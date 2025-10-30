Un espectáculo natural: cómo y cuándo disfrutar de la floración de 8000 rosas en el Rosedal de Palermo

Estas semanas se vive una oportunidad única para disfrutar del Rosedal de Palermo. Ubicado en el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires, es un j ardín de 3,4 hectáreas con más de 8000 rosales de 93 especies diferentes, entre ellas la Sevillana, la Johan Strauss (rosada), la delicada Charles Aznavour, así como variedades como la Frederic Mistral y la Elina o rosas amarillas.

Para disfrutar de los aromas y los colores Comuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Los senderos del Rosedal Paula Ikeda

“Vivimos la primera floración después de la poda, que se da siempre a fines de octubre y principios de noviembre. Que además, como justamente florece pospoda, lo hace todo de forma pareja”, describen voceros de la Comuna 14, de Palermo. Un espectáculo visual, para verse rodeado de miles de rosas y también de sus aromas.

Un espectáculo sin igual Comuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Cada rosal es único. Su vista sin igual atrae a amantes de las flores, turistas, ilustradores, e incluso creadores de contenido que se reparten por todo el parque en busca de la mejor ubicación.

93 variedades de rosas Comuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Desde 2012, el Rosedal de Palermo es el único jardín de América Latina premiado por la World Federation of Rose Societies. Cada año, de incógnito, sus jurados se acercan a la ciudad para evaluar al estado del Rosedal y confirmar que sigue siendo merecedor del premio.

Un paisaje del Rosedal de Palermo Comuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Diseñado por el paisajista agrónomo Benito Carrasco, discípulo de Carlos Thays, el Rosedal permite disfrutar de sus senderos, del lago, el Jardín de los poetas (con bustos de Dante Alighieri, Antonio Machado, Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni y Federico García Lorca), además del recién reconstruido Patio Andaluz.

El trabajo del paisajista Benito Carrasco Comuna 14- GCBA Pablo Hrubiesiu

Además, para seguir disfrutando de de la naturaleza, justo enfrente, el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 30 de noviembre se puede disfrutar de la muestra “Un Puñado de Tierra”, del artista Andrés Paredes. Con plantas, mariposas y hormigueros. Av. Infanta Isabel 555, CABA.

Paseo al aire libre Paula Ikeda

Cuándo y dónde ver la floración del Rosedal de Palermo

Dónde: Av. Presidente Pedro Montt, entre Av. Iraola e Infanta Isabel (Parque 3 de Febrero, Palermo, CABA)

Visita: martes a domingos, de 8 a 19; acceso libre y gratuito; sin bicicletas ni mascotas

Primera floración postpoda: fines de octubre y comienzos de noviembre; floración pareja en todos los canteros

3,4 hectáreas y más de 8000 rosales de 93 especies: Sevillana, Johan Strauss (rosada), Charles Aznavour, Frederic Mistral y Elina

Bonus frente al parque: Museo Sívori, muestra “Un Puñado de Tierra” de Andrés Paredes hasta el 30 de noviembre (Av. Infanta Isabel 555)