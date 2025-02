50 Best Discovery: dos bares argentinos debutaron entre los mejores del mundo

Esta semana, dos bares argentinos debutaron entre los más recomendados del mundo de la guía “50 Best Discovery”, una extensión de los rankings The World’s 50 Best Restaurants y The World’s 50 Best Bars, que destaca la creatividad y diversidad de los tragos de ambos pubs del mundo, pero sin puestos definidos. La elección se realiza a través de un sistema de votación que busca reconocer la excelencia en la industria de la hospitalidad. En la edición 2025, hubo seis nuevas incorporaciones de América del Sur.

En el caso de Argentina, los dos nuevos bares seleccionados están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es Oh No! Lulu Tiki Bar, del bartender Ludovico De Biaggi, que logró ingresar a la elite mundial de la coctelería. El bar, inaugurado en 2019, está ubicado en Aráoz 1019, en el punto de unión entre Palermo y Villa Crespo.

Oh No! Lulu en los 50 Best Discovery Oh No Lulu

Oh No! Lulu está especializado en coctelería tiki, una tradición que revaloriza el ron y lo combina con almíbares saborizados, jugos de frutas frescas y especias. Lo dulce, lo colorido, lo exótico y los tragos que literalmente se prenden fuego son sellos característicos de este estilo.

50 Best Discovery destacó: “Inmersivo y atractivo al más puro estilo tiki, Oh No! Lulu lo tiene todo, desde una colorida decoración tropical hasta elaboradas vasijas para la excelente selección de cócteles del bar. Una creación de Ludovico De Biaggi, las bebidas abarcan desde versiones elevadas de clásicos tiki hasta nuevas creaciones inspiradas, todo con una saludable dosis de diversión”.

Algunos de los tragos recomendados son el Ruso en Ipanema, elaborado con vodka de hibisco, o el Shark!, que combina ron, aperitivo amargo, frambuesa y otros ingredientes. La propuesta gastronómica, diseñada para acompañar estos cócteles tropicales, está inspirada en la cocina hawaiana con toques asiáticos. Entre los platos más destacados figuran la Flor de cebolla y el Glazed Pork Belly.

Los cocteles de Oh No Lulu - 50 Best Discovery Oh No Lulu

Los cócteles fueron diseñados por Ludovico De Biaggi, quien celebró la noticia: “Es un gran reconocimiento que nuestro bar haya ingresado a 50 Best Discovery. Junto con todo el equipo celebramos el día que nos informaron. Como digo siempre, uno no trabaja específicamente para este tipo de distinciones, pero cuando ocurren, son una alegría y, sin dudas, permitirán que nuevos públicos nos visiten y nos conozcan”, expresó. Oh No! Lulu abre de martes a domingos desde las 20.

Los bares que eligen los expertos

El segundo bar argentino en sumarse a la elite es el palermitano Boticario. “Encuentre la cura para lo que le aqueja en este bar temático de farmacia de 1020, donde el equipo utiliza los mejores productos de temporada y una variedad de técnicas para crear cócteles innovadores” , destacan en la recomendación y agregan que “estos tragos contienen ingredientes para (irónicamente, por supuesto) ayudar con todo, desde dolor de estómago hasta pérdida de memoria”.

Resaltan su propuesta gastronómica que acompaña los cócteles, que incluye croquetas de morcilla y naranja, vitel toné o aceitunas arauco marinadas. Los cócteles “se combinan con un menú de comida conciso, pero amplio que incluye quesos artesanales y jamón curado, hasta hamburguesas o mejillones con manteca de nduja” .

Boticario Bar entre los elegidos de América del Sur Boticario

“Además, Boticario trabaja en colaboración con pequeños productores de toda Argentina y ha desarrollado su propia cerveza de estación y un Old Tom gin con diez plantas medicinales. Uno de los cócteles más distintivos es el Negroni con chicha morada, que incluso puede pedirse para llevar”. En Boticario es posible tomarse un Penicililin de durazno y manzanilla, un Ferroviario, con sandía y huacatay o un Negroni de frutilla y chocolate blanco. Ubicado en Honduras 5207, Palermo. Abre miércoles, jueves y domingos desde las 20. Los viernes y los sábados desde las 21.

El bar Boticario, de Palermo al mundo Boticario

A diferencia de los rankings tradicionales, los bares no pueden postularse para integrar 50 Best Discovery. La selección es el resultado del voto de más de 3.000 miembros de la Academia, expertos en gastronomía y hospitalidad que eligen los establecimientos más destacados de cada región.

En la edición 2025, 50 Best Discovery sumó 510 nuevos establecimientos, distribuidos entre 240 restaurantes, 100 bares y 170 hoteles.

Además de Oh No! Lulu y Boticario, los otros bares de América del Sur que ingresaron a la prestigiosa lista fueron Acorde (Ecuador), Carmen (Colombia), Siam Thai (Chile) y Eximia (Brasil).

