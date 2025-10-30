Un espectáculo natural: cómo y cuándo disfrutar de la floración de 8000 rosas en el Rosedal de Palermo

Desde 2012, es el único jardín de América Latina premiado por la World Federation of Rose Societies
- 3 minutos de lectura'
Estas semanas se vive una oportunidad única para disfrutar del Rosedal de Palermo. Ubicado en el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires, es un jardín de 3,4 hectáreas con más de 8000 rosales de 93 especies diferentes, entre ellas la Sevillana, la Johan Strauss (rosada), la delicada Charles Aznavour, así como variedades como la Frederic Mistral y la Elina o rosas amarillas.
“Vivimos la primera floración después de la poda, que se da siempre a fines de octubre y principios de noviembre. Que además, como justamente florece pospoda, lo hace todo de forma pareja”, describen voceros de la Comuna 14, de Palermo. Un espectáculo visual, para verse rodeado de miles de rosas y también de sus aromas.
Cada rosal es único. Su vista sin igual atrae a amantes de las flores, turistas, ilustradores, e incluso creadores de contenido que se reparten por todo el parque en busca de la mejor ubicación.
Desde 2012, el Rosedal de Palermo es el único jardín de América Latina premiado por la World Federation of Rose Societies. Cada año, de incógnito, sus jurados se acercan a la ciudad para evaluar al estado del Rosedal y confirmar que sigue siendo merecedor del premio.
Diseñado por el paisajista agrónomo Benito Carrasco, discípulo de Carlos Thays, el Rosedal permite disfrutar de sus senderos, del lago, el Jardín de los poetas (con bustos de Dante Alighieri, Antonio Machado, Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni y Federico García Lorca), además del recién reconstruido Patio Andaluz.
Además, para seguir disfrutando de de la naturaleza, justo enfrente, el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 30 de noviembre se puede disfrutar de la muestra “Un Puñado de Tierra”, del artista Andrés Paredes. Con plantas, mariposas y hormigueros. Av. Infanta Isabel 555, CABA.
Cuándo y dónde ver la floración del Rosedal de Palermo
- Dónde: Av. Presidente Pedro Montt, entre Av. Iraola e Infanta Isabel (Parque 3 de Febrero, Palermo, CABA)
- Visita: martes a domingos, de 8 a 19; acceso libre y gratuito; sin bicicletas ni mascotas
- Primera floración postpoda: fines de octubre y comienzos de noviembre; floración pareja en todos los canteros
- 3,4 hectáreas y más de 8000 rosales de 93 especies: Sevillana, Johan Strauss (rosada), Charles Aznavour, Frederic Mistral y Elina
- Bonus frente al parque: Museo Sívori, muestra “Un Puñado de Tierra” de Andrés Paredes hasta el 30 de noviembre (Av. Infanta Isabel 555)
