BAFA Fashion & Arts 2025 en Recoleta: cuándo es, dónde se hace y qué propone

Más de 40 modelos desfilarán por una pasarela cielo abierto que unirá los comercios del Distrito BAFA mediante una alfombra roja
- 2 minutos de lectura'
Inspirado en el Quadrilátero de la Moda de Milán y en el Miami Design District, el Distrito BAFA vuelve a activar Recoleta con una tarde de moda, arte y gastronomía.
La 2° edición de BAFA Fashion & Arts se realizará el miércoles 15 de octubre, en la antesala del Día de la Madre, con una puesta que busca revalorizar el patrimonio del barrio y proyectar la creatividad local. Desde las 18, las veredas serán el escenario de un recorrido con estética de red carpet y experiencias en los comercios adheridos.
La propuesta toma las veredas como pasarela: más de 40 modelos desfilarán por un pasarela a cielo abierto que unirá los comercios del Distrito BAFA mediante una alfombra roja. A lo largo de Alvear, Posadas y Quintana habrá activaciones en locales adheridos con obsequios, degustaciones, intervenciones artísticas, brindis y sorpresas pensadas para invitar a circular y descubrir cada vidriera.
El eje artístico suma una curaduría especial de las galerías del distrito, que cruza moda y artes visuales para ampliar el mapa cultural de Recoleta.
El cierre será en un ícono del barrio, el Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, con una puesta que integra música y diseño; la jornada se enmarca en el Mes del Diseño impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad.
¿Cuándo y dónde es BAFA Fashion & Arts?
- Fechas: miércoles 15 de octubre de 2025
- Horarios: desde las 18.00
- Sede: Distrito BAFA (arterias Alvear, Posadas y Quintana, Recoleta)
