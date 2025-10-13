LA NACION

BAFA Fashion & Arts 2025 en Recoleta: cuándo es, dónde se hace y qué propone

Más de 40 modelos desfilarán por una pasarela cielo abierto que unirá los comercios del Distrito BAFA mediante una alfombra roja

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
La 2° edición de BAFA Fashion & Arts se realizará el miércoles 15 de octubre, en la antesala del Día de la Madre, con una puesta que busca revalorizar el patrimonio del barrio y proyectar la creatividad local
La 2° edición de BAFA Fashion & Arts se realizará el miércoles 15 de octubre, en la antesala del Día de la Madre, con una puesta que busca revalorizar el patrimonio del barrio y proyectar la creatividad localGentileza

Inspirado en el Quadrilátero de la Moda de Milán y en el Miami Design District, el Distrito BAFA vuelve a activar Recoleta con una tarde de moda, arte y gastronomía.

La 2° edición de BAFA Fashion & Arts se realizará el miércoles 15 de octubre, en la antesala del Día de la Madre, con una puesta que busca revalorizar el patrimonio del barrio y proyectar la creatividad local. Desde las 18, las veredas serán el escenario de un recorrido con estética de red carpet y experiencias en los comercios adheridos.

Más de 40 modelos desfilarán por un pasarela a cielo abierto que unirá los comercios del Distrito BAFA
Más de 40 modelos desfilarán por un pasarela a cielo abierto que unirá los comercios del Distrito BAFA Gentileza

La propuesta toma las veredas como pasarela: más de 40 modelos desfilarán por un pasarela a cielo abierto que unirá los comercios del Distrito BAFA mediante una alfombra roja. A lo largo de Alvear, Posadas y Quintana habrá activaciones en locales adheridos con obsequios, degustaciones, intervenciones artísticas, brindis y sorpresas pensadas para invitar a circular y descubrir cada vidriera.

El eje artístico suma una curaduría especial de las galerías del distrito, que cruza moda y artes visuales para ampliar el mapa cultural de Recoleta.

El cierre será en un ícono del barrio, el Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, con una puesta que integra música y diseño; la jornada se enmarca en el Mes del Diseño impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad.

Habrá activaciones en locales adheridos con obsequios, degustaciones, intervenciones artísticas, brindis y sorpresas pensadas para invitar a circular y descubrir cada vidriera
Habrá activaciones en locales adheridos con obsequios, degustaciones, intervenciones artísticas, brindis y sorpresas pensadas para invitar a circular y descubrir cada vidrieraGentileza

¿Cuándo y dónde es BAFA Fashion & Arts?

  • Fechas: miércoles 15 de octubre de 2025
  • Horarios: desde las 18.00
  • Sede: Distrito BAFA (arterias Alvear, Posadas y Quintana, Recoleta)
LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Investigan un contrato de $800 millones en Osprera y unas acciones cedidas a un empleado de pizzería
    1

    Otro negocio sospechoso en Osprera: investigan un contrato de $800 millones y unas acciones cedidas a un empleado de pizzería

  2. Quién será el gran ganador y por qué anoche no hubo definición
    2

    La Voz Argentina: cuándo se conoce al ganador

  3. Qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida de Córdoba
    3

    Un arma, dólares y una mira para vigilar: qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida

  4. Las primeras fotos de los hermanos Cunio y de Eitan Horn, los argentinos liberados tras más de dos años secuestrados en Gaza
    4

    Las primeras fotos de los hermanos Cunio y de Eitan Horn, los argentinos liberados tras más de dos años secuestrados en Gaza

Cargando banners ...