación estratégica, calidad constructiva y ventajas fiscales.

Ushuaia es, a todas luces, un destino turístico en auge: una ciudad que se asienta entre el mar, bosques, lagos y montañas en un entorno siempre de postal. Así, la profusa y variada actividad turística genera una demanda sostenida de alojamiento y servicios durante todo el año, lo que favorece la ocupación y valorización de las unidades.

Su emplazamiento en el centro de la ciudad acerca a los residentes a comercios, oficinas públicas y atractivos turísticos, la doble orientación permite disfrutar del sol patagónico y de vistas memorables, y la exención de IVA, Ganancias, Bienes Personales e ITI mejora la ecuación financiera. A esto se suma el crecimiento constante del turismo en la Patagonia austral, que garantiza demanda de alquileres y eleva la plusvalía en el tiempo.

Los interesados pueden consultar disponibilidad y modalidades de pago con la desarrolladora o la inmobiliaria comercializadora Latitud Propiedades, en el caso de que residan en Ushuaia. Las unidades se venden con un anticipo en dólares y cuotas en pesos ajustadas por el índice de la construcción. A medida que la obra avanza, los valores se ajustan: por eso este es el momento ideal para ingresar a Insignia.

Para completar la experiencia, la desarrolladora ofrece un recorrido virtual interactivo para explorar una de las tipologías (la unidad monoambiente divisible con vista al Canal Beagle) y apreciar las terminaciones sin moverse de casa. ________________________________________________________

