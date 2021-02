Pizzerías en crisis: el 35% de los locales podría cerrar en CABA

Luego de grandes complicaciones en el sector gastronómico durante el año pasado, el 2021 siguió en la misma línea, y golpea fuerte en un sector de la gastronomía que es uno de los más emblemáticos y representativos de Buenos Aires: las pizzerías porteñas.

Según un relevamiento a cargo de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (APPYCE), el 15% de los locales destinados a este tipo de productos cerró. Desde el organismo estiman que la situación afecta a aproximadamente 1500 empleados y que podría empeorar: “Estamos viviendo un segundo rebrote de cierres, estimamos que prácticamente un 35% puede cerrar en los próximos meses porque no hay ATP, que fue el mayor salvavidas de las pizzerías”, precisa Lorena Fernández, presidenta de la institución.

A través de las conclusiones del último último informe que realizó la entidad, hay 6000 pizzerías en todo Argentina, de las cuales 1000 se ubican en Capital Federal: 150 ya cerraron. Los barrios más perjudicados por las restricciones aplicadas por la pandemia son aquellos en donde antes había turismo y espectáculos nocturnos y que hoy cuentan con pocos comensales porque también son zonas de oficinas que no tienen empleados.. “Las pizzerías más afectadas son las del micro y macrocentro, San Telmo y Puerto Madero, aunque la gran damnificada es la calle Corrientes. De no visualizar un panorama alentador en breve, se producirá un cierre en cadena inclusive de pizzerías clásicas y tradicionales”, aclara la titular de APPYCE.

Muchas de las pizzerías porteñas tuvieron otra problemática además de los alquileres y el aumento de la materia prima (la muzzarella aumentó un 100% su valor y en la mayoría de los casos el incremento lo asumió el comerciante, no trasladó el alza al consumidor), sino que también lidiaron con las aplicaciones que se dedican al delivery de comida. La falta de motos y bicicletas propias de los comercios para realizar envíos hicieron que las apps cubrieran el servicio, aunque por comisión se quedan con el 35% del total del producto, lo que en pandemia hizo que, tras la falta de demanda, los locales gastronómicos no recibieran el total de la ganancia y redujeran de manera considerable sus ingresos. “Las cifras son desorbitadas, tuvimos reuniones con el Ministerio de Desarrollo Productivo para tratar de poner un límite a las comisiones. Sin esta medida no vamos a superar la pandemia”, advierte la titular de la organización.

Para evitar el cierre masivo en la ciudad de Buenos Aires, desde APPYCE pidieron la exención de ingresos brutos hasta mitad de año y prorrogar los plazos del impuesto inmobiliario ABL, así como extender la capacidad en los locales hasta un 50%. “Buscamos extender el aforo para ayudar a los locales con poco delivery en barrios que no suelen dar este servicio. Somos conscientes de que, cuando en agosto se hizo la apertura de veredas, el 30% de capacidad en el interior de los locales no hizo que aumenten los casos. Se tomó mucha conciencia desde la gastronomía con la sanitización y la salud”, detalla Fernández.

Según un reporte de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios (CAC) y Colliers International, si se analizan los corredores más importantes, la mayor vacancia de locales se da en Alicia M. de Justo (11,63%), siendo la zona con mayor tasa liberada desde principio de año. La siguen Santa Fe (Callao), Florida y Córdoba, que promedian los segundos valores más altos con un 7,1%. Incluso se observa oferta en corredores que históricamente no habían mostrado disponibilidad, como las avenidas Rivadavia (Flores) con el 0,77%, Santa Fe (Pueyrredón) con el 2,01% y Rivadavia (Caballito) con el 1,24%.