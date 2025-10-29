La Noche de las Heladerías 2025: cuándo se puede comprar helado 2x1 en más de 500 locales adheridos de todo el país

La Noche de las Heladerías será el jueves 13 de noviembre, desde las 19, con una promoción de 2x1 en el cuarto kilo en más de 500 heladerías artesanales de todo el país. La novena edición del evento, se enmarca en la 41° Semana del Helado Artesanal, que va del 10 al 16 de noviembre bajo el lema “El futuro es artesanal” organizada por Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica.

Dos cuartos por el precio de uno en locales adheridos válido en la Noche de las Heladerías Afadhya

La Noche de las Heladerías ya se instaló como una de las fechas más esperadas del calendario gastronómico argentino: por una noche, heladerías artesanales de distintas provincias abren con promociones especiales, shows en vivo y edición limitada de sabores, con foco en la tradición local del helado argentino.

El beneficio de 2x1 en el cuarto kilo se podrá aprovechar a partir de las 19 en los locales adheridos. Participan más de 500 heladerías reconocidas de todo el país y el detalle de las direcciones se publicará en el “Mapa del Sabor”, la guía oficial de Afadhya que geolocaliza los puntos de venta.

Cadore / Facebook

Este año, además de las promos, habrá acciones solidarias y donaciones a entidades como Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor Los Piletones y Casa del Teatro, como parte del costado social que la cámara del sector impulsa en cada edición.

La campaña 2025 viene con un sabor nuevo: Fruta D’Oro, una mezcla frutal a base de agua que combina mango y banana, con un toque cítrico de lima y granizado de chocolate blanco. Según Afadhya, la idea es sorprender con algo fresco, natural y bien veraniego, surgido de la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal.

La asociación organizadora, Afadhya, resume así el espíritu de esta temporada: destacar la creatividad, la autenticidad y la conexión humana “en un contexto cada vez más digital”, y reforzar el mensaje de que “el futuro es artesanal”, lema que también aparece en la gráfica oficial del evento.

Según los últimos datos difundidos por Afadhya, el consumo promedio anual de helado en la Argentina ronda los 7,3 kilos por persona (con picos que trepan a 10 kilos en temporada alta), y los sabores más pedidos siguen liderados por dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema y pistacho.

Cuándo es, cómo funciona el 2x1 del Helado Artesanal