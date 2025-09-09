Osten Tower II. Así será la nueva y lujosa torre del Distrito Madero Harbour

Comenzó como un restaurant-bar de lujo en Puerto Madero a fines de 2020 y hoy ya le dio su nombre a dos torres residenciales. Osten, la marca creada por la empresa desarrolladora GNV Group, acaba de anunciar el segundo edificio bajo una insignia que ganó premios por su distinguido diseño basado en los años 20 del siglo pasado.

Ubicada en el Distrito Madero Harbour, en lo que hoy es la zona más dinámica de Puerto Madero, a la altura del Dique 1, Osten Tower II representa lo que desde GNV Group entienden como “lujo joven”. “En Osten Tower II buscamos que cada espacio, ya sea dentro de la unidad o en las áreas comunes, genere una atmósfera acorde a cada momento. Un buen ejemplo son las cocinas que se integran de forma especial y continuada con el espacio exterior, donde cada unidad cuenta con su parrilla en los amplios balcones que forman parte de la fachada curvilínea de la torre”, explica Iván Ginevra, CEO de GNV Group, una empresa con más de 60 años en el mercado inmobiliario.

Combinando diseño, arte y gastronomía, Osten Tower II tendrá 33 pisos y unidades residenciales que van desde suites hasta 4 ambientes con los más altos estándares de calidad del mercado y valores a partir de los USD 212.000.

La torre contará con vistas únicas a la ciudad y al río, y amenities como Wellness Center, Spa, Business Center, Cancha de Padel y la primera Cancha de Pickleball en Puerto Madero. Además, al igual que la Osten Tower I, tendrá la característica Pileta con vista infinita en el piso 33. Los espacios comunes están diseñados por el estudio DPA Designers, especialistas en hoteles de lujo. “Queremos que los que habiten la torre tengan la sensación de estar viviendo en un hotel de lujo” dice Ginevra.

Con fecha de entrega prevista para diciembre 2028, la nueva torre ya se está comercializando con éxito: en la preventa Friends & Family lanzada hace apenas dos meses se vendió más del 30% de los departamentos, y se espera que antes de fin de año esa cifra llegue al 70%. En octubre, se podrá visitar una unidad modelo de Osten Tower II en CASA FOA, la exposición de arquitectura, diseño interior y arte más importante del país, que este año tendrá lugar precisamente en Madero Harbour.

“Osten Tower II encarnará el lujo joven en su máxima expresión en el nuevo epicentro del barrio vanguardia de la ciudad”, resume y concluye Iván Ginevra.

Para más información sobre Osten Tower II, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491139227150

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.