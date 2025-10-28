LA NACION

Barrios a la Carta en Colegiales: cuándo y dónde es el festival de comida con platos en promoción de más de 20 puestos

La feria desembarca en el Parque Ferroviario con stands de restaurantes, cafeterías y heladerías del barrio; habrá clases de cocina, shows y DJs

Barrios a la Carta en Colegiales: cuándo y dónde es el festival de comida con más de 20 puestos
Prensa

Con espíritu de paseo barrial y foco en productores y cocinas de cercanía, Barrios a la Carta tendrá su primera edición en Colegiales. La cita será el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, de 11 a 20, en el Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo), con entrada libre y gratuita.

En Barrios a la Carta en Colegiales habrá variedad de sándwiches
Prensa

La propuesta, impulsada por BA Capital Gastronómica —que depende del Ministerio de Desarrollo Económico— reunirá más de 20 puestos de restaurantes, cafeterías, heladerías y comercios del barrio, con platos y bebidas a precios promocionales. Además habrá un escenario con shows de magia y de circo, clases de cocina y DJs durante ambas jornadas.

La grilla busca condensar identidad y variedad: desde pastas, brasas y tapas hasta café de especialidad, helado artesanal y delicatessen, en mesas comunitarias para sentarse a comer al aire libre. Según informó la organización, el foco está puesto en celebrar la cocina y la identidad de Colegiales con precios promocionales: cafés desde $3500, pastelería desde $3000, helados desde $4000 y platos de restaurantes desde $8000.

El foco está puesto en celebrar la cocina y la identidad de Colegiales con precios promocionales
Prensa

Puestos confirmados de Barrios a la Carta en Colegiales

Restaurantes

  • Farinarte
  • Las Nonas Ramona - Petrona
  • Arredondo
  • Shufa Brasas
  • Funga
  • Biasatti Pastas
  • Shufa
  • Dieztreinta
  • Mole
  • Ruda
  • Focacci by Monti
  • Berria
  • Catalino
  • La Algodonera

Cafeterías

  • Palmyra
  • Le Blé
  • Café Colegiales
  • Cigaló

Heladerías

  • Occo
  • Cremolatti

Mercado

  • Don Fermac — delicatessen
  • Próspero Velazco
  • De allá para acá
  • Galletotas
Barrios a la Carta en Colegiales tendrá propuestas dulces
Prensa

Programación y actividades destacadas

  • Escenario en vivo: shows de magia y de circo, DJs durante ambas jornadas
  • Clases: demostraciones de cocina abiertas al público
  • Zona de mesas: espacio común para comer y descansar

Cuándo y dónde es Barrios a la Carta en Colegiales

  • Fechas: sábado 1 y domingo 2 de noviembre
  • Horarios: de 11 a 20
  • Sede: Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo, Colegiales, CABA)
  • Entradas: ingreso libre y gratuito
