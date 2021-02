Pizzerías en riesgo: Los Inmortales analiza cerrar sus puertas

Según un relevamiento a cargo de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (APPYCE), el 15% de los locales destinados a este tipo de productos cerró y, tal como precisó Lorena Fernández -la presidenta de la institución- a LA NACION, un 35% puede hacerlo en los próximos meses, ante la falta del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). De hecho, la situación es tan grave que incluso golpea a los jugadores más fuertes del sector, incluido el emblemático restaurante Los Inmortales.

Para Claudio Reyes, el encargado de la histórica sede de Corrientes 1369, conocida como Copetín de Corrientes e inaugurada en 1952, la situación es de una gran incertidumbre. Estima que están trabajando a un 30% y que, por ejemplo, este lunes, llegaron a unos 40 cubiertos, cuando un día común prepandemia la clientela era de alrededor de 200 cubiertos. “La gastronomía está muy complicada, no solo para Los Inmortales”, señaló.

En ese sentido, enfatizó que sistemas como el delivery o el take away “no ayudan en los números” y que lo que venden con esos mecanismos “no se compara” a lo que comercializaban antes. “En 200 metros hay 10 pizzerías y no da para todos”, lanzó Reyes, quien resumió la situación con dos variables: “No entra nadie a consumir y ya no tenemos la ayuda del Gobierno”.

Por otro lado, resaltó que la sucursal de Corrientes se vio especialmente perjudicada por el poco funcionamiento en Tribunales, que “complica el flujo de gente en la calle”. En tanto, la sede de Lavalle “es una de las más afectadas” por la caída del turismo.

En lo personal, el encargado del restaurante de la calle Corrientes dijo que, si bien Los Inmortales siempre le pagó a sus empleados todo lo que corresponde por ley, sabe que “algunos en otras empresas no han cobrado ni el aguinaldo”. En su caso, cobra todos los 12, por lo que comentó: “Para esta fecha, siendo que es 8 de febrero, el ATP ya lo hubiésemos cobrado y era más o menos la mitad del sueldo. Entonces, era más factible para el patronal pagar el sueldo completo. No sé si a los patrones les darán los números para pagar tantos sueldos y la mercadería”.

Actualmente, además de las sedes de Corrientes y Lavalle, Los Inmortales tiene otras dos sucursales en suelo porteño (Paraná 1209 y Mendoza 2338) y otra, en Nordelta (en Paseo de la Bahía); y -según estimó Reyes- una estructura de alrededor de 100 empleados, por lo que, ante las dificultades actuales, no descarta que cierren algunas de sus puertas.

