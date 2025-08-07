Airbag confirma la tercera fecha en River: cuándo es y cómo comprar las entradas

Después de agotar dos recitales en mayo y junio, la banda de los hermanos Sardelli ratificaron que llevarán su espectáculo al máximo nivel con un tercer show
La tarde del martes 5 de agosto de 2025, la cuenta oficial de Airbag anunció su “tercer round” en el estadio Monumental. Después de agotar los conciertos del 31 de mayo y el 1.º de junio, los hermanos Gastón Sardelli, Guidoy Patricio Sardelli ratificaron que llevarán su espectáculo al máximo nivel con un tercer show el domingo 5 de octubre. Las entradas saldrán a la venta el viernes 8 de agosto a las 12.
El poder de la artillería pesada en el debut
En su primera noche en River, el trío desplegó un set dominado por su nuevo disco, repasó la totalidad de El Club de la Pelea – I y reservó un espacio especial para la clásica “Solo aquí” al cierre, dejando de lado casi por completo su etapa inicial más pop.
Patricio Sardelli sorprendió con su doble mástil y solos al estilo Hendrix —incluso entonó el Himno Nacional y tocó la guitarra con los dientes— mientras el público celebró éxitos como “Colombiana”, “Kalashnikov” y “Huracán” con fervor. El momento más íntimo llegó con “Por mil noches”, en el que el piano dio paso a improvisaciones tangueras con “Para Elisa”, “El sueño del pibe” y un cierre que mezcló “Adiós Nonino” con “Por una cabeza”, en un guiño a los orígenes tangueros de los hermanos Sardelli.
Con este tercer asalto, Airbag reta de nuevo al Monumental y se prepara para vivir otra noche de alta tensión y electricidad sonora. La banda promete sorpresas en el repertorio y una puesta en escena capaz de convertir cada rincón del estadio en un ring de emociones.
Detalles de la nueva fecha
- 31 de mayo: agotado
- 1° de junio: agotado
- 5 de octubre: nueva fecha
- Ticketera oficial: AllAccess.
Un año de éxitos e himnos
Este 2025, Airbag celebra el impacto de El Club de la Pelea – I, su octavo álbum, que reafirma el sello de la banda como uno de los referentes del rock argentino. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior —Mar del Plata, Salta y Tucumán, entre otras—, el trío suma kilómetros a su gira con paradas internacionales en Quito, Bogotá y Madrid.
Airbag agotó tres funciones en Vélez en diciembre de 2024 y un cuarto show sold out en abril, sumando más de 120.000 espectadores. El grupo ya había pisado el Monumental en 2022 como banda soporte de Guns N’ Roses, experiencia que prefiguró su salto a protagonistas en Núñez.
