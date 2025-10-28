Un refugio de categoría internacional en el corazón de la Patagonia: viví la experiencia Wyndham

En un entorno de montañas y lagos, Wyndham Bariloche llegará para redefinir el concepto de inversión y descanso en la Patagonia: en el barrio Solares del Este, cerca de la Ruta 40, ofrecerá el equilibrio perfecto entre naturaleza, confort y rentabilidad.

El proyecto combina el confort de un hotel internacional con la solidez de una inversión inmobiliaria, ofreciendo suites totalmente equipadas de 30m² y administradas por Wyndham Hotels & Resorts, una de las cadenas más reconocidas del mundo. Cada unidad permitirá obtener renta en dólares, con la tranquilidad de una gestión profesional y la posibilidad de disfrutar de un entorno natural único.

PC

El complejo se emplazará sobre dos hectáreas rodeadas de naturaleza, con cercanía al lago Nahuel Huapi y a los cerros que abrazan la ciudad. Su diseño arquitectónico prioriza la integración con el paisaje: materiales nobles, espacios amplios y un paisajismo proyectado con especies nativas que refuerzan el vínculo con el entorno.

Los huéspedes podrán disfrutar de una piscina exterior climatizada, amplio solárium, área de Wellness & Spa, restó/bar, zona de juegos para niños y servicios de hotelería premium, como seguridad y recepción las 24 horas. Todo pensado para vivir la Patagonia con el máximo confort.

“Bariloche tiene una magia que atrae turismo los doce meses del año, y este tipo de desarrollos eleva el estándar de inversión y alojamiento en la región. Wyndham Bariloche combina respaldo internacional, rentabilidad en dólares y una localización privilegiada”, destaca Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, firma que comercializa el proyecto y que es referente del real estate argentino desde hace más de 30 años ofreciendo asesoramiento personalizado y acompañamiento integral a cada inversor.

Wyndham Bariloche es mucho más que un destino: es una oportunidad para quienes buscan unir descanso, rentabilidad y paisaje en uno de los rincones más inspiradores de la República Argentina.

Para más información sobre Wyndham Bariloche contactarse a través de la web de Ocampo Propiedades o enviar un WhatsApp al +5491136613234 para recibir atención personalizada.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.