Puertos: una ciudad pensada y diseñada para vivir en contacto con la naturaleza

Cuando en 2010 se empezó a gestar Puertos en Escobar, el formato de ciudad dentro de la ciudad no era estrictamente una gran novedad en Buenos Aires, dado que no había urbanizaciones que pudieran ofrecer adecuadas infraestructuras de saneamiento y demás servicios, junto con una planificación urbanística racional, integrada y previsible en el futuro. Si bien se trata de un tipo de desarrollo inmobiliario tan ambicioso que por su naturaleza no puede proliferar en cantidad como sí lo han hecho los barrios cerrados, la experiencia de Nordelta ya había inaugurado este modelo. Por eso, el desafío del nuevo emprendimiento de Eduardo Costantini era llevar mucho más lejos el concepto de urbanización para convertirlo además en un proyecto artístico, paisajístico y ambiental.

Hoy, poco más de 10 años después de aquel comienzo, Puertos da muestras de haber sobre cumplido con su objetivo: excelentes accesos, la gama más amplia de servicios, un diseño urbanístico pensado para que todo quede cerca, es decir las necesidades más urbanas, se combinan con un modelo de vida natural que respeta la vegetación autóctona y propone hábitos sustentables.

El público no tardó en ratificar que el camino elegido era el correcto. Desde su lanzamiento y con más de 2500 lotes vendidos, Puertos superó todas las expectativas comerciales. El proyecto total contempla una potencialidad de entre 7.000 y 8.000 lotes unifamiliares, 700.000 m2 de FOT aproximadamente para unidades de media densidad distribuidos en 1.433 hectáreas, de las cuales más del 50% están dedicadas a lagos y espacios verdes. Se estima que cuando concluya vivirán entre 50.000 y 60.000 personas.

Así se hizo Puertos

Cómo se pensó un emprendimiento tan integral como Puertos y qué se buscó al momento de planificarlo puede servir para explicar tanto su éxito comercial como esa aura natural de lugar soñado que hoy tiene.

“El proyecto buscó que el paisaje mismo armara la contención del lugar y los límites de lo público y lo privado a lo largo del recorrido”, cuenta Alan Mohadeb, gerente comercial de Consultatio SA, la empresa de Costantini que desarrolló el emprendimiento. “A través de matices, intensidades, colores, sombras y texturas, se fueron modelando y generando pisos, techos, y muros verdes. La propuesta se realizó con una mirada arquitectónica y topográfica del lugar, con una intención sustentable, donde se privilegiaron las especies autóctonas cargadas de emoción. Un bosque de diversas especies de árboles que acompañan las rotondas y se expanden diluye la idea misma de rotonda y humaniza el paisaje”, agrega.

Puertos cuenta con un extenso lago central de 200 hectáreas, una reserva ecológica de 60 hectáreas bordeando el Río Lujan, dos colegios y 1.200 casas entre terminadas y en obra. Hasta la fecha se han lanzados 8 barrios: Vistas, Marinas, Ceibos, Acacias, Muelles, Araucarias, Costas y Riberas.

Otra característica central en el proyecto original de Puertos fue la de promover la idea de una vida mucho más comunitaria que la que se acostumbra en este tipo de lugares. “La convivencia de la comunidad se da a través de los recorridos que cuentan con calles, sendas peatonales y bicisendas independientes entre sí. A través de ellas se llegan a los distintos puntos de la ciudad, siempre rodeados de un entorno natural. Las áreas de cruce se crearon bajo el concepto de shared spaces, que se incorporó en los últimos años en muchas ciudades europeas. Son espacios compartidos por igual entre autos, ciclistas y peatones”, señala Mohadeb.

Entre las grandes ventajas del proyecto hay que destacar el acceso directo a Panamericana. Son 4km asfaltados, iluminados y de dos vías por mano. Pero también la amplia variedad de propiedades: lotes, casas, departamentos, townhouses, locales comerciales y oficinas. En cuanto al respeto por el medioambiente, uno de los pilares es el Centro de Sustentabilidad, un espacio con talleres y asesoramiento personalizado sobre materiales o técnicas constructivas amigables con el entorno.

La tecnología también está presente en Puertos. Cuenta con red wifi-propia, narrow band, infraestructura de cámaras, domos y sensores de perímetros, puestos de control de ingreso y egreso, sistema de smart parking para localizar espacio de estacionamiento a distancia, caudalímetro digital de monitoreo web y sistemas de sensores para leer la calidad de agua de sus lagos y medir el nivel del río Luján o afluentes para advertir de forma temprana su comportamiento.

Riberas, el nuevo barrio

Broker oficial de Puertos, Achaval Cornejo ya está comercializando desde fines del año pasado un nuevo barrio: Riberas. Con lotes desde U$S 80 mil, se puede acceder con el 35% del boleto y un plan de 36 cuotas. Las obras están muy avanzadas y hay entregas planificadas para Julio y Diciembre este mismo año.

“En 2020, producto de la pandemia, hubo una explosión en la venta de lotes. Debido a ello y para seguir abasteciendo a una demanda sostenida, se lanzó el nuevo barrio Riberas, que cuenta con 418 lotes de unos 650 m2 promedio. Tiene un lago propio de 7 hectáreas y salida navegable al lago central, como el resto de los barrios” cuenta Iván Achával, presidente de Achaval Cornejo.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.