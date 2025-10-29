LA NACION

La Noche de los Museos 2025: Buenos Aires abre más de 300 espacios con entrada gratis y transporte público sin costo

El 8 de noviembre, de 19 a 2, llega la 21ª edición con apertura de Marta Minujín en el Centro Cultural Recoleta y una programación especial en edificios emblemáticos

El sábado 8 de noviembre, desde las 19 y hasta las 2, se celebrará la 21ª edición de La Noche de los Museos
La ciudad de Buenos Aires prepara su gran vigilia cultural: el sábado 8 de noviembre, desde las 19 y hasta las 2, se celebrará la 21ª edición de La Noche de los Museos 2025. Más de 300 espacios abrirán con entrada gratis, con propuestas pensadas para familias, grupos de amigos, curiosos y habitués de los circuitos de arte. Según la comunicación oficial, habrá transporte público sin costo para facilitar los traslados entre sedes.

Una obra de Marta Minujín se inaugurará la edición 21° de La Noche de los Museos
El pulso inicial será en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), donde se inaugurará “La Torre de Pisa de tallarines”, una instalación de Marta Minujín concebida especialmente para esta edición. La obra se emplazará en la terraza del Recoleta; podrá recorrerse y, como acción colectiva, se entregarán los paquetes de tallarines que la componen.

La programación incluirá exhibiciones, talleres, intervenciones, DJ en vivo, serenatas, visitas guiadas —también teatralizadas—, proyecciones, experiencias inmersivas y mapping en edificios emblemáticos. Además, se suma un nuevo escenario a metros de Plaza de Mayo: la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), recientemente restaurada, con una propuesta diseñada para la ocasión.

La Usina del Arte, una sede de La Noche de los Museos 2025
Desde el 1.º de noviembre, el público podrá consultar la grilla completa y armar recorridos en festivalesba.org, la plataforma que concentrará sedes y actividades de la jornada.

Un clásico del calendario porteño

La Noche de los Museos se consolidó como un clásico del calendario porteño con una propuesta que crece en presencia barrial y variedad de actividades. En 2025, la organización destaca la participación de más de 300 espacios culturales, la apertura oficial en Recoleta y circuitos pensados para familias, estudiantes y públicos diversos, con ingreso libre y sin costo.

La Noche de los Museos 2025 tendrá la participación de más de 300 espacios culturales
La ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, subrayó el espíritu de celebración que moviliza a cada sede con una cita textual completa de la gacetilla oficial: “Lo lindo de esta noche es que cada museo y cada espacio cultural, grande o pequeño, público o privado, se viste de fiesta y prepara algo especial para recibir al público. Esa es la esencia, el ADN porteño, la energía que hace única a La Noche de los Museos y a la Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos a todos en esta gran celebración colectiva”, dijo.

El Congreso de la Nación participó en ediciones pasadas de La Noche de los Museos
Cuándo y dónde es La Noche de los Museos

  • Fecha y horario: sábado 8 de noviembre de 2025, de 19 a 2
  • Apertura: Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Recoleta), con “La Torre de Pisa de tallarines” de Marta Minujín
  • Dónde: más de 300 espacios culturales en barrios de la Ciudad (entrada libre y sin costo; transporte sin costo)
  • Programación: disponible desde el 1.º de noviembre en festivalesba.org
