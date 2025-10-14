Cuándo es Encuentros en el Mercado San Nicolás con 2x1 en bebidas, promociones de los puestos y un DJ en vivo

Con espíritu de noche de mercado, el ciclo Encuentros en el Mercado desembarca en San Nicolás con una propuesta directa: música en vivo, barra de tragos y platos de los locales, más un 2x1 en bebidas seleccionadas de 19 a 20 y distintas promociones y descuentos especiales. La cita es el jueves 16 de octubre, de 18 a 22, en el Mercado San Nicolás (Av. Córdoba 1750), con entrada libre y gratuita.

Encuentros en el Mercado Ministerio de Desarrollo Económico

La iniciativa busca revalorizar a los mercados porteños como espacios de encuentro y disfrute. En su estreno —el jueves 2 de octubre en el Mercado Belgrano— ya mostró su fórmula: gastronomía de puesto, un DJ en vivo pasando vinilos, marcando el tono para esta segunda fecha en San Nicolás.

En esta segunda escala, la consigna es recorrer, probar y brindar. Cada puesto ofrecerá sus clásicos y novedades; la música acompañará el tránsito entre barras y mesones; y el dos por uno de 19 a 20 se sumará a una batería de promociones pensadas para la ocasión para disfrutar de la gastronomía de mercado: picadas, sándwiches, caseros y dulces elaborados por los locales.

En la agenda anual, BA Capital Gastronómica organiza y apoya propuestas como Cafecito BA (feria de café y pastelería), Sabor a Buenos Aires (platos a precios promocionales en espacios abiertos), Pintó Bodegón (semana con menús y descuentos en bodegones), el Festival del Asado y la Empanada y el Food Fest, con cocinas del mundo y entrada gratuita.

Cuándo es Encuentros en el Mercado en San Nicolás