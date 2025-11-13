Agenda del finde: Paul Oakenfold frente al río, ostras en pelopincho, La Fernández Fierro y un festival en clave Las Vegas

Seis planes para el fin de semana del 13 al 16 noviembre en CABA y el norte del conurbano: un DJ set exclusivo de Paul Oakenfold frente al río, tapas con ostras y vinos, tango under de culto, teatro judío con menú incluido, ramen de verano, fotografía contemporánea y un festival de vinos y coctelería en Puerto Madero

Desde la Costanera Norte hasta Olivos y Palermo, noviembre suma citas para quienes buscan noches largas, buena mesa y planes culturales bien porteños. Hay fechas únicas, ciclos que se extienden hasta diciembre y propuestas que cruzan gastronomía, música en vivo, artes escénicas y fotografía.

1. DJ set de Paul Oakenfold frente al Río de la Plata

El viernes 14 de noviembre, Sendero se convierte en pista electrónica frente al río con un DJ set exclusivo de Paul Oakenfold, uno de los nombres más influyentes de la música electrónica mundial. La fecha forma parte de una Meet & Greet Party con capacidad limitada y formato íntimo en Costanera Norte.

Paul Oakenfold tocará un DJ set íntimo en Costanera Norte Gentileza

La noche suma los sets de Anunnakis y Danilo Ferraz y se extiende de 22 a 2, con la barra y la cocina de Sendero en modo nocturno. El restaurante-bar, que combina una carta de productos estacionales firmada por Martín Lukesch y Juan Madero con la coctelería de autor de Martín Suaya, propone una experiencia donde gastronomía, cócteles y música se integran en un mismo espacio con vista al Río de la Plata, en un ambiente inspirado en los listening bars europeos.

¿Cuándo? Viernes 14 de noviembre de 2025, de 22 a 2.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

Entradas: a través de MD Chino Producciones en Instagram.

2. “Pelopintxos”: ostras en pelopincho, pintxos y vinos

La barra de Pasaje Victoria Pasaje Victoria

Este jueves 13 de noviembre, Pasaje Victoria —el speakeasy de Roy Asato— y Turvina despiden el año con un plan veraniego en Olivos: una pelopincho llena de ostras frescas, pintxos especiales y vinos por copa seleccionados por la sommelier Sofía Maglione.

La propuesta de Pasaje Victoria, el speakeasy de Roy Asato

El menú del día incluye ostras frescas (dos por $8500), paté de hongos en tostada crujiente ($7500), pintxo de pesca en arroz caldoso ($10.000), pintxo de chorizo a la sidra ($7500), croquetas de hongos ($8000), bocata de bondiola a la plancha ($10.000) y flan de carajillo como cierre dulce ($7000). Para acompañar habrá etiquetas elegidas por Turvina de espumosos y prosecco marplatense en un formato relajado y sin pasos formales.

¿Cuándo? Jueves 13 de noviembre de 2025, de 19 a 23.

¿Dónde? Pasaje Victoria, Corrientes 598, Olivos.

¿Cómo participar? Sin reserva previa.

3. La Fernández Fierro presenta su nuevo nuevo álbum Basta

La Fernández Fierro continúa presentando su séptimo álbum de estudio, Basta, con dos shows en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF). Las fechas son el sábado 15 y el miércoles 26 de noviembre, desde las 21.

El grupo, que revolucionó la escena del tango con una estética potente y cercana al rock, llega con una formación que incluye piano, bandoneón, cuerdas y a Yuri Venturin en contrabajo, voz y dirección musical. Basta reúne composiciones originales y temas de autores contemporáneos como Palo Pandolfo, Lele Angeli, Tape Rubín, Santiago Bottiroli y Silvio Cattáneo, en una búsqueda de sonido agresivo y rítmico, con bandoneón procesado, cuerdas al hueso y un repertorio que dialoga con el tango más intenso y la energía del rock.

¿Cuándo? Sábado 15 y miércoles 26 de noviembre de 2025, desde las 21.

¿Dónde? CAFF, Bustamante 772, CABA.

Entradas Desde $15.000 en efectivo en boletería o por TicketHoy.

