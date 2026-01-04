Con toboganes e inflables: tres parques acuáticos para divertirse con chicos en la Costa Atlántica

La combinación de adrenalina con agua es diversión asegurada. Para quienes estén durante el verano por la Costa Atlántica, la oferta de parques de diversiones acuáticos es muy enriquecedora y una excelente opción para un día diferente o para aprovechar en aquellos días donde el viento o las nubes no son una buena compañía junto al mar.

Parque Acuático Poseidón en Santa Teresita

El Parque Acuático Poseidón tiene 60.000 ms², guardavidas, estacionamiento, juegos inflables, canchas de voley, canchas de tejo, vestuarios, parrillas y sectores de ventas de comida y bebidas

Frente a la rotonda de Santa Teresita se encuentra el clásico Parque Acuático Poseidón que este año inaugura un nuevo sector llamado Laguna Beach: son cuatro toboganes diseñados para todas las edades, un sector pensado para que toda la familia comparta el momento de diversión y disfrute.

Como siempre están los toboganes pensados para niños y adultos, algunos bajan a toda velocidad y otros incluyen vueltas con los toboganes.

El parque tiene piletas de 0,45 ms de profundidad con plaza de agua para los más pequeños y también de 1,40 ms de profundidad para que los adultos puedan zambullirse y nadar.

¿Dónde?: Ruta Interbalnearia 11 Km 324.500, Santa Teresita.

Más información: https://parqueposeidon.com.ar/

Toboganes frente al mar en Costa Acuática

En Costa Acuática el equipo de recreación realiza diversas actividades como concursos de baile, karaoke, torneos de truco, competencias en el agua y muchos más

También en Santa Teresita, pero frente al mar hay adrenalina y diversión con los seis toboganes de diferentes alturas. El más alto tiene una altura de 12 metros.

Con la entrada se tiene acceso a todos los servicios y entretenimiento, el gran diferencial es que se puede salir e ingresar cuantas veces se desee en el mismo día, lo que lo convierte en un plan perfecto para intercalar playa con la diversión de deslizarse por los toboganes.

Además hay una pileta familiar, otra para niños y una pileta inflable con toboganes inflables para los más pequeños. Durante el día el equipo de recreación realiza diversas actividades como concursos de baile, karaoke, torneos de truco, competencias en el agua y muchos más.

El lugar es pet friendly y tiene buffet.

¿Dónde?: Av. 41 y 1 (frente al mar), Santa Teresita.

Más información: www.costaacuatica.com.ar.

Aquopolis en Mar del Plata

En Aquopolis se podrán encontrar distintos toboganes con curvas y contracurvas para caer de las formas más disparatadas

En Mar del Plata el parque acuático Aquopolis fue pensado para que el día con familia y amigos sea inolvidable.

Para los más chicos, hay piletas con un barco pirata y toboganes que desembocan en la pileta; aqua play con chorros de agua; una plaza de agua con pequeños animalitos escondidos que arrojan agua para que los chicos descubran, y atención al gran balde que sorprenderá con un superbaldazo de agua fría.

Para los que recién se empiezan a animar con los toboganes, el familiar está pensado para los principiantes y se pueden deslizar en familia.

También se podrán encontrar distintos toboganes con curvas y contracurvas para caer de las formas más disparatadas; otros toboganes tubos, curvos y con rectas, un tobogán abierto con rulos y muchos más.

Para tirarse de a grupos en el twister entran dos personas por flotador, es cerrado y da muchas vueltas; podés hacer rafting solo o acompañado en un tobogán de pura adrenalina; y en mantas individuales se pueden competir por las pistas para ver quien será el ganador que llegue primero a la meta.

¿Dónde?: Aquopolis, Av. Jorge Newbery 8000, Mar del Plata.

Más información: www.aquopolis.com.ar.