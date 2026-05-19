El miércoles 20 de mayo, de 20.00 a 1, se realizará La Noche de los Juegos en Buenos Aires con un circuito que reunirá bares dedicados a los juegos de mesa, el ping pong, los arcades, el billar, el scalextric y otras propuestas recreativas.

Cuándo es la Noche de los Juegos y qué bares participan con arcades, ping pong y scalextric Gentileza

La iniciativa propone recorrer distintos bares porteños, participar de consignas en cada parada y sumar monedas coleccionables exclusivas. El objetivo será completar un recorrido de al menos cuatro espacios para acceder al premio mayor, además de conservar las monedas como recuerdo de la experiencia.

Cómo será La Noche de los Juegos

El circuito se desarrollará en Jobs, en sus sedes de Boedo, Palermo y Núñez; Café San Bernardo; Bar Ping Pong; y Destello. Cada lugar ofrecerá actividades y juegos propios, con una propuesta que combina entretenimiento, salida urbana y gastronomía.

La propuesta está pensada como un circuito flexible: cada asistente podrá elegir su recorrido, pasar por distintos bares y participar de las consignas disponibles en cada espacio Gentileza

Además, habrá un mapa con recorridos sugeridos para que cada persona pueda armar su propio itinerario durante la noche.

Los bares que participan

Jobs: participa con sus tres sucursales. En sus espacios se podrán disfrutar juegos de mesa clásicos. En Boedo se suman pool, ping pong y arquería; en Jobs Arcade, en Palermo, habrá juegos retro como Daytona, flippers, tejo y máquinas de baile; y en Jobs Núñez se incorporan Fono Bar, scalextric y bowling.Instagram: @jobsbar_oficial

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Destello: el bar de Palermo propone una estética retrofuturista, luces de neón originales y una ambientación pensada para amantes de los videojuegos clásicos. Entre sus juegos destacados figuran Pacman, Speed Up, Nave, Street Fighter II, Snow Bros y Tetris.Instagram: @bareldestello

el bar de Palermo propone una estética retrofuturista, luces de neón originales y una ambientación pensada para amantes de los videojuegos clásicos. Entre sus juegos destacados figuran Pacman, Speed Up, Nave, Street Fighter II, Snow Bros y Tetris.Instagram: @bareldestello Café San Bernardo: conocido como el Sanber, es uno de los bares clásicos para jugar al ping pong, al truco o al billar. Su propuesta se apoya en la mística de encuentro, pertenencia y juego compartido.Instagram: @cafesanbernardo

Para quienes quieran competir por el premio mayor, la clave será completar al menos cuatro paradas durante la noche Gentileza

Bar Ping Pong: con sedes en Núñez y Belgrano, combina bar, juego libre de ping pong y espacios pensados para salidas con amigos.Instagram: @barpingpong

Cuándo es La Noche de los Juegos en Buenos Aires

Fecha: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo Horario: de 20.00 a 1

de 20.00 a 1 Formato: circuito nocturno por bares de la Ciudad de Buenos Aires

circuito nocturno por bares de la Ciudad de Buenos Aires Propuesta: juegos, gastronomía, consignas y monedas coleccionables

juegos, gastronomía, consignas y monedas coleccionables Objetivo del recorrido: completar al menos cuatro paradas para acceder al premio mayor

Qué conviene saber antes de ir

La propuesta está pensada como un circuito flexible: cada asistente podrá elegir su recorrido, pasar por distintos bares y participar de las consignas disponibles en cada espacio. Para quienes quieran competir por el premio mayor, la clave será completar al menos cuatro paradas durante la noche.

También será una oportunidad para redescubrir la salida nocturna desde una lógica distinta: menos centrada en un único bar y más orientada al movimiento, el juego y la experiencia compartida.