Más información en www.caff.ar.

4. Festival de Cocina y Teatro Judío: “Sesiones especiales” con la obra La Papa

El Festival de Cocina y Teatro Judío de Buenos Aires sigue en noviembre con sus “Sesiones especiales”, que combinan teatro, menú temático, música en vivo y espacio de charla y debate. Dos de las citas serán el domingo 16 y el domingo 30 de noviembre, a las 12, en Timbre 4, con La Papa, obra de Natalia Slovediansky dirigida por Nicolás Salischiker.

La Papa, obra de Natalia Slovediansky, dirigida por Nicolás Salischiker Gentileza

En cada encuentro, el público asiste a la función, participa de una conversación moderada (el 16 por Lucía Chiola Iannone y el 30 por Pablo Levinton) y prueba un menú diseñado por la cocinera Liliana Helueni, que reinterpreta clásicos de la cocina judía. Hay opción tradicional (lahmayin cerrado, kibe, knishes y shot de hummus) y vegetariana (knishes, sembusek y bohío), además de música en vivo a cargo de Partysani Klezmer Band el 30 de noviembre.

¿Cuándo? Domingos 16 y 30 de noviembre de 2025, a las 12.

¿Dónde? Timbre 4, Boedo 640, CABA.

Entradas desde $20.000; opción experiencia completa a $44.000 en Alternativa Teatral.

5. Jueves de tapas, vinos y música en vivo

Pasillito suma música en vivo a la barra y la cocina, con un formato pensado para el tardeo compartido entre copas, platos para picar y diferentes estilos musicales Pasillito

Pasillito, el bar de vinos y tapas españolas ubicado en Palermo, inaugura sus jueves musicales con un ciclo que se extenderá durante noviembre y diciembre. La propuesta suma música en vivo a la barra y la cocina, con un formato pensado para el tardeo compartido entre copas, platos para picar y diferentes estilos musicales.

En noviembre, la grilla musical de Pasillito arranca el jueves 13 con el Dúo Lofi (piano y saxo), sigue el jueves 20 con el Dúo Perdidos Jazz (guitarra y saxo) y cierra el jueves 27 con el Dúo Voltaje (guitarra y voz) Gentileza

En noviembre, la grilla arranca el jueves 13 con el Dúo Lofi (piano y saxo), sigue el jueves 20 con el Dúo Perdidos Jazz (guitarra y saxo) y cierra el jueves 27 con el Dúo Voltaje (guitarra y voz). En diciembre, el ciclo continúa con Dúo Siete Cuerdas (4 de diciembre), Banda 1170 (11 de diciembre) y Dúo Páez–Carall (18 de diciembre). En todas las fechas se puede acompañar con aceitunas al jerez, croquetas de jamón crudo, Gildas de anchoas, tortillas con alioli, charcutería y quesos, junto a una selección de vinos por copa o botella.

¿Cuándo? Jueves de noviembre y diciembre, desde el atardecer.

¿Dónde? Pasillito, Gorriti 4391, Palermo.

¿Cómo participar? Consumo en el lugar, con carta de tapas y vinos por copa o botella.

6. Brinda en el Casino de Buenos Aires: vinos, coctelería y espíritu Las Vegas

Un festival de vinos de coctelería al estilo Las Vegas Instagram/Brinda

El 14 de noviembre llega la cuarta temporada de Brinda a los jardines del Casino de Buenos Aires, en Puerto Madero, con un formato que transforma la clásica feria de vinos y coctelería en un espectáculo inmersivo. El evento, que marca la 16ª edición general de la propuesta, se realizará de 19.00 a 00.30 y promete una noche de degustaciones, música en vivo y performances en un entorno inspirado en Las Vegas.

Brinda convoca más de 150 expositores entre bodegas, barras de coctelería, delicatessen y propuestas gastronómicas. A eso se suman DJs, shows en vivo y artistas itinerantes que interactúan con el público. La idea es conectar a la industria con nuevos consumidores que quieren aprender a través del disfrute, mientras productores, vinotecas, bares y distribuidoras generan contactos comerciales.