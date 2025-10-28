Barrios a la Carta en Colegiales: cuándo y dónde es el festival de comida con platos en promoción de más de 20 puestos

Con espíritu de paseo barrial y foco en productores y cocinas de cercanía, Barrios a la Carta tendrá su primera edición en Colegiales. La cita será el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, de 11 a 20, en el Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo), con entrada libre y gratuita.

En Barrios a la Carta en Colegiales habrá variedad de sándwiches Prensa

La propuesta, impulsada por BA Capital Gastronómica —que depende del Ministerio de Desarrollo Económico— reunirá más de 20 puestos de restaurantes, cafeterías, heladerías y comercios del barrio, con platos y bebidas a precios promocionales. Además habrá un escenario con shows de magia y de circo, clases de cocina y DJs durante ambas jornadas.

La grilla busca condensar identidad y variedad: desde pastas, brasas y tapas hasta café de especialidad, helado artesanal y delicatessen, en mesas comunitarias para sentarse a comer al aire libre. Según informó la organización, el foco está puesto en celebrar la cocina y la identidad de Colegiales con precios promocionales: cafés desde $3500, pastelería desde $3000, helados desde $4000 y platos de restaurantes desde $8000.

El foco está puesto en celebrar la cocina y la identidad de Colegiales con precios promocionales Prensa

Puestos confirmados de Barrios a la Carta en Colegiales

Restaurantes

Farinarte

Las Nonas Ramona - Petrona

Arredondo

Shufa Brasas

Funga

Biasatti Pastas

Shufa

Dieztreinta

Mole

Ruda

Focacci by Monti

Berria

Catalino

La Algodonera

Cafeterías

Palmyra

Le Blé

Café Colegiales

Cigaló

Heladerías

Occo

Cremolatti

Mercado

Don Fermac — delicatessen

Próspero Velazco

De allá para acá

Galletotas

Barrios a la Carta en Colegiales tendrá propuestas dulces Prensa

Programación y actividades destacadas

Escenario en vivo: shows de magia y de circo, DJs durante ambas jornadas

Clases: demostraciones de cocina abiertas al público

Zona de mesas: espacio común para comer y descansar

Cuándo y dónde es Barrios a la Carta en Colegiales