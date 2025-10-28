Barrios a la Carta en Colegiales: cuándo y dónde es el festival de comida con platos en promoción de más de 20 puestos

La feria desembarca en el Parque Ferroviario con stands de restaurantes, cafeterías y heladerías del barrio; habrá clases de cocina, shows y DJs
- 2 minutos de lectura'
Con espíritu de paseo barrial y foco en productores y cocinas de cercanía, Barrios a la Carta tendrá su primera edición en Colegiales. La cita será el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, de 11 a 20, en el Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo), con entrada libre y gratuita.
La propuesta, impulsada por BA Capital Gastronómica —que depende del Ministerio de Desarrollo Económico— reunirá más de 20 puestos de restaurantes, cafeterías, heladerías y comercios del barrio, con platos y bebidas a precios promocionales. Además habrá un escenario con shows de magia y de circo, clases de cocina y DJs durante ambas jornadas.
La grilla busca condensar identidad y variedad: desde pastas, brasas y tapas hasta café de especialidad, helado artesanal y delicatessen, en mesas comunitarias para sentarse a comer al aire libre. Según informó la organización, el foco está puesto en celebrar la cocina y la identidad de Colegiales con precios promocionales: cafés desde $3500, pastelería desde $3000, helados desde $4000 y platos de restaurantes desde $8000.
Puestos confirmados de Barrios a la Carta en Colegiales
Restaurantes
- Farinarte
- Las Nonas Ramona - Petrona
- Arredondo
- Shufa Brasas
- Funga
- Biasatti Pastas
- Shufa
- Dieztreinta
- Mole
- Ruda
- Focacci by Monti
- Berria
- Catalino
- La Algodonera
Cafeterías
- Palmyra
- Le Blé
- Café Colegiales
- Cigaló
Heladerías
- Occo
- Cremolatti
Mercado
- Don Fermac — delicatessen
- Próspero Velazco
- De allá para acá
- Galletotas
Programación y actividades destacadas
- Escenario en vivo: shows de magia y de circo, DJs durante ambas jornadas
- Clases: demostraciones de cocina abiertas al público
- Zona de mesas: espacio común para comer y descansar
Cuándo y dónde es Barrios a la Carta en Colegiales
- Fechas: sábado 1 y domingo 2 de noviembre
- Horarios: de 11 a 20
- Sede: Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo, Colegiales, CABA)
- Entradas: ingreso libre y gratuito
- 1
Los factores del triunfo de Javier Milei
- 2
Once niños con sordera incurable vuelven a oír gracias a la terapia génica
- 3
El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa
- 4
Nancy Pazos apuntó contra Santilli y dijo que es una “mala influencia” para sus hijos