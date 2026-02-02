Verdant Polo, un proyecto residencial exclusivo con un enfoque sostenible en el corazón de Las Cañitas

En el corazón del barrio porteño de Palermo, más específicamente en Las Cañitas, un proyecto del estudio Abramzon con enfoque sostenible que promete lujo y bienestar para quienes habiten en él. Verdant Polo, desarrollado por GTML, será un exclusivo emprendimiento residencial que gozará de una ubicación privilegiada.

Se trata de un amplio lote de triple frente en Arévalo 2955, con cercanía a las principales calles y avenidas de la zona como Av. del Libertador y Luis María Campos, próximo además a grandes parques como el Rosedal, restaurantes y polos gastronómicos y comerciales, lo que permitirá disfrutar de una vida urbana con la tranquilidad de un entorno residencial.

El proyecto

Entre sus características generales, este moderno edificio de cuatro pisos se destaca porque tendrá pocas unidades y distribuidas de manera tal que maximizarán la calidad de vida de sus residentes. En la planta baja, por ejemplo, contará con viviendas estilo casas de 5 ambientes desde 300 m², cada una de ellas con su propio jardín y piscina privada, combinando así la comodidad de vivir en una casa con las ventajas de un edificio de arquitectura innovadora y de vanguardia.

Del primero al tercer piso, por su parte, habrá departamentos de 2, 3 y 4 ambientes con amplios balcones (desde 60, 100 y 153 m² respectivamente), perfectos para disfrutar de luz natural y espacios de relax al aire libre. Y en el último piso, finalmente, estarán los exclusivos penthouses de 5 ambientes, con terraza y piscina privada, desde 368 m². Una apuesta que ofrecerá máximo lujo y privacidad, con vistas inigualables y un paisajismo envolvente a lo largo de todo el edificio.

“Verdant Polo es un proyecto que no solo responde a las expectativas más altas de quienes buscan un estilo de vida único, sino que también se alinea con las nuevas demandas de sostenibilidad y calidad. Este desarrollo es una propuesta integral que ofrece el lujo y la comodidad de vivir en casas con jardín, penthouses con terrazas privadas y unidades en suite con distribuciones generosas y balcones amplios. Todo con terminaciones premium y espacios cómodos para vivir”, señala Gabriela Goldszer, Directora de Ocampo Propiedades.

¿Qué significa “enfoque sostenible” en Verdant Polo? Que su arquitectura contará con estrategias bioclimáticas que optimizarán la ventilación cruzada y el uso de luz natural, por ejemplo. Además, su vegetación en fachadas y terrazas embellecerán el conjunto y proporcionarán una mejora en la eficiencia térmica, reduciendo la dependencia de sistemas artificiales y fortaleciendo la relación entre la arquitectura y su contexto natural.

Otro aspecto diferencial, sin duda, serán los amenities de primer nivel, que incluirán un gimnasio de última generación, piscina con jardín, solárium, sector de yoga y spa y entornos verdes en todas las zonas comunes. Una conjunción que brinda espacios dedicados al bienestar y la comunidad. Sumado a ellos, también tendrá cocheras fijas.

Oportunidad única

Con la construcción en marcha, las unidades de Verdant Polo se ofrecen con un esquema de financiación que contempla un anticipo del 50% y el resto en cuotas mensuales en pesos argentinos, bajo el índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Se trata, sin duda, de una gran oportunidad para vivir en uno de los desarrollos más exclusivos e innovadores de Las Cañitas.

Para más información sobre Verdant Polo, contactarse con Ocampo Propiedades haciendo click acá o vía WhatsApp al +541136613234.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.