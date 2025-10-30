LA NACION

Un espectáculo natural: cómo y cuándo disfrutar de la floración de 8000 rosas en el Rosedal de Palermo

Desde 2012, es el único jardín de América Latina premiado por la World Federation of Rose Societies

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Ubicado en el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires, es un jardín de 3,4 hectáreas con más de 8000 rosales de 93 especies diferentes
Ubicado en el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires, es un jardín de 3,4 hectáreas con más de 8000 rosales de 93 especies diferentes Comuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Estas semanas se vive una oportunidad única para disfrutar del Rosedal de Palermo. Ubicado en el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires, es un jardín de 3,4 hectáreas con más de 8000 rosales de 93 especies diferentes, entre ellas la Sevillana, la Johan Strauss (rosada), la delicada Charles Aznavour, así como variedades como la Frederic Mistral y la Elina o rosas amarillas.

Para disfrutar de los aromas y los colores
Para disfrutar de los aromas y los colores Comuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu
Los senderos del Rosedal
Los senderos del RosedalPaula Ikeda

“Vivimos la primera floración después de la poda, que se da siempre a fines de octubre y principios de noviembre. Que además, como justamente florece pospoda, lo hace todo de forma pareja”, describen voceros de la Comuna 14, de Palermo. Un espectáculo visual, para verse rodeado de miles de rosas y también de sus aromas.

Un espectáculo sin igual
Un espectáculo sin igualComuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Cada rosal es único. Su vista sin igual atrae a amantes de las flores, turistas, ilustradores, e incluso creadores de contenido que se reparten por todo el parque en busca de la mejor ubicación.

93 variedades de rosas
93 variedades de rosasComuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Desde 2012, el Rosedal de Palermo es el único jardín de América Latina premiado por la World Federation of Rose Societies. Cada año, de incógnito, sus jurados se acercan a la ciudad para evaluar al estado del Rosedal y confirmar que sigue siendo merecedor del premio.

Un paisaje del Rosedal de Palermo
Un paisaje del Rosedal de PalermoComuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Diseñado por el paisajista agrónomo Benito Carrasco, discípulo de Carlos Thays, el Rosedal permite disfrutar de sus senderos, del lago, el Jardín de los poetas (con bustos de Dante Alighieri, Antonio Machado, Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni y Federico García Lorca), además del recién reconstruido Patio Andaluz.

El trabajo del paisajista Benito Carrasco
El trabajo del paisajista Benito CarrascoComuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Además, para seguir disfrutando de de la naturaleza, justo enfrente, el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 30 de noviembre se puede disfrutar de la muestra “Un Puñado de Tierra”, del artista Andrés Paredes. Con plantas, mariposas y hormigueros. Av. Infanta Isabel 555, CABA.

Paseo al aire libre
Paseo al aire librePaula Ikeda

Cuándo y dónde ver la floración del Rosedal de Palermo

  • Dónde: Av. Presidente Pedro Montt, entre Av. Iraola e Infanta Isabel (Parque 3 de Febrero, Palermo, CABA)
  • Visita: martes a domingos, de 8 a 19; acceso libre y gratuito; sin bicicletas ni mascotas
  • Primera floración postpoda: fines de octubre y comienzos de noviembre; floración pareja en todos los canteros
  • 3,4 hectáreas y más de 8000 rosales de 93 especies: Sevillana, Johan Strauss (rosada), Charles Aznavour, Frederic Mistral y Elina
  • Bonus frente al parque: Museo Sívori, muestra “Un Puñado de Tierra” de Andrés Paredes hasta el 30 de noviembre (Av. Infanta Isabel 555)
Temporada de floración en el Parque Tres de Febrero
Temporada de floración en el Parque Tres de FebreroComuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
    1

    El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”

  2. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    2

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

  3. Con el dibujo más grande de su vida, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia
    3

    Con el dibujo más grande de su vida, hecho con 40 toneladas de sal y carbón, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia

  4. Qué se sabe del jugador de 23 años del SIC que fue operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico con CASI
    4

    Bautista Viero: qué se sabe del jugador del SIC operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico

Cargando banners ...