Wenelen Suites 2. La inversión “estrella” de Añelo presenta su nueva etapa

Con más de 25.000 trabajadores diarios en la zona y una proyección de 90.000 camas para 2028, la demanda habitacional en Añelo sigue siendo sostenida y creciente. Y es que Vaca Muerta es hoy una oportunidad de inversión inmobiliaria de largo plazo, respaldada por el desarrollo energético más relevante del país.

Presente en Añelo desde los mismos comienzos del desarrollo de Vaca Muerta, y por eso mismo con las principales empresas del sector como clientes de sus emprendimientos, Grupo Dypsa está lanzando la segunda etapa de su proyecto Wenelen Suites en Añelo, dentro del predio del Wenelen Executive Hotel, el primer hotel 4 estrellas de la localidad.

“Dypsa Group fue uno de los primeros desarrolladores en desembarcar en Vaca Muerta y mantiene vínculos directos con las principales empresas del sector, que ya son clientes fidelizados del hotel. Wenelen Suites Etapa I fue 100% vendida y más del 90% de sus unidades están alquiladas a empresas de primera línea”, señala Issel Kiperszmid, CEO y fundador de Dypsa Group.

Las unidades de Wenelen Suites, tanto de la exitosa primera etapa como de la segunda, son departamentos que comparten el mismo acceso y la misma infraestructura de servicios del hotel. Esto garantiza acceso a infraestructura operativa consolidada, como seguridad 24 hs, mantenimiento permanente, housekeeping, recepción, mensajería, y conexión directa con el hotel vía QR. Los residentes acceden además a servicios sin cargo como WiFi de alta velocidad y descuentos en desayuno, almuerzo y cena, además de membresías con beneficios en gimnasio, spa, pileta climatizada y bicicletas MTB.

Fabian Ceballos

Wenelen Suites se trata de una propuesta dirigida a inversores que buscan una renta estable y gestión profesional. En el caso de esta segunda etapa, consta de 14 unidades en preventa, con entrega prevista para abril de 2026 y la posibilidad de empezar a recibir el alquiler mientras se termina de pagar la propiedad.

“Los inversores de Wenelen Suites, donde vendimos 28 unidades en menos de 2 meses y tenemos el 100 % de las unidades ocupadas, están percibiendo una renta anual de alrededor del 12%. Ahora lanzamos Wenelen Suites 2, una serie de unidades totalmente equipadas y listas para alquilarse a partir de abril de 2026”, cuenta Nicolás Kiperszmid, socio de Dypsa Group.

La ubicación céntrica —a distancia peatonal del equipamiento comercial— es altamente valorada por los trabajadores del sector Oil & Gas, que prefieren vivir en el pueblo antes que en desarrollos periféricos. Esta preferencia posiciona a Wenelen Suites en el segmento más alto de precios de alquiler en la zona. La administración integral del alquiler corre por cuenta del hotel, liberando al inversor de toda gestión operativa.

De esta manera, Añelo se ha instalado desde hace ya unos años como el destino preferido de quienes buscan en la inversión inmobiliarias rentas altas y sin tener que ocuparse la búsqueda de los inquilinos ni del mantenimiento de la propiedad.

Para más información sobre Wenelen Suites II, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491139227150

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.