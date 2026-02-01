Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, domingo 1° de febrero, del Festival Nacional de Folklore
El popular festiva cierra su edición 66° con presentaciones de Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Maggie Cullen y Milo J
- 3 minutos de lectura'
La 66° edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 llega a su fin este domingo 1° de febrero en la Plaza Próspero Molina. Tras nueve noches de música y tradición, esta novena luna despide el popular evento, uno de los más importantes de la música nacional. Ante su inminente culminación, muchos se preguntan quiénes tocarán hoy y se encargarán de cerrar esta edición.
¿Quiénes tocan hoy, domingo 1° de febrero, en Cosquín 2026?
La última velada del festival promete un cierre destacado con artistas que representan diversas facetas del folklore argentino. La grilla para este domingo 1° de febrero incluye a:
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos of the Pampa
- Milo J
Milo J, un joven de 19 año que saltó al estrellato en la música urbana, será el encargado de cerrar el Cosquín 2026 en su debut en este popular festival que vio ver pasar a grandes personalidades de nuestro país. En ese contexto, presentará su último álbum La vida era más corta, que estrenó el año pasado. Este fusiona sonidos más modernos con lo clásico del folklore y otros géneros de la música argentina. Contó con colaboraciones junto a Trueno, Soledad, Cuti y Roberto Carabajal, Silvio Rodríguez y un registro inédito de Mercedes Sosa en el tema “Jangadero”.
Desde el sábado 24 de enero, Cosquín ha sido el epicentro del folklore al congregar a miles en cada una de sus lunas. Por el escenario Atahualpa Yupanqui pasaron figuras de renombre y nuevas promesas de la música nacional.
En noches anteriores, el público vibró con presentaciones de Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino y Soledad Pastoruti, quien celebró 30 años de carrera. La diversidad de géneros se hizo presente con Cazzu y el joven Milo J, que cierra esta noche.
Cómo ver en vivo Cosquín 2026
Para quienes no pudieron asistir a la Plaza Próspero Molina, el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 ofrece alternativas para seguir los conciertos en vivo.
- El canal de YouTube oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “Aquí Cosquín”, realiza transmisiones por streaming cada noche.
- Además, TV Pública ofrece cobertura televisiva y por su canal de YouTube. Se puede ver con el programa Se Siente Argentina, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne a partir de las 22.
- Canal 10 de Córdoba también televisa el evento para su audiencia.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
